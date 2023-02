Para acelerar a conectividade financeira de Shenzhen-Hong Kong, 30 medidas financeiras foram promulgadas

SHENZHEN, China, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Qianhai agora parece ser a primeira parada para instituições financeiras investidas em Hong Kong entrarem no continente, e Qianhai fez outro avanço em inovação financeira. Em 23 de fevereiro, os Pareceres sobre o fornecimento de apoio financeiro para o aprofundamento abrangente da reforma e abertura da Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos Qianhai Shenzhen-Hong Kong (doravante denominados Pareceres) foram oficialmente divulgados. Com isso, Qianhai desempenhará um papel maior em ajudar Hong Kong a se integrar ao desenvolvimento nacional geral, de acordo com a Autoridade da Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

Os Pareceres estabeleceram 30 medidas financeiras, abrangendo serviços financeiros relacionados aos meios de subsistência das pessoas, acesso mútuo entre mercados financeiros, desenvolvimento do setor financeiro moderno, facilitação do comércio transfronteiriço, investimento, financiamento e fortalecimento da cooperação na supervisão financeira. Mais especificamente, as medidas recém-divulgadas incluem ajudar residentes de Hong Kong a abrir contas em bancos continentais, facilitar profissionais de Hong Kong a praticar no continente, permitir que instituições de valores mobiliários financeiros realizem financiamento direto em Hong Kong e pilotar a transferência de ações de capital privado e capital de risco. As 30 medidas definiram ainda mais o caminho para alcançar um nível mais alto e profundo de abertura financeira e cooperação com Hong Kong.

"A introdução das 30 medidas marca outra rodada de promoção do acesso mútuo ao mercado financeiro entre Shenzhen e Hong Kong", disse David Liao, co-CEO do Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Ásia-Pacífico em uma entrevista recente, "As medidas estabelecerão as bases para a convergência de regras e mecanismos financeiros na área da Grande Baía e permitirão a exploração de novos caminhos para a abertura de alto nível da indústria financeira do continente."

A filial do Dah Sing Bank em Shenzhen, o primeiro banco da China com uma licença de operação dupla, foi inaugurada, e a UBS Qianhai Wealth Management Co. Ltd., a primeira gestora de patrimônio totalmente estrangeira na área da Grande Baía, foi aberta. O DBS Bank tornou-se o maior acionista do Shenzhen Rural Commercial Bank e o HSBC aumentou sua participação no HSBC Qianhai Securities para 90%. Várias instituições financeiras de renome internacional, incluindo o Standard Chartered, estabeleceram-se em Qianhai por meio da Sociedade Limitada Estrangeira Qualificada (em inglês: Qualified Foreign Limited Partnership, QFLP).

Nos últimos anos, o setor financeiro de Qianhai alinhou-se constantemente com os padrões internacionais, e Qianhai continuou a destacar sua função como uma janela de demonstração da abertura do setor financeiro na China. Em termos de inovação para finanças transfronteiriças, Qianhai foi a primeira do país a implementar seis serviços de RMB transfronteiriços, ou seja, empréstimos RMB transfronteiriços, emissão de títulos transfronteiriços, pool de dinheiro em moeda estrangeira de RMB internacional, investimento de capital internacional, transferência de ativos transfronteiriços e infraestrutura financeira internacional. Qianhai continuará a se expandir para outros serviços transfronteiriços. Em 2022, Shenzhen e Hong Kong promulgaram as primeiras 18 medidas para apoiar investimentos de capital de risco em Qianhai, e Qianhai estabeleceria um cluster internacional de capital de risco Shenzhen-Hong Kong. A Qianhai Mercantile Exchange do HKEX Group teve um total de mais de 130 bilhões de yuans em transações à vista. Até agora, 247 instituições financeiras se estabeleceram e assinaram com a Qianhai Shenzhen-Hong Kong International Financial City, entre as quais Hong Kong e instituições de capital estrangeiro respondem por 30%.

Agora, os Pareceres apresentam novas metas para a abertura do setor financeiro de Qianhai. Até 2025, Qianhai estabelecerá e melhorará gradualmente o sistema de política e gestão para focar na expansão e abertura do setor financeiro e na internacionalização do RMB, realizará acesso mútuo de alto nível com o mercado financeiro de Hong Kong e melhorará o sistema para monitoramento, prevenindo e resolvendo riscos financeiros e dando às finanças um papel mais proeminente no apoio ao desenvolvimento da área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Até 2035, será alcançado um nível mais alto de abertura financeira, com base na lista negativa, o fluxo de capital transfronteiriço será mais eficiente e conveniente, o sistema de regras financeiras estará alinhado com o sistema internacional e o ambiente financeiro atingirá um nível de classe mundial. Até lá, Qianhai desempenhará um papel maior na liderança da abertura do setor financeiro nacional.

O plano é que Qianhai elabore uma lista de tarefas de implementação para os Pareceres a fim de estabelecer um plano de tarefas, roteiro, cronograma e sistema de responsabilidade. Qianhai se esforçará para realizar um Fórum Financeiro Shenzhen-Hong Kong, fortalecer o sistema de cooperação regulatória financeira Shenzhen-Hong Kong, prevenir riscos financeiros transfronteiriços e promover a abertura e o desenvolvimento de Qianhai.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

