Pour la première fois à Paris, en provenance directe du Japon : le cours de cuisine consacré au bento « Yusanbako » à base d'ingrédients provenant de la préfecture de Tokushima a remporté un franc succès

- Le gouverneur de la préfecture de Tokushima, Masazumi Gotoda, était également présent pour présenter l'attrait de la gastronomie et du tourisme de Tokushima.

Le samedi 16 novembre 2024, un cours de cuisine mettant en valeur les ingrédients de Tokushima disponibles à Paris a été organisé à l'Espace Japon.

Lors de cet événement spécial, les participants ont eu l'occasion de créer des « oshi-zushi » (sushis pressés) à partir d'une multitude d'ingrédients cultivés à Tokushima qui les ont fascinés. Ils ont également pris plaisir à assembler un bento japonais traditionnel, en remplissant des boîtes « Yusanbako » d'accompagnements colorés préparés par le chef pour mettre en valeur le caractère unique des ingrédients japonais.

Image 1 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202412101395/_prw_PI1fl_0GYKh2Rk.jpg

Recettes réalisées à l'aide d'ingrédients de Tokushima disponibles en France

- Marinade légère aromatisée aux agrumes de la préfecture de Tokushima

- Oshi-zushi (sushi pressé) aux saveurs de Tokushima

Les participants ont découvert le goût et la qualité des ingrédients de Tokushima, qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont également appris où acheter ces ingrédients à Paris et comment les préparer. Des plats inspirés de Tokushima devraient bientôt garnir les tables françaises.

Image 2 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202412101395/_prw_PI2fl_wQ3g72Ea.jpg

Image 3 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202412101395/_prw_PI3fl_x07FS61h.jpg

Le gouverneur de la préfecture de Tokushima, Masazumi Gotoda, s'est rendu sur place pour discuter avec passion des spécialités de la région, de l'histoire des boîtes traditionnelles Yusanbako et des efforts culinaires de Tokushima. Le public a écouté attentivement, avant de participer activement à des séances de questions-réponses. Chaque participant a reçu une boîte Yusanbako utilisée pendant l'événement, ainsi que des produits de Tokushima à emporter chez lui.

Image 4 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202412101395/_prw_PI4fl_2Ws4xy81.jpg

En outre, le personnel de la préfecture de Tokushima a partagé les attractions, l'histoire et le patrimoine culturel de la région avec les Parisiens qui passaient à proximité du site. Nombreux sont ceux qui ont découvert les boîtes Yusanbako, fabriquées par des menuisiers qualifiés selon des méthodes traditionnelles, et qui ont été impressionnés par leur fonctionnalité artistique et l'exquise qualité du travail du cyprès et du cèdre japonais. Un entrepreneur local spécialisé dans les produits en bois a exprimé le souhait de se rendre à Tokushima lors d'un prochain voyage au Japon.

Image 5 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202412101395/_prw_PI5fl_q187SV55.jpg

Cet échange international a permis aux participants de découvrir le charme de la « préfecture de Tokushima », une destination bien loin de Paris. De nombreux participants ont commencé à partager les détails de l'événement sur les médias sociaux immédiatement après, incitant d'autres personnes à envisager de se rendre à Tokushima à l'avenir.

Détails de l'événement

Titre : L'art du bento « YUSANBAKO »

Lieu : Espace Japon (Paris)

Date et heure : samedi 16 novembre 2024, de 12h00 à 14h00