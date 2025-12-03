Precisely accélère la modernisation des mainframes grâce à la réplication de données en temps réel vers Amazon S3

De nouvelles capacités d'intégration de données simplifient la modernisation du mainframe vers le cloud, en fournissant des données en temps réel et à haute intégrité à AWS pour l'analytique et l'IA

Burlington, Mass., 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce aujourd'hui l'élargissement de sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) grâce à de nouvelles améliorations de Precisely Connect, permettant une réplication directe et en temps réel des données mainframes vers Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cette nouvelle fonctionnalité élimine le besoin d'intermédiaires, simplifiant les projets de modernisation et permettant aux entreprises de libérer toute la valeur de leurs données pour leurs initiatives d'analytique et d'IA sur AWS.

Les organisations cherchant à moderniser leurs systèmes hérités doivent souvent composer avec des processus de réplication complexes et en plusieurs étapes, qui peuvent ralentir l'adoption du cloud et accroître la charge opérationnelle. Avec cette innovation, Precisely Connect rationalise les flux de données entre les environnements mainframe et les architectures cloud natives modernes, garantissant que les données critiques atteignent plus rapidement, plus fiablement et avec une intégrité assurée les data lakes et plateformes analytiques d'AWS.

« Les entreprises du monde entier continuent de faire confiance à Precisely pour combler le fossé entre leurs systèmes mainframe hérités et leurs environnements cloud modernes, déclare Marianne Roling, SVP, Global Alliances and Channel Sales chez Precisely. Cette collaboration élargie avec AWS illustre notre engagement commun à simplifier la modernisation et à aider nos clients à rendre leurs données fiables disponibles à grande échelle pour l'analytique, le machine learning et l'IA. »

En éliminant les étapes supplémentaires de traitement des données, Precisely Connect réduit la latence et la charge de maintenance, permettant aux équipes IT de se concentrer sur la génération de valeur métier grâce aux insights et à l'innovation. Cette approche simplifiée permet également aux clients de tirer pleinement parti de l'agilité et de l'évolutivité des services AWS dans le cadre de leurs initiatives de transformation pilotées par l'IA.

Principaux avantages

Modernisation simplifiée : transférer sans effort les données mainframe directement vers les data lakes et plateformes analytiques Amazon S3.

transférer sans effort les données mainframe directement vers les data lakes et plateformes analytiques Amazon S3. Vitesse et efficacité : éliminer les étapes intermédiaires pour une réplication plus rapide et plus fiable.

éliminer les étapes intermédiaires pour une réplication plus rapide et plus fiable. Simplicité : réduire les charges de maintenance et la complexité d'intégration.

réduire les charges de maintenance et la complexité d'intégration. Se préparer à l'IA et à l'analytique : optimiser les workloads AWS en aval, notamment pour l'analytique, l'IA et le machine learning.

Cette annonce s'inscrit dans l'engagement de longue date de Precisely à aider les entreprises à garantir l'intégrité de leurs données dans des environnements hybrides et multi-cloud. La collaboration continue entre Precisely et AWS souligne la volonté des deux organisations d'accompagner les clients dans leur modernisation en toute confiance.

Ces nouvelles fonctionnalités seront présentées lors d'AWS re:Invent 2025, du 1er au 5 décembre 2025 à Las Vegas. En savoir plus sur Precisely sur AWS.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Son portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter leurs initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

