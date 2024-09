Près de la moitié des jeunes professionnels déclarent que les médias sociaux les ont influencé choix de carrière dans les métiers, selon une enquête de DEWALT et WorldSkills International.

Près de 75 % prévoient d'utiliser les réseaux sociaux pour accroître la visibilité des carrières dans les métiers qualifiées

LYON, France, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Une récente enquête mondiale réalisée auprès de jeunes professionnels a révélé que leur passion pour leur métier était en grande partie influencée par les médias sociaux, malgré les stigmates sociaux associésa à leurs choix de carrière. L'enquête, menée par DEWALT et WorldSkills International, a interrogé de jeunes professionnels issus de 69 pays et régions participant à la WorldSkills Competition 2024 afin de mieux comprendre sur leurs motivations et inspirations dans les métiers spécialisés.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www2.multivu.com/stanley-black-and-decker/fr-9238154-dewalt-worldskills-international-global-survey-of-young-trade-professionals

« Chez DEWALT, nous reconnaissons que les métiers spécialisés jouent un rôle clé dans l'économie », a déclaré Chris Nelson, directeur des opérations chez Stanley Black & Decker. « Nous comprenons que, pour soutenir ces carrières essentielles, nous devons bien cerner les aspirations, les motivations et les défis de la prochaine génération. Ces données seront cruciales pour notre programme Grow the Trades, qui finance des programmes de formation professionnelle et de reconversion dans les secteurs de la construction et de la fabrication afin de soutenir les métiers de demain. »

L'enquête a révelé que les jeunes professionnels font confrontés à des obstacles importants malgré leur enthousiasme pour les métiers spécialisés.

Près de la moitié d'entre eux (42 %) considèrent que la stigmatisation sociale persistante entourant ces professions constitue un obstacle majeur, et plus d'un tiers (35 %) ont souligné le manque de soutien parental.

Cependant, les réseaux sociaux émergent comme un outil puissant pour changer ces perceptions.

Trois quarts (75 %) ont exprimé leur souhait d'utiliser les plateformes en ligne pour accroître la visibilité des carrières spécialisées, ce qui indique une prise de conscience croissante du potentiel d'inspirer d'autres personnes à considérer les métiers spécialisés comme une voie professionnelle enrichissante et valorisante.

Les résultats de l'enquête montrent également que les jeunes professionnels sont animés par une profonde passion pour leur métier, et qu'ils sont impatients de partager cet enthousiasme. Leur motivation est alimentée par un sens aigu de l'indépendance et un désir d'altruisme. Ces résultats révèlent que leur engagement dans les métiers spécialisés ne repose pas seulement sur l'épanouissement personnel, mais aussi dans une ambition plus vaste de contribuer à la société de manière significative et de conduire des changements positifs.

Près de la moitié des répondants (44 %) reconnaissent que les reseaux sociaux ont influencé leur choix de carrière et plus de la moitié d'entre eux ont été inspirés par un influenceur ou une marque en particulier.

Environ 70 % ont déclaré que leur principale motivation pour choisir une compétence spécifique était le désir de travailler avec leurs mains. 44% ont mentionné la volonté d'avoir un impact positif sur la communauté, tandis que 42 % souhaiteraient créer leur propre entreprise.

45% des participants à l'enquête ont cité la rentabilité de l'enseignement et de la formation professionnelle comme l'une des raisons principals de choisir cette voie plutôt que l'université, tandis que 53 % ont souligné le potentiel de rémunération d'une carrière axée sur les compétences.

« Les résultats de notre enquête montrent que, pour toucher les jeunes, nous devons faire preuve d'innovation et de créativité dans la manière dont nous présentons les options de carrières qualifiées », a déclaré David Hoey, CEO de WorldSkills International. « Il est essentiel de proposer des modèles inspirants auxquels les jeunes peuvent s'identifier, d'utiliser la puissance des reseaux sociaux pour remettre en question les perceptions dépassées et de démontrer à tout moment que les carrières qualifiées sont non seulement passionnantes, mais viables et gratifiantes. »

Mobiliser les professionnels lors de la plus grande compétition internationale de compétences

WorldSkills International et DEWALT se sont associés pour recueillir les avis de 820 compétiteurs de la WorldSkills Competition 2024 sur les carrières qualifiées. La plus grande compétition internationale de compétences au monde, réunit plus de 1 400 competiteurs de 69 pays et régions. Organisée tous les deux ans par WorldSkills International, cet événement est le sommet des competition de compétences professionnelles.

La 47e Competition WorldSkills , qui se tiendra à Lyon, en France, du 10 au 15 septembre 2024, a pour objectif d'inspirer et à soutenir les jeunes dans leur poursuite de carrières dans les métiers, en développant leurs compétences et en modifiant des perspectives sur l'enseignement et la formation professionnels.

DEWALT, partenaire de WorldSkills International depuis dix ans, est le Sponsor platine de WorldSkills Lyon 2024.

Trade Proud

Pour inspirer la prochaine génération de professionnels, DEWALT encourage ceux qui pratiquent leurs métiers actuels et futurs à promouvoir leur travail sur les réseaux sociaux en téléchargeant gratuitement des bannières numériques fournies par l'entreprise, en utilisant le hashtag #TradeProud et en taguant DEWALT dans leur publications

Méthodologie

WorldSkills International et DEWALT ont interrogé 820 competiteurs de la WorldSkills Competition 2024 sur leur perspectives concernant les carrières qualifiées. Ces jeunes professionnels, issus de 69 pays et régions, mettent en avant leurs talents dans 59 métiers différents. Les participants à l'enquête, âgés de 16 à 25 ans viennent de tous les continents, partagent une passion commune pour leurs métiers, ainsi que les réflexions sur le soutien de l'industrie, les obstacles, les idées, et leurs propres inspirations.

