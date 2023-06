Meer dan 40 bedrijven doen toezegging banen en opleidingen beschikbaar te stellen voor meer dan 250.000 Oekraïense en andere vluchtelingen tijdens de Tent European Business Summit

Vooraanstaande bedrijven waaronder Accenture, Adecco, Amazon, Generali, ISS, Marriott International en Microsoft doen toezeggingen de economische integratie van Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen en andere vluchtelingen te versnellen

PARIJS, 19 juni 2023 /PRNewswire/ -- Aan de vooravond van Wereldvluchtelingendag en nu Europa zich geconfronteerd ziet met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, waaronder vijf miljoen vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, uit Oekraïne, hebben 41 vooraanstaande bedrijven gezamenlijk een ambitieus plan aangekondigd om banen en opleidingen beschikbaar te stellen voor meer dan 250.000 Oekraïense vrouwen op de vlucht voor de oorlog en andere vluchtelingen in heel Europa. Dit werd vandaag bekendgemaakt op de Tent European Business Summit in Parijs die georganiseerd wordt door de Tent Partnership for Refugees (Tent) en vormt een nieuw record als de belangrijkste toezeggingen die bedrijven ooit hebben gedaan om de economische integratie van vluchtelingen te versnellen.

Deze historische toezeggingen omvatten het volgende: vooraanstaande merken waaronder Hilton, Marriott International en Teleperformance zeggen toe meer dan 13.680 vluchtelingen in dienst te nemen; 's werelds grootste uitzendbureaus waaronder Adecco, ManpowerGroup en Randstad gaan zich inzetten om meer dan 152.000 vluchtelingen aan een baan te helpen; en grote bedrijven waaronder Accenture, Generali en Indeed verplichten zich om meer dan 86.000 vluchtelingen van opleidingen te voorzien. Tijdens de top werd ook financiering aangekondigd van Google.org, de filantropie tak van Google, om het werk van Tent in Polen te versnellen, evenals nieuwe strategische partnerschappen met LinkedIn en Visa - inclusief financieringssteun - om de professionele mentorschap initiatieven van Tent voor vluchtelingen in Europa uit te breiden.

Opmerkelijk is dat deze verplichtingen die door bedrijven en uitzendbureaus worden aangegaan om banen beschikbaar te stellen, ook het personeelsbestand van die organisaties gaan versterken, tekorten op de arbeidsmarkt gaan verminderen, en Europese economieën een boost gaan geven doordat ze jaarlijks ongeveer 2 miljard aan inkomen gaan genereren voor vluchtelingen in heel Europa.

"Nu het einde van de Russische invasie in Oekraïne nog lang niet in zicht is en de Europese Unie miljoenen Oekraïners heeft verwelkomd, is het noodzakelijk dat vluchtelingen op langere termijn integratie en hoop wordt geboden door deelname aan de arbeidsmarkt", zei Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, die de openingstoespraak hield op de top. "Meer dan een jaar geleden werden de grenzen van de EU opengesteld voor Oekraïners. Een jaar later zijn er echter nog veel te veel vluchtelingen werkloos, ondanks onze endemische tekorten aan vaardigheden, hun hoge opleidingsniveau, hun wens om de kost te verdienen en hun wettelijke recht om te werken via de EU-richtlijn tijdelijke bescherming. Deze ongekende steun van bedrijven over het hele continent zal van cruciaal belang zijn om tienduizenden Oekraïners in staat te stellen voor zichzelf en hun geliefden in Oekraïne te zorgen."

"Oekraïense vrouwen die de oorlog zijn ontvlucht, krijgen bij het zoeken naar werk te kampen met veel obstakels, van het niet spreken van de taal tot het worstelen met kinderopvang. Bedrijven moeten meer doen om deze obstakels te verminderen, en deze ongelofelijk sterke, getalenteerde mensen helpen toe te treden tot de arbeidsmarkt," aldus Hamdi Ulukaya, oprichter en president van de Tent Partnership for Refugees, en CEO en oprichter van Chobani. "Zodra vluchtelingen een baan hebben, zijn ze geen vluchtelingen meer. Ik ben er zo trots op dat bedrijven vandaag hun verantwoordelijkheid nemen en meer dan 250.000 Oekraïense vrouwen en andere vluchtelingen in heel Europa gaan helpen om op eigen benen te staan, en ze een kans bieden op een waardig bestaan."

Onder de merken die zich verplichten om in de komende drie jaar in heel Europa meer dan 13.680 Oekraïense en andere vluchtelingen in dienst te nemen, zijn onder andere:

Amazon, dat minstens 5.000 vluchtelingen werft

Hilton, dat minstens 1.500 vluchtelingen werft

Marriott International, dat minstens 1.500 vluchtelingen werft

ISS, dat minstens 1.000 vluchtelingen werft

Teleperformance, dat minstens 500 vluchtelingen werft

Andere merken die zich hebben verbonden tot werving, omvatten Accenture, adidas, Blackstone, bp, Duni Groep, ESS Group, FCC Medio Ambiente, Hempel, Hyatt, Ipsos, KFC, Kyndryl, L'Oréal Groep, Menzies Aviation, Novartis, PepsiCo, Pfizer, QSRP, Starbucks EMEA, Suez, De Body Shop en De Kraft Heinz Group.

"We weten dat de diversiteit van ons personeelsbestand ons een sterker bedrijf maakt en dat is waarom we actief mensen willen werven met verschillende achtergronden, vaardigheden en ervaringen. We zien dat er obstakels zijn voor vluchtelingen en andere mensen die van huis verdreven zijn, en zetten ons in om ze toegang te geven tot betekenisvol werk," zei J. Ofori Agboka, vicepresident van People eXperience and Technology (PXT) voor Global Operations bij Amazon en lid van de adviescommissie van Tent. "We zijn trots op de toezegging die we vandaag hebben gedaan omdat hiermee de voortdurende inzet van Amazon om vluchtelingen over de hele wereld te ondersteunen, tot uiting komt."

Ook uitzendbureaus gaan zich buitengewoon inzetten om in de komende drie jaar vluchtelingen aan werk te helpen door ze op te nemen in hun bestanden voor tijdelijk personeel en door ze banen aan te bieden bij hun klanten in heel Europa. Zij gaan uit van een totaal van 152.000 vluchtelingen en onder hen zijn:

Adecco (gaat ten minste 50.000 vluchtelingen koppelen aan hun klanten)

Randstad (gaat ten minste 40.000 vluchtelingen koppelen aan hun klanten)

EWL Group (gaat ten minste 35.000 vluchtelingen koppelen aan hun klanten)

ManpowerGroup (gaat ten minste 30.000 vluchtelingen koppelen aan hun klanten)

"Adecco zet zich al heel lang in voor het ondersteunen van vluchtelingen in nood. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben we meer dan 10.000 vluchtelingen een tijdelijke baan kunnen aanbieden, maar we realiseren ons dat bedrijven zoals dat van ons nog meer moeten doen gezien de harde realiteit dat het te verwachten is dat vele vluchtelingen nog jaren niet naar huis kunnen gaan," aldus Christophe Catoir, president van Adecco en medegastheer van de Tent European Business Summit. "Het is inspirerend om te zien dat tientallen bedrijven uit heel Europa bij elkaar komen met toezeggingen die bijzonder moedig zijn in deze cruciale tijden, en Adecco is ongelofelijk trots dat we hiervan een van de voorvechters zijn."

Daarnaast heeft een aantal grote bedrijven toezeggingen gedaan om in de komende drie jaar opleidingen beschikbaar te stellen, zowel direct als indirect via partnerorganisaties, om vluchtelingen te helpen veelgevraagde technische vaardigheden zoals IT, codering en cyberveiligheid te leren, maar ook om een beter begrip te krijgen van de Europese arbeidsmarkt.

Accenture gaat opleiding en ondersteuning beschikbaar stellen aan ongeveer 16.000 vluchtelingen

Indeed zal minstens 15.000 vluchtelingen opleiden

Cisco zal minstens 10.000 vluchtelingen opleiden

Microsoft zal minstens 5.000 vluchtelingen opleiden

Generali zal minstens 5.000 vluchtelingen opleiden

"Vluchtelingen krijgen met zoveel uitdagingen te maken bij hun pogingen de arbeidsmarkt voor het eerst te betreden of werk te vinden dat past bij hun vaardigheden en achtergrond," verklaarde Lucy Murdoch, Managing Director - Corporate Citizenship, Accenture. "Opleidingskansen, of ze nu gericht zijn op taal, branchespecifieke vaardigheden of informatie over normen op de arbeidsmarkt, zijn van essentieel belang om vluchtelingen te helpen een veilige, betekenisvolle baan te vinden. Onze toezegging van vandaag bouwt voort op de voortdurende inzet van Accenture voor het creëren van een inclusieve werkomgeving voor vluchtelingen en ons trackrecord als het gaat om het opleiden van achtergestelde populaties over de hele wereld om hen substantiële verbeteringen aan hun leven te laten aanbrengen en hen voor te bereiden op een duurzame toekomst."

Andere bedrijven die toezeggingen hebben gedaan voor het opleiden van vluchtelingen, zijn onder andere Accor, Ben & Jerry's, Hempel, Kyndryl, ManpowerGroup, Novartis, Randstad, Salesforce, Starbucks EMEA en Unilever.

In het licht van deze pan-Europese toezeggingen wil Tent meer bedrijven regionaal, en op grote schaal, in contact brengen met pools van vluchtelingtalenten - met name in Polen, waar met 1,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen de grootste populatie woont. Daartoe werd vandaag ook de steun van Google.org aangekondigd, die de middelen en technologische knowhow van Google zal inzetten om de kloof tussen bedrijven en Oekraïense vluchtelingen in Polen te overbruggen.

Als aanvulling op hun brede missie om vluchtelingen te koppelen aan banen, bieden de professionele mentorschapsprogramma's van Tent ondersteuning aan vluchtelingen, bij deelnemende bedrijven doen werknemers dienst als mentoren, bieden ze een-op-een hulp bij het opbouwen van een carrière en helpen ze om hun loopbaan opnieuw op te starten of te vervolgen. Om nog duizenden andere Oekraïners en andere vrouwelijke vluchtelingen te helpen bereiken, werden vandaag op de Summit nieuwe strategische partnerschappen aangekondigd waarbij LinkedIn en Visa niet alleen financiële ondersteuning gaan bieden, maar ook de groei van het Refugee Women Mentorship Program van Tent gaan versnellen.

BIJLAGE: AANVULLENDE CITATEN

Gideon Maltz, CEO van de Tent Partnership for Refugees: "De overweldigende steun van het Europese publiek aan Oekraïense vluchtelingen in de eerste weken van de Russische invasie wordt nu geëvenaard door de bedrijfsgemeenschap die slimme, strategische en duurzame investeringen doet om Oekraïense en andere vluchtelingen te laten integreren op de arbeidsmarkt. Door deze inspanningen vullen bedrijven hun arbeidstekorten op en krijgen ze de beschikking over geweldig talent, terwijl vluchtelingen de kans krijgen hun leven opnieuw op te bouwen en te integreren in hun gemeenschappen. Als Rusland had gehoopt dat de uittocht van Oekraïners een destabilisatie zou betekenen voor Europa, laat de summit vandaag juist zien dat Europa sterker en welvarender wordt door het opnemen van Oekraïense en andere vluchtelingen."

Kelly T. Clements, plaatsvervangende Hoge Commissaris van de UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties: "Tent heeft samen met hun partners op een krachtige manier laten zien dat er overweldigende steun is vanuit het bedrijfsleven, hun klanten en medewerkers voor het in dienst nemen van vluchtelingen. Als vluchtelingen een baan hebben, kunnen ze de weg terugvinden naar zelfredzaamheid waardoor ze hun gezinnen weer kunnen ondersteunen. Vluchtelingen zijn innovators, belastingbetalers, medewerkers, consumenten, investeerders en ondernemers. Er is geen betere investering dan vluchtelingen helpen werk te vinden of de vaardigheden te krijgen die ze nodig hebben om zich op de arbeidsmarkt te presenteren. Het is gewoon een goede zakelijke beslissing. De UNHCR dringt er bij bedrijven op aan om naar voren te komen en over de hele wereld waardig werk te creëren voor vluchtelingen."

Jacob Aarup-Andersen, CEO van ISS en medegastheer van de Tent European Business Summit: "Bij ISS zijn we trots op onze diverse en inclusieve cultuur waarin collega's vanuit de hele wereld op waarde worden geschat. Dat heeft ertoe geleid dat we ons er direct na het uitbreken van de oorlog voor hebben ingezet Oekraïense vluchtelingen te verwelkomen in ons personeelsbestand. Door middel van ons partnerschap met de Tent Partnership for Refugees, plaatselijke autoriteiten en andere belangrijke partners kan ISS met trots zeggen dat we sinds vorig voorjaar al honderden vluchtelingen in Europa in dienst hebben genomen. Onze toezegging om nog ten minste 1000 extra vluchtelingen, waaronder Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen, in dienst te nemen, versterkt onze voortdurende inzet om een echt verschil te maken voor mensen en gemeenschappen door middel van financiële stabiliteit en een gevoel van 'erbij horen'."

Najat Vallaud-Belkacem, Director France van de ONE Campaign en lid van de adviescommissie van Tent: "De uitzonderlijke golf van solidariteit waar we sinds het begin van de oorlog in Oekraïne getuige van waren, mag niet afzwakken en moet worden uitgebreid naar alle vluchtelingen ongeacht hun herkomst. Vluchtelingen verrijken onze gemeenschappen en onze economieën. Ik vind het fantastisch om te zien dat zo veel bedrijven naar voren komen met initiatieven of hun bestaande toezeggingen uitbreiden voor het werven en opleiden van vluchtelingen. Zij geven het goede voorbeeld en onze hoop is dat er nog veel meer bedrijven dat voorbeeld zullen volgen."

Paul Polman, Business Leader, Campagnevoerder, voormalige CEO van Unilever, en medegastheer van de Tent European Business Summit: "Toen ik een paar maanden geleden de eer kreeg om met Hamdi Ulukaya en andere vooraanstaande zakelijke leiders gastheer te worden van de Tent European Business Summit, kon ik me niet voorstellen op welke schaal bedrijven vandaag op zouden komen voor Oekraïense en andere vluchtelingen. Ik ben de bedrijven die meedoen aan deze cruciale beweging, intens dankbaar en ik heb bewondering voor de vele vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld die hun leven opnieuw proberen op te bouwen. Hun talent en doorzettingsvermogen is een geweldig voordeel voor bedrijven die een capabel en vastbesloten personeelsbestand willen opbouwen."

Dominika Bettman, General Manager Microsoft Polen en medegastvrouw van de Tent European Business Summit: "De miljoenen Oekraïense vluchtelingen die door Polen en de rest van Europa zijn opgevangen sinds het begin van de oorlog, zijn voornamelijk vrouwen die kampen met kinderopvangproblemen. Veel van die vrouwen proberen toegang te krijgen tot de plaatselijke arbeidsmarkt, maar worden daarbij gehinderd door professionele en sociale uitdagingen. Opleiding is een belangrijk opstapje voor deze enthousiaste en getalenteerde vrouwen die op zoek zijn naar werk. Microsoft is er trots op deel uit te maken van het beslissende moment van vandaag met onze toezegging om samen met onze partners in heel Europe tot 2025 ten minste 5.000 Oekraïners op te leiden."

Chris Heutink, Executive Board Member, Randstad: "Sinds 2011 zet Randstad zich met onze programma's in voor het ondersteunen van het werkende leven van meer dan 103.400 migranten en vluchtelingen overal ter wereld. Als 's werelds grootste bedrijf in werving en selectie blijven we ons inzetten om vluchtelingen en migranten in contact te brengen met carrières en kansen die voor hen en hun gezinnen geweldige mogelijkheden bieden voor een vrijere, veiligere toekomst. Nu we onze eerdere doelstelling voor drie jaar al na één jaar hebben bereikt, kunnen we met trots melden dat we deze inspanningen verder gaan uitbreiden door vóór 2025 de loopbanen van nog eens 50.000 vluchtelingen en migranten te ondersteunen. Binnen deze talentpool kunnen we 40.000 vluchtelingen en migranten aan werk helpen en training bieden aan 10.000 mensen. Wij denken dat we hiermee onze overtuiging dat betekenisvol werk voor iedereen van essentieel belang is, ten volle uitdragen.''

Anthony Capuano, President & CEO van Marriott International: "Bij Marriott International geloven we in het goede doen en het maken van een positieve en duurzame impact op de gemeenschappen waarin we zakendoen. In Europa hebben we onder andere vluchtelingen uit Oekraïne gesteund sinds het begin van de oorlog. Onze focus op het creëren van werkgelegenheid heeft er al toe geleid dat meer dan 970 vluchtelingen zijn aangenomen in tientallen van onze hotels in de regio. Marriotts doel om nog eens 1.500 vluchtelingen aan te nemen in Europa bouwt voort op het werk dat we doen om kansen voor vluchtelingen in de VS te creëren en benadrukt onze vastberaden inzet om mensen op de eerste plaats te zetten en economische kansen te bieden aan vluchtelingen en ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen."

Over het Tent Partnership for Refugees

Nu steeds meer vluchtelingen voor langere tijd ontheemd zijn, is er voor bedrijven een cruciale rol weggelegd om vluchtelingen te helpen economisch te integreren in hun nieuwe gemeenschap. Tent werd in 2016 gelanceerd door Hamdi Ulukaya, de CEO en oprichter van Chobani - een miljardenbedrijf in de VS - om internationale bedrijven te mobiliseren om de brug te slaan door vluchtelingen aan werk te helpen. Tent is uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 300 grote bedrijven die zich inzetten om vluchtelingen aan te nemen, op te leiden en mentorschap aan te bieden. Lees meer op www.tent.org .

