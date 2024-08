Dstny nomme Kris De Schepper directeur général pour la Belgique

BRUXELLES, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Dstny, l'entreprise technologique belge qui est devenue un innovateur européen et un développeur de solutions de communication d'entreprise basées sur le cloud, a nommé Kris De Schepper au poste de directeur général de Dstny Belgique le 1er août. Il succède à Joachim Lauwers qui a travaillé chez Dstny pendant plus de 10 ans, dont les six dernières années en tant que directeur général. Fort d'une riche expérience et d'un parcours éprouvé en matière de leadership commercial et opérationnel, qu'il a acquis dans ses fonctions précédentes chez Telenet et bpost, Kris est prêt à poursuivre avec succès la croissance de Dstny Belgique.

Kris De Schepper - New MD Dstny Belgium

Kris De Schepper est titulaire d'un master en ingénierie commerciale de l'Université d'Anvers et possède une grande expertise dans la conduite de changements réussis et l'amélioration de l'expérience des clients. Auparavant, il était vice-président des ventes chez bpost, où il était responsable du marché des PME. Il y a développé et mis en œuvre avec succès une stratégie de vente et d'orientation client qui a conduit à une croissance significative. Il est donc parfaitement adapté à la poursuite de la croissance de Dstny Belgique.

"Je suis ravi de faire partie de la famille Dstny et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe belge et de réaliser ses plans de croissance ambitieux", a déclaré Kris. "Avec sa plateforme innovante tout-en-un pour la communication d'entreprise qui apporte la téléphonie dans le Cloud à tous les appareils, permet l'intégration fixe-mobile et s'intègre de manière transparente à d'autres outils tels que Microsoft Teams et les CRM, Dstny s'est aujourd'hui forgé une solide position en tant qu'acteur UCaaS. Nous souhaitons renforcer et étendre cette position en Belgique également. Associée aux meilleures solutions de connectivité et de sécurité, nous offrons aujourd'hui aux PME et aux grandes entreprises belges une plateforme de communication professionnelle à l'épreuve du temps, que nous étendrons bientôt avec des capacités d'intégration supplémentaires intéressantes."

Daan De Wever, Group CEO Dstny : "Grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées d'acteurs majeurs du marché, Dstny est passé ces dernières années d'un acteur des télécommunications à une entreprise technologique internationale à part entière, dont l'ambition est de devenir le premier fournisseur de solutions de communication dans le Cloud pour les entreprises en Europe. Nous sommes donc ravis de l'expertise que Kris apportera à notre équipe belge. Nous sommes impatients de réaliser nos ambitions ensemble et de poursuivre la croissance de Dstny Belgium sous sa direction. En même temps, nous tenons à remercier Joachim Lauwers pour sa contribution déterminante à l'expansion de Dstny en Belgique. Kris rendra compte à Christophe Costers, notre Chief Operating Officer au sein du groupe Dstny."

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de services de communication d'entreprise basés sur l'informatique dématérialisée, proposés directement aux entreprises ou par l'intermédiaire de partenaires et de fournisseurs de services. L'entreprise vise à simplifier la vie quotidienne de ses plus de 3,5 millions d'utilisateurs : ses outils interactifs de communication d'entreprise sont fournis en tant que service et relient les employés et les clients par le biais de tous les canaux de communication possibles (voix, vidéo, chat et autres).

Les outils de Dstny sont mobiles, personnalisables localement, conviviaux et faciles à intégrer. En associant une technologie innovante à des relations étroites avec des partenaires et des fournisseurs de services, ainsi qu'à des équipes locales solides, Dstny peut offrir la meilleure expérience utilisateur possible et rendre les applications les plus récentes accessibles aux entreprises dans toute l'Europe.

Basée à Zaventem, Dstny compte plus de 1 000 employés dans 7 pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni). Pour plus d'informations : www.dstny.be

