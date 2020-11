PwC ajoute le "wearable" SafeDistance de Lopos à son catalogue pour autoriser la distanciation sociale et le suivi de contact au travail

GAND, Belgique, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- A partir d'aujourd'hui, le dispositif corporel SafeDistance de la société gantoise Lopos figure dans l'offre mondiale de services Zone Check de PwC. Zone Check est une solution dédiée à la continuité opérationnelle, incluant notamment un module administrateur et une appli de traçage de contact. Elle permet de garantir un retour maîtrisé sur le lieu de travail pendant la période Covid-19.

Le dispositif corporel ("wearable") permet de respecter les règles de distanciation sociale, en ce compris dans des endroits où il est interdit d'emporter son smartphone, là où son utilisation est limitée ou n'est tout simplement pas pratique, comme par exemple dans de nombreuses entreprises de production, les centres logistiques et les établissements de soins. Les wearables de Lopos sont entièrement intégrés à l'offre Zone Check de PwC, de quoi garantir de parfaits échanges de données.

« Les gens oublient facilement de respecter les distances lorsqu'ils sont au travail. Nos clients Zone Check ont désormais à leur disposition un petit appareil qui procure un retour d'information immédiat à leurs collaborateurs. Ils peuvent ainsi mieux respecter les directives internes et celles des autorités. Le dispositif est robuste, sécurisé, convivial et peut se porter attaché à une dragonne ou à un clip de ceinture. Il s'intègre totalement avec notre plate-forme Zone Check pour procurer un traçage anonyme de contacts en cas d'infection Covid-19 », explique Günther Reimann, directeur de Strategy&, entité du groupe PwC. « Nous considérons que Lopos propose le dispositif corporel le plus précis, fiable et configurable du marché. »

L'appareil de Lopos avertit les utilisateurs au moyen de signaux vibratoires, visuels et/ou acoustiques lorsque la distance de sécurité exigée n'est pas respectée. La technologie intégrée au dispositif garantit un degré de précision jusqu'à 15 cm et la mise en oeuvre d'une zone de sécurité bien délimitée, sans fausses alertes.

Lopos a recours à la technologie haut débit innovante UWB pour garantir une précision de quelques centimètres et une longévité renforcée de la batterie. Les dispositifs corporels supportent par ailleurs une logique d'alerte complexe. Les clients peuvent planifier divers scénarios d'alerte. Il est par exemple possible d'opter pour un avertissement lumineux lorsque l'on arrive à 2 mètres d'autres personnes, d'ajouter une vibration à 1,6 mètre et de prévoir un son aigu, avec vibration et témoin clignotant si les collègues se rapprochent à 1,25 mètre.

Le dispositif corporel SafeDistance ne stocke aucune donnée de l'utilisateur, de quoi garantir la confidentialité. Le suivi de contact s'effectue sur base de données de localisation et des numéros de série des appareils et est en outre conforme à la législation RGPD.

Vous pouvez télécharger une photo du dispositif corporel SafeDistance de Lopos via ce lien.

Une petite vidéo est disponible ici.

Vous pouvez par ailleurs regarder deux vidéos, l'une ici illustrant un cas d'utilisation de Zone Check par une société allemande, l'autre ici portant sur la solution Zone Check elle-même.

A propos de Lopos

Lopos a été fondée en octobre 2019. Spin-off de l'université de Gand et de l'Imec, Lopos est spécialisée dans les services de localisation temps réel et la surveillance de distance. Ses solutions peuvent également être utilisées pour préserver la sécurité de tous sur le lieu de travail. Le siège social de Lopos est basé à Gand. La société dessert des clients dans le monde entier. Visitez le site de la société via lopos.be.

Lopos bv

Jen Rossey, CEO

téléphone +329 396 60 11 / [email protected]

A propos de PwC

PwC se donne pour objectif de construire la confiance au sein de la société et de résoudre ses principaux problèmes. Nous opérons comme un réseau de sociétés dans 157 pays, nous appuyant sur plus de 284.000 personnes qui s'engagent en faveur de prestations de qualité en matière de sécurité, de conseil et de services fiscaux.

A propos de Strategy&

Strategy& est un bureau-conseil mondial, idéalement positionné pour faire se concrétiser le meilleur avenir possible pour ses clients: un avenir qui soit bâti sur la différenciation interne et qui soit en parfaite harmonie avec l'organisation. En tant qu'entité du groupe PwC, nous oeuvrons chaque jour à la mise en oeuvre de systèmes gagnants qui garantissent la croissance. Nous allions notre vision prospective à un savoir-faire tangible, aux ressources de la technologie et à une envergure mondiale afin d'aider rapidement les clients dans leur transformation.

SOURCE Lopos