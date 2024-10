Probiotical S.p.A. s'appuie sur la transformation numérique pour répondre à l'accélération de la demande

La société italienne leader des probiotiques améliore ses délais de commercialisation, son rendement, son efficacité et sa qualité grâce à l'expérience de Rockwell Automation et à FactoryTalk InnovationSuite.

MILAN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd'hui que Probiotical S.p.A., société italienne de premier plan spécialisée dans la recherche et la fabrication de probiotiques, utilise la solution ThingWorx IIoT, qui fait partie de la FactoryTalk® InnovationSuite, pilotée par PTC, comme base de sa transformation numérique.

Compte tenu de la demande croissante de ses produits naturels et de la nécessité d'augmenter la production en usine, l'entreprise a entamé son parcours de transformation numérique en 2022. Rockwell Automation a été choisi pour apporter son soutien en raison de son expertise dans le domaine des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux et des médicaments, ainsi que pour ses solutions logicielles et l'assistance d'un intégrateur de système local.

« Probiotical devait agir rapidement », explique Eric Chalengeas, directeur adjoint de la région sud de Rockwell Automation. « Alors que la demande pour ses produits s'accélérait, elle a reconnu que la transformation numérique créerait une base solide pour soutenir son expansion rapide, étendre ses opérations, mais aussi pour aider à garantir l'optimisation des délais de commercialisation, ainsi que l'efficacité, la qualité et la production elle-même. »

La solution ThingWorx relie plusieurs équipements, depuis les fermenteurs jusqu'aux lignes d'emballage. La solution recueille les données de production et les contextualise avec les informations transactionnelles de l'ERP.

Les indicateurs clés de performance (KPI) de la production, l'efficacité globale des équipements (OEE) et les tendances historiques et en temps réel sont analysés et utilisés pour affiner et gérer toutes les activités de production au quotidien.

« Nous avions besoin de la bonne solution avec un niveau de soutien adéquat, et nous avions aussi besoin d'entreprises compétentes pour nous aider », déclare Gianmaria Camanna, directeur de l'exploitation chez Probiotical. « Nous avons reconnu les capacités et la valeur du logiciel FactoryTalk® InnovationSuite, et l'importance du soutien assuré par l'intégrateur de système local Syscons Industries. »

Pierpaolo Russo, responsable de la fabrication intelligente chez Syscons Industries, qui a fourni la plateforme IIoT à Probiotical, souligne pour sa part que le partenariat était essentiel à la réussite du projet.

« Il était essentiel pour Probiotical de commencer à gérer toutes ses données de production correctement et en temps voulu », explique-t-il. « Une meilleure visibilité à chaque étape du processus s'imposait. »

