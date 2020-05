PROFILTEK promeut son modèle « KEISY » en France, récompensé par le prix iF Design

- PROFILTEK promeut sa série primée « KEISY » avec une remise de 10 % chez ses distributeurs français

- Son « édition noire » appelée NOIR ÉLEGÁNCE propose des profils et des accessoires finis en noir

VALENCIA, Espagne, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- PROFILTEK, la plus grande entreprise d'espaces de douche sur mesure, fera la promotion de sa série « KEISY », récompensée par le PRIX iF DESIGN, du 11 mai au 30 juin. KEISY est une paroi de douche pivotante avec ouverture d'accès à 180 degrés. Son mécanisme innovant permet le réglage horizontal des battants, couvrant jusqu'à 15 cm de large sans changer de vitres. Il présente également un système de levage qui permet une ouverture fluide et une fermeture solide de l'espace douche.