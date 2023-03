Pour accélérer la connectivité financière de Shenzhen-Hong Kong, 30 mesures financières ont été adoptées

SHENZHEN, Chine, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Qianhai semble désormais être la première destination des institutions financières investies par Hong Kong pour entrer sur le continent tout en réalisant une nouvelle percée dans l'innovation financière. Le 23 février, l'Avis sur le soutien financier à l'approfondissement global de la réforme et de l'ouverture de la zone de coopération industrielle de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (ci-après dénommé l'« Avis ») a été officiellement publié. Selon l'Autorité de la zone de coopération des industries de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong, Qianhai jouera un rôle plus important en aidant Hong Kong à s'intégrer dans le développement national global.

L'Avis énonce 30 mesures financières, couvrant les services financiers liés aux moyens de subsistance des personnes, l'accès mutuel entre les marchés financiers, le développement de l'industrie financière moderne, la facilitation du commerce, des investissements et du financement transfrontaliers, et le renforcement de la coopération en matière de surveillance financière. Plus précisément, les mesures récemment publiées visent à aider les résidents de Hong Kong à ouvrir des comptes dans les banques du continent, à faciliter l'exercice des professions libérales de Hong Kong sur le continent, à permettre aux institutions de titres financiers d'effectuer des financements directs à Hong Kong et à piloter le transfert des actions de capital-investissement et de capital-risque. Les 30 mesures ont défini plus précisément la voie à suivre pour atteindre un niveau plus élevé et plus profond d'ouverture financière et de coopération avec Hong Kong.

« L'introduction des 30 mesures marque un nouveau cycle de promotion de l'accès mutuel aux marchés financiers entre Shenzhen et Hong Kong », a déclaré David Liao, co-responsable de la direction de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Asia-Pacific, dans une récente interview. « Les mesures jetteront les bases de la convergence des règles et mécanismes financiers dans la région de la Grande Baie, et permettront d'explorer de nouvelles voies pour l'ouverture de haut niveau de l'industrie financière du continent. »

La succursale de Shenzhen de la Dah Sing Bank, première banque chinoise dotée d'une double licence d'exploitation, a été ouverte, et UBS Qianhai Wealth Management Co. Ltd, le premier gestionnaire de patrimoine à capitaux entièrement étrangers de la région de la Grande Baie, a également ouvert ses portes. La DBS Bank est devenue le principal actionnaire de la Shenzhen Rural Commercial Bank, et HSBC a porté à 90 % sa participation dans HSBC Qianhai Securities. Un certain nombre d'institutions financières de renommée internationale, dont Standard Chartered, se sont installées à Qianhai par le biais du QFLP.

Ces dernières années, l'industrie financière de Qianhai s'est constamment alignée sur les normes internationales, et Qianhai a continué à mettre en avant sa fonction de vitrine de l'ouverture de l'industrie financière en Chine. En termes d'innovation pour la finance transfrontalière, Qianhai a été la première dans le pays à mettre en œuvre six services transfrontaliers en RMB, à savoir les prêts transfrontaliers en RMB, l'émission transfrontalière d'obligations, la mise en commun transfrontalière d'espèces en RMB, l'investissement transfrontalier en actions, le transfert transfrontalier d'actifs et l'infrastructure financière transfrontalière. Qianhai continuera à développer d'autres services transfrontaliers. En 2022, Shenzhen et Hong Kong ont promulgué les 18 premières mesures de soutien aux investissements en capital-risque à Qianhai, et la ville devait créer un pôle international de capital-risque Shenzhen-Hong Kong. Le Qianhai Mercantile Exchange du groupe HKEX a enregistré un total de plus de 130 milliards de yuans de transactions au comptant. Jusqu'à présent, 247 institutions financières se sont installées et ont signé avec la Qianhai Shenzhen-Hong Kong International Financial City, parmi lesquelles les institutions financées par Hong Kong et par l'étranger représentent 30 %.

L'Avis a maintenant avancé de nouveaux objectifs pour l'ouverture de l'industrie financière de Qianhai. D'ici 2025, Qianhai établira et améliorera progressivement sa politique et son système de gestion pour se concentrer sur l'expansion et l'ouverture de l'industrie financière et l'internationalisation du RMB, réalisera un accès mutuel de haut niveau avec le marché financier de Hong Kong, améliorera le système de surveillance, de prévention et de résolution des risques financiers, et donnera à la finance un rôle plus important dans le soutien au développement de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. D'ici 2035, un niveau plus élevé d'ouverture financière, basé sur la liste négative, sera atteint, les flux de capitaux transfrontaliers seront plus efficaces et plus pratiques, le système de règles financières sera conforme au système international et l'environnement financier atteindra un niveau de classe mondiale. D'ici là, Qianhai jouera un rôle plus important dans l'ouverture de l'industrie financière nationale.

Il est prévu que Qianhai établisse une liste de tâches de mise en œuvre de l'Avis afin de mettre en place un plan de travail, une feuille de route, un calendrier et un système de suivi. Qianhai s'efforcera d'organiser un forum financier Shenzhen-Hong Kong, de renforcer le système de coopération réglementaire financière Shenzhen-Hong Kong, de prévenir les risques financiers transfrontaliers et de promouvoir l'ouverture et le développement de la ville.

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone