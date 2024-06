Présentation d´ Erinion: Mène la charge de l 'électrification des poids lourds avec 40,000 bornes de recharge d´ici 2030 France - Français Deutschland - Deutsch USA - English Nederland - English Erinion 11 juin, 2024, 07:05 GMT Partager cet article Partager cet article Erinion vise à installer 40,000 bornes de recharge sur des sites clients, contribuant ainsi fortement aux 240,000-265,000 nécessaires pour les flottes Européennes.

Les solutions testées réduisent jusqu'à 50% les investissements, ce qui peut permettre d´économiser jusqu'à 15,00 euros par poids lourds

par poids lourds Le matériel haut de gamme, les logiciels performants de gestions de la recharge et l'offre complète de services opérationnels permettent d´électrifier sans problèmes les flottes de poids lourds. STOCKHOLM, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Erinion, une nouvelle société entièrement détenue par Scania, annonce aujourd´hui son lancement officiel. Créée par Scania, Erinion offre des solutions clefs-en-main pour des installations de bornes de charges qui permettent l'électrification sans efforts des flottes poids lourds. Continue Reading

Erinion provides Intelligent charging solutions for depot and destination charging hubs. Intelligent private and semi-public charging solutions for heavy vehicles Intelligent charging solutions for depot and destination charging hubs. Jonas Hernlund, CEO of Erinion

Le marché du camion électrique se développe rapidement grâces aux nouvelle technologies des batteries, aux régulations plus strictes et à l'attention donnée au développement durable. Les entreprises opérants la transition vers l'électrification font face à de nombreux challenges comme les couts initiaux, la peur du manque d'autonomie, les temps de charge et les incertitudes liées au coûts total de possession. Erinion répond à ces challenges en offrant des solutions de recharge adaptées, efficaces et fiables et des partenariats clefs en mains.

Une réponse à la demande grandissante pour les infrastructures de recharge des poids lourds

Visant un marché en pleine croissance, l´installation par Erinion d´ici 2030 de 40,000 points de recharge contribuera significativement à répondre au besoin estimé à 240,000-265,000 bornes de recharge pour une flotte estimée à 230,000 camion électriques. En fonction de l'application (longue- distance, régionale ou urbaine), jusqu´à 90% de l'énergie nécessaire aux camions électriques sera délivrée dans des pôles de recharge. Ces pôles peuvent être des dépôts, des terminaux ou des centres depuis lesquels les véhicules transitent.

Une valeur ajoutée prouvée

Grâce aux infrastructures placées a des locations prédéfinies, Erinion garantit une recharge planifiée, une disponibilité véhicule accrue, une efficacité opérationnelle maximisée et la réduction des couts. Le savoir-faire d´Enirion a déjà apportée une valeur significative à ses clients. En implémentant des solutions sur mesure, Enirion a contribué à diminuer les investissements par 50% et a permis d'économiser jusqu'à 15,000 Euros par an sur les frais opérationnels annuels des véhicules'.

"Le passage à l'électrification nécessite que nos clients adoptent une approche systémique, ce qui implique l'adoption de nouvelles stratégies opérationnelles," dit Jonas Hernlund PDG de Erinion. "Avec Erinion, nous proposons une solution complète qui simplifie la transition vers les véhicules électriques, permettant à nos clients de se concentrer sur leurs activités principales pendant que nous gérons l'infrastructure de recharge. "

Une compatibilité Universelle

Erinion propose des solutions sur mesure pour un large éventail de segments de clientèle, notamment les acheteurs de transport (1PL), les opérateurs de transport (2PL), les opérateurs logistiques (3/4PL) et les promoteurs/propriétaires immobiliers. L'approche indépendante de la marque garantit que les entreprises de tous types, quelle que soit la marque du véhicule, peuvent bénéficier de l'infrastructure de recharge et des services opérationnels d'Erinion. Cette stratégie inclusive uniformise les règles du jeu pour tous les clients, favorisant une adoption plus large des véhicules électriques et accélérant la transition vers un futur système.

Leadership expérimenté et talents diversifiés

Erinion bénéficie d'une équipe possédant une connaissance approfondie du secteur, fondée sur son expérience chez Scania. Cela garantit un transfert transparent de l'expertise industrielle tout en ouvrant la voie à des solutions innovantes. Le PDG Jonas Hernlund, auparavant directeur commercial chez Einride, apporte une décennie de succès dans divers rôles de direction de Google. Pour compléter cette base solide, Erinion a stratégiquement recruté les meilleurs talents auprès d'entreprises technologiques et d'innovation de premier plan telles que Tesla, Google et Spotify. Cette équipe diversifiée allie une compréhension du secteur à des compétences de pointe en matière de développement d'entreprises et de création de marques fortes, positionnant ainsi Erinion pour une expansion mondiale rapide.

Principaux avantages des solutions Erinion

Efficacité optimisée : des solutions sur mesure conçues à partir de données précises et de l'expérience du secteur.

Disponibilité premium : intégration rapide garantissant des opérations immédiates et ininterrompues.

Coût total de possession amélioré : consommation d'énergie améliorée, temps d'arrêt réduits et coûts de maintenance réduits.

Rejoignez-nous pour promouvoir le transport durable !

Suivez-nous sur LinkedIn et visitez notre site Web pour en savoir plus sur nos solutions intelligentes et comment nous pouvons vous accompagner dans votre transition vers la mobilité électrique.

Pour plus d´informations, contactez : Kim Alltorp, Responsable Marketing & Communications

[email protected]

+46732216711

www.erinioncharge.com

À propos de Érinion

Erinion est une entreprise du secteur de la mobilité électrique qui propose des solutions de recharge intelligentes pour les dépôts et les destinations. Détenue à 100 % par Scania et fondée au sein de son écosystème, Erinion se consacre à simplifier la transition vers les poids lourds électriques pour les propriétaires et exploitants de flottes ainsi que pour les propriétaires immobiliers, en garantissant l'efficacité opérationnelle et la durabilité. La société, dont le siège est à Stockholm, en Suède, a établi des filiales sur cinq marchés européens et opère dans une perspective mondiale.

* Source : Livre blanc de l'ACEA « Plan directeur européen pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433091/Erinion_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433092/Erinion_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433093/Erinion_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433066/Erinion_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2433065/Erinion_Logo.jpg