Precision Medicine Group accueille Margaret Keegan au poste de PDG

BETHESDA, Maryland, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Precision Medicine Group (Precision), l'un des principaux fournisseurs de services de développement et de commercialisation de médicaments de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui la nomination de Margaret Keegan en tant que présidente-directrice générale (PDG) et membre du Conseil d'administration, à compter d'aujourd'hui. Mme Keegan succède à Mark Clein, qui devient président exécutif. M. Clein a cofondé Precision en 2012 en tant que PDG et, avec le cofondateur Ethan Leder, il a conçu Precision pour tirer parti des innovations scientifiques et technologiques qui transforment le développement des médicaments et permettent un accès généralisé à de nouvelles thérapies révolutionnaires. M. Leder était auparavant président exécutif et restera membre du Conseil d'administration.

Aujourd'hui, Precision est une équipe mondiale de 3 500 experts, qui couvre le continuum clinique et commercial et opàre à travers deux groupes : Precision for Medicine, premier fournisseur de services de recherche clinique et de développement axés sur les biomarqueurs, y compris des services intégrés de laboratoire et d'essais cliniques, et Precision AQ, premier fournisseur de services de commercialisation qui soutient les organisations des sciences de la vie depuis le lancement jusqu'à la maturité du produit.

« Nous avons fondé Precision avec la conviction que nous pouvions contribuer à changer le paysage de la santé en améliorant le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies et en favorisant l'accès à des médicaments qui changent la vie de tous les patients, partout dans le monde. Au cours des douze dernières années, nous avons investi dans les capacités nécessaires pour concrétiser cette vision et je suis reconnaissant à mes collègues qui travaillent sans relâche pour répondre aux besoins dynamiques des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques », a déclaré Mark Clein, cofondateur et président exécutif de Precision. « Ensemble, nous avons soutenu le développement et le lancement de centaines de thérapies pour certaines des maladies les plus incurables et les plus dévastatrices et nous avons fourni aux entreprises du secteur des sciences de la vie les informations, les outils et les ressources nécessaires pour naviguer dans un secteur mondial de la santé complexe et en constante évolution. En la personne de Margaret Keegan, nous avons identifié un dirigeant qui possède la vision, l'expérience et la perspicacité nécessaires pour écrire le prochain chapitre. Ethan et moi, nous sommes impatients de travailler avec elle pour continuer à atteindre notre objectif pour nos clients, nos employés et les patients qu'ils servent ».

Margaret Keegan, présidente-directrice générale, a déclaré : « Precision a été parmi les premiers à reconnaître le pouvoir de thérapies plus personnalisées et ciblées pour obtenir de meilleurs résultats et à identifier très tôt les possibilités et les défis que les approches basées sur la médecine de précision introduiraient depuis le développement clinique jusqu'à la commercialisation. À bien des égards, notre secteur se trouve actuellement à un point d'inflexion similaire, alors que nous assimilons les innovations en matière de technologie et d'intelligence artificielle et que nous répondons à de nouvelles réglementations et à des conditions macroéconomiques changeantes. Cela représente une formidable opportunité pour Precision de passer du statut de pionnier de la médecine de précision à celui d'expert mondial en matière de développement et de commercialisation de médicaments. Je suis ravie de rejoindre Precision à ce moment passionnant du développement rapide de l'entreprise et je me réjouis de diriger cette équipe de professionnels hors pair ».

« Le choix de Margaret comme prochaine PDG de Precision est le résultat d'un processus de planification de la succession à long terme. Margaret est une dirigeante passionnée, dotée d'une expérience approfondie et éprouvée dans le secteur des sciences de la vie. Elle est profondément attachée à nos principes fondamentaux, en particulier à notre approche centrée sur le patient et sur le client. Le Conseil d'administration est confiant dans sa capacité à développer et à faire évoluer Precision en tant que partenaire de développement complet pour nos clients biopharmaceutiques, de la recherche et le développment (R&D) cliniques à la commercialisation », a déclaré le Dr. John Hubbard, président du Conseil d'administration de Precision. « Au nom du Conseil d'administration, je tiens à exprimer ma gratitude à Mark et Ethan pour leur leadership au cours des 12 dernières années. En plus d'avoir conçu notre modèle d'entreprise innovant, ils ont mis en place une équipe et une culture d'entreprise de premier plan qui permettent à Precision de poursuivre son succès. Je sais que Mark et Ethan seront des contributeurs actifs au sein du conseil d'administration pendant la période de transition vers leurs nouvelles fonctions ».

Mme Keegan est une sommité du secteur, qui a occupé des postes de direction au sein de grandes entreprises pharmaceutiques et d'entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Plus récemment, Mme Keegan a occupé le poste de partenaire opérationnel chez Linden Capital Partners, où elle a évalué les opportunités dans l'ensemble du secteur, y compris les fournisseurs de services de recherche clinique, pharmaceutiques et commerciaux. Avant de rejoindre Linden Capital Partners, Mme Keegan était vice-présidente exécutive et directrice de l'exploitation de PRA Health Sciences, où elle était seule responsable de la gestion des opérations commerciales lors de la vente de l'entreprise à ICON plc. Auparavant, Mme Keegan avait passé plus de dix ans chez IQVIA, où elle avait occupé des postes à responsabilité croissante, notamment celui de présidente du Développement clinique, responsable des essais cliniques mondiaux et celui de présidente de la Gestion des données, de la Biostatistique, de la Surveillance centrale, de la Sécurité et de la Réglementation. Mme Keegan a commencé sa carrière dans les sciences de la vie chez GlaxoSmithKline. Mme Keegan est titulaire d'une licence en mathématiques avec mention très bien, délivrée par l'Université de Strathclyde, et a été nommée statisticienne agréée par l'Institut des statisticiens du Royaume-Uni.

Créé en 2012, Precision Medicine Group est une société de services spécialisés qui soutient les approches de nouvelle génération en matière de développement et de commercialisation de médicaments. Precision fournit une infrastructure intégrée qui soutient les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie dans le développement de nouveaux produits à l'ère de la médecine de précision. L'entreprise a son siège à Bethesda, dans le Maryland, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site precisionmedicinegrp.com.

