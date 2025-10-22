Precisely Data Integrity Award 2025: Gewinner, die KI-Innovationen, geschäftliche Auswirkungen und gesellschaftlichen Nutzen vorantreiben, bekannt gegeben

Zu den Gewinnern zählen Unternehmen, die vertrauenswürdige Daten für KI-gestützte Klimarisikobewertungen nutzen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorantreiben und benachteiligten Gemeinschaften Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen verschaffen.

BURLINGTON, Massachusetts, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute die Gewinner seiner Data Integrity Awards 2025 bekannt gegeben, mit denen Unternehmen ausgezeichnet werden, die vertrauenswürdige Daten genutzt haben, um transformative Ergebnisse zu erzielen. Die Awards, die zum zweiten Mal verliehen werden, würdigen Unternehmen, die durch hochintegrierte Daten Innovationen vorantreiben, die betriebliche Effizienz verbessern und einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft leisten.

„Vertrauenswürdige Daten sind die Grundlage für jeden Durchbruch in der KI, jede geschäftliche Innovation und jede soziale Initiative, die das Leben verändert", sagt Kevin Ruane, Chief Marketing Officer und EVP, Engage bei Precisely. „Die Unternehmen, die mit den diesjährigen Data Integrity Awards ausgezeichnet wurden, demonstrieren die Kraft der Datenintegrität in der Praxis – sie erzielen messbare Ergebnisse und zeigen gleichzeitig, was möglich ist, wenn Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind."

Zu den Gewinnern der Data Integrity Awards 2025 gehören:

AI Impact

Helvetia Group

Business Impact

DoorDash

ExxonMobil

Travelers

MRH Trowe

a.s.r. Nederland N.V.

Societal Impact

Navajo Addressing Authority Department

Transport for New South Wales (NSW)

Kunden-Highlights: Reale Ergebnisse dank Datenintegrität

Helvetia Group - Die führende Schweizer Versicherungsgruppe Helvetia Group hat eine Initiative gestartet, um das Underwriting und die Preisgestaltung mit KI und Geodatenanalyse neu zu gestalten. Angesichts wachsender Klimarisiken und veralteter manueller Prozesse nutzte die Helvetia Group die Lösungen von Precisely für Geo-Adressierung, räumliche Analysen und Datenanreicherung, um eine KI-gestützte Risikobewertungsplattform aufzubauen, die Gefahrenkarten, Wetterdaten und Gebäudedaten integriert. Das System ermöglicht Risikoberechnungen auf Adressebene und unterstützt so eine fairere Preisgestaltung, höhere Effizienz und ein nachhaltiges Risikomanagement für Millionen von Datensätzen pro Woche.

a.s.r. Nederland N.V. - Um eine sinnvolle Geschäftstransformation voranzutreiben, hat der niederländische Versicherer a.s.r. die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Nachhaltigkeitsberichterstattung verbessert und gleichzeitig sein Unternehmen auf die KI-gestützte Transformation vorbereitet. Durch die Bereitstellung von Einblicken in kritische Datenelemente, Datenqualität und Datenherkunft bilden die Daten-Governance-Lösungen von Precisely die Grundlage für die Implementierung eines partiellen internen Modells gemäß den Solvency-II-Vorschriften. Das Team von a.s.r plant außerdem, Data Governance mit KI-Modellen zu kombinieren, um Vertrauen in die Daten zu schaffen, die in KI-Initiativen verwendet werden.

Navajo Addressing Authority Department - Vertrauenswürdige Daten können auch ein starker Motor für soziale Veränderungen sein. In der Navajo Nation hat das Fehlen standardisierter Straßenadressen den Einwohnern lange Zeit den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen verwehrt – von Wahlen und Postzustellung über Notfallmaßnahmen und Versorgungsleistungen bis hin zur Erneuerung von Führerscheinen. Die Navajo Addressing Authority Department geht dieses Problem an, indem sie Häuser, öffentliche Einrichtungen und Straßen physisch kartiert, um genaue Hausnummern zu erstellen. In Zusammenarbeit mit Precisely werden neuen Adressen eindeutige PreciselyIDs zugewiesen, die für Kuriere, Hypothekenanbieter und Dienstleistungsunternehmen sichtbar sind, während gleichzeitig die Bemühungen um die Aufnahme in die USPS-Postleitzahlen vorangetrieben werden.

„Bei dieser Initiative geht es um mehr als nur um die Erstellung von Adressen – es geht darum, unseren indigenen Gemeinschaften wieder Anerkennung und Inklusion zu verschaffen", sagte M. C. Baldwin, GIS/Rural Addressing Coordinator bei der Navajo Addressing Authority Department. „Unsere Arbeit hat bereits zu einer Verbesserung der Notfallmaßnahmen geführt, da genaue Hausnummern eine effektivere Steuerung wichtiger Dienstleistungen ermöglichen. Gemeinsam mit dem Team von Precisely schaffen wir einen Präzedenzfall dafür, wie Geotechnologie wirkungsvoll eingesetzt werden kann, um Ungleichheiten zu bekämpfen und das Navajoland zu verbessern."

Erfahren Sie hier mehr über das vollständige Programm der 2025 Data Integrity Awards oder besuchen Sie uns auf der Precisely Data Love Tour, um live von preisgekrönten Kunden zu hören.

