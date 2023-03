Présentation de Dstny Converge : la solution universelle de convergence fixe-mobile pour la nouvelle génération de communications d'entreprise mobiles

ORLANDO, Floride, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, leader de la convergence fixe-mobile (FMC) et fournisseur mondial de solutions de communication d'entreprise basées sur le cloud, annonce le lancement de Dstny Converge, une solution de convergence fixe-mobile de pointe conçue pour combler le fossé entre les postes téléphoniques de communication unifiée (UC) ou d'entreprise des utilisateurs et les cartes SIM mobiles dédiées.

Introducing Dstny Converge - Universal FMC for the Next Generation of Mobile Business Communications.

Cette solution innovante basée sur le cloud permet aux fournisseurs de services de communication unifiée et de services mobiles d'offrir des expériences de communication transparentes via le composeur natif du mobile sans avoir besoin de smartphones, d'applications ou de données. L'utilisation de la capacité d'appel native du téléphone portable de l'utilisateur offre une joignabilité, une fiabilité et une longue durée de vie de la batterie que les applications d'appel dépendantes des données ne peuvent pas offrir.

Dstny s'appuie sur cette technologie vocale leader sur le marché et sur des décennies d'expérience et de savoir-faire. Aujourd'hui, Dstny fournit des services de convergence fixe-mobile à l'échelle internationale à plus de 2,3 millions d'utilisateurs mobiles actifs quotidiens et les fournisseurs de services offrant la convergence fixe-mobile de Dstny affichent un taux d'adoption de 92 % parmi les utilisateurs de solutions de communication unifiée d'entreprise.

Alimentée par une technologie de pont central brevetée unique, Dstny Converge offre une compatibilité universelle avec pratiquement tous les services de communication unifiée existants et le réseau mondial des opérateurs de réseaux mobiles (MNO).

« Plusieurs évolutions techniques et commerciales récentes ont permis une nouvelle phase d'opportunités pour les services de convergence fixe-mobile », a déclaré Johan Dalstrom, directeur des produits chez Dstny. « Grâce à des communications fiables et de qualité professionnelle pour les utilisateurs de première ligne et sur le terrain, et à de nouvelles avancées technologiques telles que les appareils eSIM et multi-SIM, ajouter une ligne de travail à n'importe quel téléphone mobile devient simple et peu coûteux. »

Dalstrom a poursuivi : « Avec des fournisseurs de premier plan tels que Microsoft, qui reconnaissent le besoin de convergence fixe-mobile et l'opportunité qu'offre cette technologie avec le lancement de Teams Phone Mobile, nous sommes ravis de déployer notre technologie éprouvée de classe opérateur auprès des fournisseurs de communication unifiée et des opérateurs mobiles pour leur permettre d'avoir une offre commerciale compétitive. De plus, il est désormais particulièrement facile pour les fournisseurs de services de communication unifiée et les opérateurs de réseaux mobiles de se connecter à Dstny Converge. Nous leur donnons en particulier la possibilité de sauter l'intégration IMS à l'opérateur mobile pour accélérer le délai de mise sur le marché. »

En raison de l'approche universelle consistant à intégrer Dstny Converge aux plateformes de communication unifiée et aux opérateurs mobiles, peu ou pas d'efforts d'ingénierie sont nécessaires pour que le service soit opérationnel. Les relations internationales avec les opérateurs mobiles que Dstny a mises en place permettent aux fournisseurs de services de communication unifiée (UC) d'avoir l'offre Dstny Converge sur le marché en un temps record, avec la possibilité pour un fournisseur UC d'apporter l'opérateur de réseau mobile de son choix s'il le préfère.

Dstny Converge offre de nombreux avantages aux fournisseurs de services pour stimuler la croissance, notamment une valeur accrue, une proposition de base élargie et la possibilité de ravir les clients en leur proposant une activation rapide et des options de libre-service.

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services avec des outils interactifs fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte 1000 employés dans 7 pays européens et affiche un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros.

