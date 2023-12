Pop-Up Store SHEIN x Klarna : une expérience immersive en plein cœur de la capitale

PARIS, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- SHEIN , l'un des leaders mondiaux de l'e-commerce mode et lifestyle, ouvre une boutique éphémère à Paris en partenariat avec Klarna, la plateforme mondiale de paiements et l'assistant de shopping alimenté par l'IA. Le Pop-Up Store SHEIN x Klarna prendra ses quartiers du 15 au 18 décembre au 43 rue de Montmorency dans le 3ème arrondissement. Il proposera à ses visiteurs une expérience immersive sous le signe de la déco et du design. Le fil conducteur : votre espace de vie est une toile blanche que vous pouvez façonner à votre image, avec des pièces de la collection SHEIN Home. En d'autres mots, une invitation à composer votre chez-vous, un espace où vous pouvez vous ressourcer, être en phase avec vos émotions, exprimer votre personnalité et libérer votre créativité.

Pop-Up Store SHEIN x Klarna ©SHEIN (PRNewsfoto/SHEIN) Pop-Up Store SHEIN x Klarna ©SHEIN (PRNewsfoto/SHEIN) Pop-Up Store SHEIN x Klarna ©SHEIN (PRNewsfoto/SHEIN)

En quête de votre élément

À mi-chemin entre le concept store et le showroom déco, le Pop-Up invitera les visiteurs à plonger successivement dans quatre univers incarnant des « Maisons Élément », avec chacune sa couleur et son ambiance uniques. Plongez dans un décor qui rappelle la nature dans l'espace Vert Prospère, exprimez votre créativité dans l'espace Passion Création, laissez vos rêves s'envoler dans l'espace Cachette Céleste et libérez votre dynamisme dans l'espace Énergie Magnétique. Le but de ces explorations ? Dénicher des trésors qui vous aideront à transformer votre intérieur, avec la possibilité de les commander sur SHEIN grâce à un code QR. Chaque espace proposera également une activité créative en accord avec son univers : création d'un bouquet, fabrication d'un bracelet, séance photo onirique, atelier respiration et bien-être…

Une boutique cadeaux pour les fêtes

Un cinquième espace vient compléter la visite, au nom tout aussi évocateur : Jours de Fête. Il plongera les visiteurs dans l'esprit des fêtes de fin d'année avec une sélection de produits variés qu'ils pourront acheter sur place : décorations de Noël, produits et accessoires beauté, articles pour animaux de compagnie, accessoires de mode pour hommes et femmes et bien plus encore. De quoi se faire plaisir et chouchouter ses proches à prix abordable. Et pour que leur visite soit la plus plaisante possible, SHEIN et Klarna demandent aux visiteurs de s'enregistrer via le lien suivant pour pouvoir accéder à la boutique : https://www.eventbrite.com/e/billets-shein-x-klarna-pop-up-paris-765216381797?aff=oddtdtcreator .

POP-UP STORE SHEIN x Klarna

Du 15 au 18 décembre

43 rue de Montmorency

75003 PARIS

À propos de SHEIN

SHEIN est une marketplace mondiale intégrée qui propose un très large éventail de produits mode et lifestyle, incluant des articles de la marque SHEIN mais aussi des produits d'un réseau mondial de vendeurs, et à prix toujours accessible. Basée à Singapour, SHEIN s'engage à rendre la mode accessible à tous, grâce à sa technologie unique de production à la demande au service d'une industrie plus agile et plus durable.

Pour en savoir plus sur SHEIN, rendez-vous sur www.SHEINgroup.com .

À propos de Klarna

Depuis 2005 Klarna poursuit sa mission de révolutionner le secteur du retail et de l'e-commerce en répondant davantage aux besoins des consommateurs. Avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs et 2 millions de transactions par jour, les solutions de paiement et d'achat justes, durables et basées sur l'IA de Klarna révolutionnent la façon dont les gens achètent et paient en ligne, permettant aux consommateurs d'acheter plus intelligemment avec plus de confiance et de confort. Plus de 500.000 commerçants partenaires globaux, dont H&M, Saks, Sephora, Macy's, IKEA, Expedia Group et Nike, ont déjà intégré la technologie innovante et les solutions marketing de Klarna pour stimuler la croissance et la rétention. Pour plus d'informations, visitez Klarna.com .

Contact: shein@pascalevenot.fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2302062/SHEIN_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2302063/SHEIN_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2302064/SHEIN_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129377/4353298/SHEIN_Logo.jpg