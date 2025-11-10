Purina PRO PLAN® organise un échauffement qui a du chien pour les ramasseurs de balles lors des Nitto ATP Finals à Turin

Les amis à quatre pattes de PRO PLAN® ont rejoint sur le court les ramasseurs de balles pour faire le show.

Cette séance ludique et originale s'inscrit dans la dernière campagne de la marque, qui encourage les possesseurs de chiens et de chats à prendre soin de leurs animaux comme des PROs.

TURIN, Italie, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Purina PRO PLAN® ouvre les Nitto ATP Finals à Turin, en Italie, avec une session joyeuse et originale. La marque a fait appel à une équipe de chiens pour s'échauffer avec les ramasseurs de balles avant le premier match du tournoi.

Ces chiens pleins d'énergie ont rejoint les ramasseurs sur le court pour récupérer des balles de tennis spécialement conçues pour eux et effectuer des tours amusants, tels que donner la patte, faire un high five et se rouler au sol. Un échauffement mémorable pour les ramasseurs de balles et le public présent.

Purina ATP Finals 2025 - sizzle reel 60s Simone Spada TURIN, ITALY - NOVEMBER 08: Purina PRO PLAN brings a joyful twist to the Nitto ATP Finals by recruiting a team of professional dogs to help the ball kids warm up for the tournament's opening match at Inalpi Arena Fan Village on November 8, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLAN). (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLANÂ) TURIN, ITALY - NOVEMBER 08: Purina PRO PLAN brings a joyful twist to the Nitto ATP Finals by recruiting a team of professional dogs to help the ball kids warm up for the tournament's opening match at Inalpi Arena Fan Village on November 8, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLAN). (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLANÂ)

La présence des chiens sur le court a insufflé énergie et dynamisme. Ce démarrage inédit des finales Nitto ATP illustre parfaitement les résultats de la nouvelle étude PRO PLAN® : 74%[1] des propriétaires d'animaux en France déclarent que leurs chats et chiens les aident à rester motivés et 70%[2] admettent qu'ils les aident à rester en bonne santé.

Elisa Riboldi, Responsable Marketing, Purina Europe : « Chez Purina PRO PLAN®, nous savons qu'une nutrition de haute qualité est essentielle pour des performances optimales, et cela a été évident sur le court aujourd'hui alors que nos chiens PRO PLAN® ont aidé les ramasseurs de balles à s'échauffer avant le premier match du tournoi. Il est également clair que le lien spécial entre les hommes et les animaux peut inspirer et créer des moments de connexion, que ce soit sur un court de tennis ou à la maison. Nous espérons que notre séance unique avec les ramasseurs de balles aux finales Nitto ATP continuera à inspirer les propriétaires de chats et chiens à prendre soin de leurs animaux comme des PROs. »

Cette séance ludique s'inscrit dans la dernière campagne de Purina PRO PLAN®, qui réunit une équipe de joueurs de tennis européens d'élite et leurs animaux de compagnie, notamment le couple Gaël Monfils et Elina Svitolina avec leur chien Wizz, Andy Murray et son chiot Bonnie, Jasmine Paolini et son chien Cesare ainsi que Çağla Büyükakçay et son chat Izo.

Tout comme les athlètes professionnels s'appuient sur une santé et une nutrition optimale pour exceller et atteindre des performances maximales, Purina PRO PLAN® s'engage à offrir une alimentation animale de haute qualité, élaborée par les nutritionnistes et vétérinaires Purina, afin d'aider les chiens et chats à mener une vie active, longue et en bonne santé.

Gaël Monfils : « Les chiens ont une capacité incroyable à apporter du calme et de la sérénité. Les voir interagir avec les ramasseurs de balles avant le match était très inspirant. Rester actif et engagé est essentiel, non seulement pour la santé et le bonheur de nos animaux, mais aussi pour notre propre bien-être en tant que propriétaire. »

L'équipe de joueurs professionnels de tennis et leurs animaux sont à l'affiche de la nouvelle campagne de communication de la marque PRO PLAN® relayée en télévision, en digital et sur les réseaux sociaux.

Tout au long de ce partenariat, Purina PRO PLAN® s'associera à des athlètes, supporters de tennis et possesseurs d'animaux afin de montrer comment une nutrition de haute qualité contribue à maintenir une santé et un bien-être optimum.

[1] Recherche menée par Censuswide pour le compte de Purina PRO PLAN, auprès d'un échantillon de 2 000 propriétaires de chats et/ou de chiens âgés de 18 ans et plus en France. Les données ont été collectées entre le 3 et le 8 septembre 2025.

[2] Ibid

https://www.purina.co.uk/brands/pro-plan/feed-your-pet-like-a-pro

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2818405/Purina_PRO_PLAN.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2818398/Purina_PRO_PLAN_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2818399/Purina_PRO_PLAN_2.jpg