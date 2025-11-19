Precisely annonce Gio™ AI Assistant et Data Catalog Agent dans la Data Integrity Suite

De nouvelles capacités d'IA conversationnelle et d'automatisation intelligente apportent rapidité, simplicité et évolutivité à la gestion des données, soutenues par une base d'IA fiable

BURLINGTON, Mass., 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce aujourd'hui Gio™, un assistant IA dans la Precisely Data Integrity Suite. Gio introduit une interface conversationnelle qui aide les utilisateurs à découvrir, monitorer, nettoyer, gouverner et enrichir les données du catalogue de la Precisely Data Integrity Suite en décrivant simplement ce qu'ils veulent faire.

Le lancement comprend également Precisely AI et Agentic Fabric, la base commune qui unifie, active et régit l'IA dans l'ensemble de la Data Integrity Suite. S'appuyant sur l'écosystème IA pour l'intégrité des données, il concrétise la vision de Precisely qui consiste à connecter des données fiables et une IA gouvernée sur toutes les plateformes, désormais mise en œuvre dans la Suite grâce à des agents intelligents et une assistance conversationnelle.

Avec Gio, Precisely fournit le premier agent IA spécialisé pour la Suite, Data Catalog Agent. Cet agent et les futurs agents automatisent les tâches manuelles répétitives de gestion des données tout en gardant le contrôle aux organisations grâce à des limites claires de gouvernance et de sécurité.

« La gestion des données d'entreprise a beaucoup évolué, mais elle nécessite toujours une coordination entre les personnes, les outils et les processus, déclare Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. Gio, le Data Catalog Agent et l'AI & Agentic Fabric passent à l'étape suivante, en facilitant la conversation tout en veillant à ce que chaque action s'aligne sur les modèles de gouvernance, de conformité et de confiance dont dépendent nos clients. »

Avec Gio, les utilisateurs peuvent décrire ce qu'ils veulent faire en langage simple, par exemple « trouver et étiqueter des données sensibles ». Gio interprète ces demandes et active le bon agent IA pour accomplir la tâche, rationalisant ainsi le travail qui nécessitait auparavant un codage ou une expertise approfondie de la plateforme.

L'agent Data Catalog automatise l'identification et le balisage des informations personnellement identifiables (PII) et des éléments de données critiques (CDE), ce qui permet une gouvernance plus rapide et plus cohérente. D'autres agents suivront dans les semaines à venir, étendant l'automatisation à d'autres workflows de gestion des données au sein de la Suite.

L'IA et l'Agentic Fabric fournissent un cadre qui relie les capacités d'IA à travers la Suite d'intégrité des données. Il prend en charge le choix des modèles d'IA par les clients, garantit la transparence et la conformité grâce à des workflows vérifiables et des contrôles sécurisés.

Ensemble, Gio, Data Catalog Agent AI & Agentic Fabric démontrent l'engagement de Precisely en faveur d'une IA transparente, explicable et conforme qui répond aux organisations là où elles se trouvent et aligne l'automatisation sur les besoins de gouvernance du monde réel.

Les principaux avantages sont les suivants :

Rapidité et simplicité : Gio transforme les tâches complexes de gestion de données en interactions rapides et naturelles.

Gio transforme les tâches complexes de gestion de données en interactions rapides et naturelles. Automatisation évolutive : Data Catalog Agent or AI automatise les tâches de catalogage des données en cours, telles que la documentation et la classification des PII et CDE, ce qui aide vos données à rester conformes et connectées.

Data Catalog Agent or AI automatise les tâches de catalogage des données en cours, telles que la documentation et la classification des PII et CDE, ce qui aide vos données à rester conformes et connectées. Choix et contrôle : les clients définissent les garde-fous, en maintenant la visibilité et la gouvernance sur l'utilisation de l'IA.

Ces versions poursuivent l'élan de Precisely en matière d'intégrité des données pilotée par l'IA, suite à des innovations récentes telles que la génération de règles alimentée par l'IA, les interfaces en langage naturel et la prise en charge flexible des grands modèles de langage (LLM) au sein de la Data Integrity Suite.

