Plus de 40 entreprises s'engagent à fournir des emplois et des formations à plus de 250 000 réfugiés, d'Ukraine et d'ailleurs, au Tent European Business Summit

Accenture, Adecco, Amazon, Generali, ISS, Marriott International, et Microsoft figurent parmi les grandes entreprises qui s'engagent à accélérer l'intégration économique des réfugiées ukrainiennes et des autres réfugiés

PARIS, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- À la veille de la Journée mondiale des réfugiés, 41 grandes entreprises ont collectivement annoncé des engagements ambitieux à fournir, à travers toute l'Europe, des emplois et des formations à 250 000 réfugiées ukrainiennes et autres réfugiés. L'annonce a été faite lors du Tent European Business Summit organisé aujourd'hui à Paris par le Tent Partnership for Refugees (Tent), il s'agit là d' un nouveau record constituant l'ensemble d'engagements le plus important jamais pris par des entreprises pour faire progresser l'intégration économique des réfugiés.



Alors que l'Europe fait face actuellement à sa plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale - dont 4 à 5 millions de réfugiés d'Ukraine, en majorité des femmes, cet ensemble d'engagements historiques comprend:

de grandes entreprises telles que Hilton, Marriott International, et Teleperformance, qui s'engagent à recruter 13 680 réfugiés dans leurs effectifs,

les plus grandes agences d'emploi au monde, dont Adecco, ManpowerGroup et Randstad, qui s'engagent à connecter 152 000 réfugiés à des emplois, et

de grandes entreprises comme Accenture, Generali et Indeed qui s'engagent à former plus de 86 000 réfugiés.

Un financement de Google.org, la branche philanthropique de Google, a également été annoncé pour développer le travail de Tent en Pologne, ainsi que des partenariats stratégiques avec LinkedIn et Visa pour soutenir le développement des programmes de mentorat professionnel de Tent destinées aux réfugiés en Europe.



Les engagements pris renforceront les effectifs des entreprises, combleront les pénuries de main d'œuvre et stimuleront les économies européennes. Ils permettront également de générer, chaque année, plus de 2 milliards d'euros en revenus pour les réfugiés à travers l'Europe.

"Alors que l'invasion russe de l'Ukraine ne semble pas près de s'arrêter - et que l'Union européenne accueille des millions d'Ukrainiens - il est impératif de permettre aux réfugiés une inclusion et un espoir à plus long terme en les intégrant sur le marché du travail", a déclaré Margaritis Schinas, Vice-Président de la Commission européenne, qui a prononcé le discours d'ouverture du sommet. "L'ouverture des frontières de l'UE aux Ukrainiens il y a plus d'un an a montré l'Europe sous son meilleur jour. Cependant, un an plus tard, beaucoup trop de réfugiés restent sans emploi, malgré nos pénuries endémiques de compétences, leur haut niveau d'éducation, leur désir de subvenir à leurs besoins et leur droit de travailler grâce à la directive relative à la protection temporaire. Cette manifestation sans précédent de soutien de la part d'entreprises de tout le continent sera essentielle pour permettre à des dizaines de milliers d'Ukrainiens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches restés en Ukraine. »

« L'extraordinaire élan de solidarité dont nous avons été témoins depuis le début de la guerre en Ukraine ne doit pas faiblir et doit s'étendre à tous les réfugiés, d'où qu'ils viennent, » a dit Najat Vallaud-Belkacem, Membre du Conseil Consultatif de Tent. « Les réfugiés sont une richesse pour nos sociétés et nos économies. Je suis ravie de voir que tant d'entreprises ont décidé d'initier ou de renforcer leurs engagements en faveur de l'emploi et de la formation des réfugiés. Elles montrent la voie et nous espérons que beaucoup d'autres suivront leur exemple. »



« Les réfugiées ukrainiennes font face à de nombreux obstacles dans leur recherche d'emploi, allant de la méconnaissance de la langue locale aux difficultés liées à la garde d'enfants. Les entreprises doivent faire plus pour réduire ces obstacles et aider ces personnes résilientes et talentueuses à s'insérer dans le marché du travail », a déclaré Hamdi Ulukaya, Fondateur et Président du Tent Partnership for Refugees, et Fondateur et CEO de Chobani. « Le moment où un réfugié obtient un emploi est le moment où il cesse d'être un réfugié. Je suis tellement fier de voir que les entreprises qui s'engagent aujourd'hui vont permettre à plus de 250 000 ukrainiennes et autres réfugiés à travers l'Europe de subvenir à leurs besoins, et leur donner une opportunité de vivre dignement. »



Parmi les grandes entreprises qui s'engagent à recruter, au cours des trois prochaines années, 13 680 réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs à travers l'Europe :

Amazon embauchera au moins 5 000 réfugiés

Hilton embauchera au moins 1 500 réfugiés

Marriott International qui embauchera au moins 1 500 réfugiés

ISS qui embauchera au moins 1 000 réfugiés

Teleperformance qui embauchera au moins 500 réfugiés

Accenture, adidas, Blackstone, bp, Duni Group, ESS Group, FCC Medio Ambiente, Hempel, Hyatt, Ipsos, KFC, Kyndryl, Groupe L'Oréal, Menzies Aviation, Novartis, PepsiCo, Pfizer, QSRP, Starbucks EMEA, Suez, The Body Shop, et The Kraft Heinz Company figurent parmi les autres entreprises ayant pris des engagements de recrutement.

« Nous savons que la diversité de nos effectifs fait de nous une entreprise plus forte, c'est pourquoi nous cherchons activement à embaucher des personnes ayant une histoire, des compétences et des niveaux d'expérience différents. Nous comprenons les obstacles qui existent pour les réfugiés et autres personnes déplacées, et nous nous engageons à fournir un accès à des emplois intéressants », a déclaré J. Ofori Agboka, Vice-Président de People eXperience and Technology (PXT) pour les opérations mondiales chez Amazon et membre du conseil consultatif de Tent. « Nous sommes fiers de l'engagement pris aujourd'hui, qui reflète l'engagement continu d'Amazon à soutenir les réfugiés dans le monde. »

Les agences d'emplois ont également pris des engagements importants pour connecter les réfugiés à des emplois au cours des trois prochaines années, en les incluant dans leur personnel externe et en les plaçant à des postes auprès de leurs clients à travers l'Europe. Leurs promesses impliquent un nombre total de réfugiés s'élevant à 152 000 :

Adecco connectera au moins 50 000 réfugiés à des emplois

Randstad connectera au moins 40 000 réfugiés à des emplois

EWL Group connectera au moins 35 000 réfugiés à des emplois

ManpowerGroup connectera au moins 30 000 réfugiés à des emplois

« Adecco a un engagement de longue date au soutien des réfugiés dans le besoin. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons aidé plus de 10 000 réfugiés à se connecter à des emplois, mais reconnaissons le besoin croissant pour les entreprises comme la nôtre d'en faire encore plus, face à la triste réalité que beaucoup d'entre eux resteront sans doute déplacés pendant des années », a déclaré Christophe Catoir, Président d'Adecco et co-animateur du Tent European Business Summit. « Il est inspirant de voir des dizaines d'entreprises de toute l'Europe se réunir à ce moment crucial pour annoncer des engagements si audacieux, et Adecco est incroyablement fier d'être aux avant-postes de ce mouvement. »



En outre, un certain nombre de grandes entreprises ont annoncé leur engagement à fournir des formations – à la fois directement et par l'intermédiaire d'organisations partenaires - au cours des trois prochaines années pour aider les réfugiés à développer des compétences techniques recherchées telles que l'informatique, le codage et la cybersécurité, et à avoir une meilleure compréhension du marché du travail européen.

Accenture fournira des formations et du soutien à environ 16 000 réfugiés

Indeed fournira des formations à au moins 15 000 réfugiés

Cisco fournira des formations à au moins 10 000 réfugiés

Microsoft fournira des formations à au moins 5 000 réfugiés

Generali fournira des formations à au moins 5 000 réfugiés

"Les réfugiés sont confrontés à tant de défis lorsqu'ils tentent d'entrer pour la première fois sur le marché du travail de leur nouveau pays ou de trouver un emploi correspondant à leurs compétences et à leur arrière-plan", a déclaré Lucy Murdoch, Managing Director - Corporate Citizenship, Accenture. "Pouvoir bénéficier d'une formation - qu'elle soient axée sur l'apprentissage de la langue, les compétences spécifiques à un secteur ou l'apprentissage des us du marché du travail - est essentielle pour aider les candidats réfugiés à trouver un emploi intéressant. L'engagement pris aujourd'hui est le reflet de l'engagement continu d'Accenture pour la création de parcours d'emploi inclusifs pour les réfugiés et sur son bilan en matière d'amélioration des compétences des populations marginalisées dans le monde entier, afin d'améliorer considérablement leurs conditions de vie et les préparer à un avenir durable."

Accor, Amazon, Hempel, Kyndryl, ManpowerGroup, Novartis, Randstad, Salesforce, Starbucks EMEA, et Unilever comptent parmi les autres entreprises qui se sont engagées à former des réfugiés.

A la lumière de ces engagements paneuropéens, Tent cherchera à mettre en relation davantage d'entreprises à un échelon régional avec des réfugiés - en particulier en Pologne, qui accueille la plus grande population de réfugiés ukrainiens, soit 1,5 million de personnes. À cette fin, un soutien de Google.org a également été annoncé aujourd'hui qui mobilisera des ressources et du savoir-faire technologique de Google pour connecter les entreprises aux réfugiés ukrainiens en Pologne.



En complément de sa mission de connecter les réfugiés à des emplois, les programmes de mentorat professionnel de Tent voient les salariés des entreprises participantes apporter aux réfugiés un soutien et des conseils sur mesure, les aidant à redémarrer ou à faire progresser leur carrière. Pour venir en aide à des milliers d'Ukrainiennes et autres réfugiées, de nouveaux partenariats stratégiques avec LinkedIn et Visa visant à accélérer la croissance du programme de mentorat pour les réfugiées de Tent en Europe – comprenant un financement - ont été annoncés aujourd'hui dans le cadre du sommet.



Une liste complète des engagements annoncés lors du sommet est disponible ici .



ANNEXE : CITATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Gideon Maltz, CEO de Tent Partnership for Refugees : « L'élan de soutien des européens aux réfugiés ukrainiens au début de l'invasion russe est désormais complété par les investissements judicieux, stratégiques et durables du secteur privé pour intégrer les réfugiés ukrainiens et les autres réfugiés sur le marché du travail. Grâce à ces efforts, les entreprises comblent les pénuries de main d'œuvre et attirent des talents incroyables, alors que les réfugiés reconstruisent leurs vies et s'intègrent dans leurs nouveaux pays. Si la Russie avait espéré que l'exode des Ukrainiens déstabiliserait l'Europe, le sommet d'aujourd'hui montre que l'Europe sera plus forte et plus prospère en accueillant des Ukrainiens et autres réfugiés. »



Kelly T. Clements, Haut-Commissaire adjointe du HCR l'agence des Nations Unies pour les réfugiés : « Tent et ses partenaires ont démontré avec force qu'il existe un soutien inébranlable des entreprises, des clients et des salariés envers l'embauche de réfugiés. Avoir un emploi met les réfugiés sur la voie de l'autonomie, leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Les réfugiés sont des innovateurs, des contribuables, des employés, des consommateurs, des investisseurs et des entrepreneurs. Il n'y a pas meilleur investissement que d'aider les réfugiés à trouver du travail ou à acquérir les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Cela relève tout simplement du bon sens des affaires. Le HCR encourage vivement toutes les entreprises à intensifier leurs efforts et à créer des emplois décents pour les réfugiés dans le monde. »



Jacob Aarup-Andersen, CEO d'ISS et co-animateur du Tent European Business Summit : « Chez ISS, nous sommes fiers de notre culture diverse et inclusive qui accueille des collègues du monde entier et nous a amenés à nous engager immédiatement à accueillir des réfugiés ukrainiens dans nos effectifs dès que la guerre a éclaté. Grâce à notre partenariat avec le Tent Partnership for Refugees, les autorités locales et d'autres partenaires clés, ISS est fier d'avoir déjà embauché des centaines de réfugiés en Europe depuis le printemps dernier. Notre engagement aujourd'hui à embaucher au moins 1 000 réfugiés supplémentaires, dont des réfugiées ukrainiennes, s'appuie sur notre volonté constante d'avoir un impact réel pour les personnes et les sociétés grâce à une stabilité financière et un sentiment d'appartenance. »



Paul Polman, ancien CEO d'Unilever, et co-animateur du Tent European Business Summit : « Lorsque j'ai rejoint Hamdi Ulukaya et les autres éminents chefs d'entreprise en tant que co-organisateur du Tent European Business Summit il y a quelques mois, je n'aurais jamais pu imaginer l'étendue de la mobilisation des entreprises aujourd'hui pour les Ukrainiens et les autres réfugiés. Je félicite vivement les entreprises qui ont rejoint ce mouvement important, et je rends hommage aux nombreux réfugiés, en provenance d'Ukraine et d'autres parties du monde, qui reconstruisent actuellement leur vie. Leur talent et leur ténacité sont des atouts formidables pour toute entreprise qui veut se doter d'un personnel compétent et déterminé ».



Dominika Bettman, directrice générale de Microsoft Pologne et co-animatrice du Tent European Business Summit : « Les millions de réfugiés ukrainiens que la Pologne et le reste de l'Europe ont accueillis depuis le début de la guerre sont principalement des femmes qui ont des enfants à charge. Beaucoup d'entre elles continuent de faire face à des défis professionnels et sociaux alors qu'elles s'efforcent d'intégrer le marché du travail local. La formation est un tremplin essentiel pour ces personnes volontaires et talentueuses qui cherchent du travail. Microsoft est fière de faire partie de ce moment décisif aujourd'hui avec notre engagement à collaborer avec nos partenaires à travers l'Europe pour former au moins 5 000 Ukrainiens jusqu'en 2025. »

