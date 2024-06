Maak kennis met Erinion: Toonaangevend in elektrificatie van zware voertuigen met 40.000 oplaadpunten tegen 2030

De markt voor elektrische vrachtwagens groeit snel door de vooruitgang in batterijtechnologie, strengere regelgeving en een focus op duurzaamheid. Bedrijven die overstappen op elektrificatie worden geconfronteerd met uitdagingen zoals hoge opstartkosten, onrust over de actieradius, lange oplaadtijden en onzekerheden over de totale eigendomskosten (TCO). Erinion pakt deze uitdagingen aan met doelgerichte, efficiënte en betrouwbare laadoplossingen en biedt een end-to-end partnerschap voor klanten.

Tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens Erinion richt zich op een groeiende markt en de 40.000 geplande laadpaalinstallaties tegen 2030 zullen een aanzienlijke deuk slaan in de verwachte behoefte van Europa aan 240.000-265.000 laadpunten op opslagplaatsen en bestemmingen voor de naar schatting 230.000 elektrische vrachtwagens. Tot 90% van de energie voor elektrische vrachtwagens zal worden opgeladen op deze laadpunten, afhankelijk van de toepassing (langeafstands-, regionaal of stedelijk vervoer). De hubs omvatten depots, terminals of centra vanwaar de voertuigen vertrekken en waar ze naar terugkeren.

Bewezen klantwaarde

Met laadinfrastructuur op vooraf gedefinieerde locaties zorgt Erinion voor voorspelbare laadschema's, verhoogde uptime, maximale operationele efficiëntie en kostenbesparingen. Erinion's benadering van opladen heeft al aanzienlijke waarde opgeleverd voor haar klanten. Door op maat gemaakte oplossingen te implementeren, is Erinion in staat geweest om de investeringsbehoefte tot 50% te verminderen en operationele besparingen tot 15.000 euro per vrachtwagen per jaar mogelijk te maken.

"De overstap naar elektrificatie vereist van onze klanten dat ze een systeemperspectief aannemen, wat betekent dat ze nieuwe operationele strategieën moeten omarmen," zegt Jonas Hernlund CEO van Erinion. "Met Erinion bieden we een complete oplossing die de overgang naar elektrische voertuigen vereenvoudigt, zodat onze klanten zich kunnen richten op hun kernactiviteiten terwijl wij zorgen voor de laadinfrastructuur."

Universele compatibiliteit

Erinion biedt oplossingen op maat voor een groot aantal klantsegmenten, waaronder transportinkopers (1PL), transportoperators (2PL), logistieke operators (3/4PL) en vastgoedontwikkelaars/eigenaars. De merkonafhankelijke aanpak zorgt ervoor dat alle soorten bedrijven, ongeacht het merk voertuig, kunnen profiteren van de laadinfrastructuur en operationele diensten van Erinion. Deze inclusieve strategie maakt het speelveld voor alle klanten gelijk, bevordert een bredere acceptatie van elektrische voertuigen en versnelt de overgang naar een toekomstig systeem.

Ervaren leiderschap en divers talent

Erinion profiteert van een team met diepgaande branchekennis, gebaseerd op hun ervaring bij Scania. Dit zorgt voor een naadloze overdracht van branche-expertise en maakt de weg vrij voor innovatieve oplossingen. CEO Jonas Hernlund, voorheen Chief Commercial Officer bij Einride, brengt een decennium aan succes mee vanuit verschillende leidinggevende functies bij Google. Als aanvulling op deze sterke basis heeft Erinion strategisch toptalent aangetrokken van toonaangevende tech- en innovatiebedrijven zoals Tesla, Google en Spotify. Dit diverse team combineert kennis van de industrie met geavanceerde vaardigheden in het opschalen van bedrijven en het bouwen van sterke merken, waarmee Erinion zich positioneert voor snelle wereldwijde expansie.

Belangrijkste voordelen van de oplossingen van Erinion

Eersteklas uptime: Snelle integratie zorgt voor onmiddellijke en ononderbroken werking.

Verbeterde TCO: Verbeterd energieverbruik, minder stilstand en lagere onderhoudskosten.

Help ons duurzaam transport mogelijk te maken!

Volg ons op LinkedIn en bezoek onze website voor meer informatie over onze intelligente oplossingen en hoe we uw overgang naar elektrische mobiliteit kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Alltorp, Head of Marketing & Communications.

[email protected]

+46732216711

www.erinioncharge.com

Over Erinion

Erinion is een bedrijf in elektrische mobiliteit en biedt intelligente laadoplossingen voor depots en bestemmingen. Erinion is volledig eigendom van Scania en opgericht binnen het ecosysteem van Scania. Het bedrijf richt zich op het vereenvoudigen van de overgang naar elektrische zware voertuigen voor wagenparkeigenaren en -exploitanten en vastgoedeigenaren, waarbij operationele efficiëntie en duurzaamheid worden gewaarborgd. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, heeft dochterondernemingen in vijf Europese markten en opereert vanuit een wereldwijd perspectief.

* Bron: ACEA whitepaper "European EV Charging Infrastructure Masterplan"

