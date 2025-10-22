Precisely annonce les lauréats du 2025 Data Integrity Award qui stimulent l'innovation en matière d'IA, la performance des organisations et le bien-être social

Parmi les lauréats figurent des organisations qui utilisent des données fiables pour évaluer les risques climatiques à l'aide de l'IA, faire progresser les rapports sur le développement durable et donner accès à des services essentiels aux communautés défavorisées

BURLINGTON, Massachusetts, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Precisely , leader mondial de l'intégrité des données, annonce les lauréats de ses Data Integrity Awards 2025 , qui récompensent les organisations ayant exploité des données fiables pour obtenir des résultats transformateurs. Pour la deuxième année de suite, ces prix récompensent les entreprises qui innovent, gagnent en efficacité et jouent un rôle positif dans la société grâce à des données fiables.

« Les données fiables constituent le fondement de chaque avancée dans le domaine de l'IA, de chaque innovation métier et de chaque initiative sociale qui change des vies, déclare Kevin Ruane, Chief Marketing Officer and EVP chez Precisely. Les organisations récompensées par les Data Integrity Awards de cette année démontrent la puissance de l'intégrité des données en action : elles obtiennent des résultats mesurables tout en inspirant ce qu'il est possible de réaliser lorsque les données sont précises, cohérentes et contextualisées. »

Les lauréats des Data Integrity Awards 2025 sont :

Influence de l'IA

Groupe Helvetia

Impact commercial

DoorDash

ExxonMobil

Travelers

MRH Trowe

a.s.r. Nederland N.V.

Impact sociétal

Navajo Addressing Authority Department

Transports pour la Nouvelle-Galles du Sud (NSW)

Points forts des clients : des résultats concrets grâce à l'intégrité des données

Helvetia Group - Le groupe d'assurance suisse Helvetia Group, leader dans son domaine, a entrepris une initiative visant à repenser la souscription et la tarification à l'aide de l'IA et de l'analyse géospatiale. Confronté à des risques climatiques croissants et à des processus manuels obsolètes, le groupe Helvetia a exploité les solutions de géolocalisation, d'analyse spatiale et d'enrichissement des données de Precisely pour créer une plateforme d'évaluation des risques alimentée par l'IA qui intègre des cartes des risques, des données météorologiques et des données au niveau des bâtiments. Le système permet de calculer les risques au niveau des adresses, ce qui favorise une tarification plus équitable, une plus grande efficacité et une gestion durable des risques pour des millions d'enregistrements chaque semaine.

a.s.r. Nederland N.V. - Afin de mener à bien une transformation significative de ses activités, l'assureur néerlandais a.s.r. a renforcé sa conformité réglementaire et son reporting en matière de développement durable, tout en préparant son organisation à une transformation basée sur l'IA. En fournissant des informations sur les éléments de données critiques, la qualité des données et leur lineage, les solutions de gouvernance des données de Precisely constituent la base de la mise en œuvre d'un modèle interne partiel conformément à la réglementation Solvabilité II. L'équipe d'a.s.r. prévoit également de combiner la gouvernance des données avec des modèles d'IA, afin de renforcer la confiance dans les données utilisées dans les initiatives d'IA.

Navajo Addressing Authority Department - Des données fiables peuvent également être un puissant moteur d'impact social. Dans la nation Navajo, l'absence d'adresses postales standard a longtemps privé les résidents de l'accès à des services essentiels, allant du vote et de la distribution du courrier aux interventions d'urgence et aux services publics, en passant par le renouvellement du permis de conduire. Le Navajo Addressing Authority Department s'attaque à cet obstacle en cartographiant physiquement les maisons, les équipements publics et les routes afin de créer des numéros de maison précis. En partenariat avec Precisely, il attribue des identifiants PreciselyID uniques aux nouvelles adresses, les rendant visibles pour les transporteurs, les prêteurs hypothécaires et les organismes de services, tout en poursuivant ses efforts pour l'inclusion des codes postaux USPS.

« Cette initiative ne se limite pas à la création d'adresses, elle vise à rétablir la reconnaissance et l'inclusion de nos communautés autochtones, ajoute M. C. Baldwin, GIS/Rural Addressing Coordinator au Navajo Addressing Authority Department. Le travail que nous avons accompli a déjà amélioré les interventions d'urgence, grâce à des numéros de maison précis qui permettent aux services essentiels d'intervenir plus efficacement. En collaboration avec l'équipe Precisely, nous ouvrons la voie en montrant comment la technologie géospatiale peut être exploitée de manière efficace pour lutter contre les inégalités et améliorer la vie des Navajos. »

Découvrez la liste complète des lauréats des Data Integrity Awards 2025 ou participez à l'un des événements Precisely Data Love Tour pour écouter en direct les témoignages des clients récompensés.

