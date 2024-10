Probiotical S.p.A. definisce, accelera e sfrutta la trasformazione digitale per soddisfare la domanda in crescita

L'azienda italiana leader nel settore dei probiotici migliora il time-to-market, la produttività, l'efficienza e la qualità grazie all'esperienza nel settore di Rockwell Automation e FactoryTalk InnovationSuite.

MILANO, 30 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Probiotical S.p.A., azienda italiana leader nella ricerca e produzione di probiotici, sta utilizzando la soluzione ThingWorx IIoT, parte di FactoryTalk® InnovationSuite, con tecnologia PTC, come base per la sua trasformazione digitale.

Spinta dalla crescente domanda di prodotti naturali e dalla necessità di potenziare la capacità produttiva del proprio stabilimento, l'azienda ha avviato il suo percorso di trasformazione digitale nel 2022. Rockwell Automation è stata scelta per supportare l'azienda grazie alla sua competenza nel settore degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei farmaci, oltre che per le sue soluzioni software e il supporto dei system integrator locali.

"Probiotical aveva la necessità di agire con tempestività ", ha affermato Eric Chalengeas, regional vice president, south region di Rockwell Automation. "Con l'accelerazione della domanda dei suoi prodotti, l'azienda ha compreso che la trasformazione digitale avrebbe fornito una solida base per sostenere la sua rapida espansione, non solo per espandere le operazioni, ma anche per ottimizzare il time-to-market, l'efficienza, la qualità e la produttività".

La soluzione ThingWorx collega diversi macchinari, dai fermentatori alle linee di confezionamento raccogliendo i dati di produzione e contestualizzandoli con le informazioni transazionali provenienti dall'ERP.

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) della produzione, l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) e le tendenze in tempo reale e storiche vengono analizzati e utilizzati per ottimizzare e gestire tutte le attività produttive quotidiane.

"Ci serviva la soluzione adatta, con il giusto livello di supporto e aziende competenti in grado di assisterci. ", ha affermato Gianmaria Camanna, COO di Probiotical. "Abbiamo apprezzato le capacità e il valore del software FactoryTalk® InnovationSuite, insieme al supporto fornito dal system integrator locale, Syscons Industries."

Pierpaolo Russo, responsabile smart manufacturing presso Syscons Industries, che ha implementato la piattaforma IIoT per Probiotical, ha sottolineato che la collaborazione è stata determinante per il successo del progetto.

"Per Probiotical era cruciale iniziare a gestire tutti i dati di produzione in modo efficiente e tempestivo", ha affermato Russo. "Avevano bisogno di una maggiore visibilità su ogni fase del loro processo."

Informazioni su Rockwell Automation

