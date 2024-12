Qorvis développe son hub genevois avec l'arrivée de Benoit Lioud, vétéran du négoce de matières premières.

WASHINGTON, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Qorvis accueille Benoit Lioud au poste de directeur général de son hub de Genève. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du négoce de matières premières, M. Lioud apporte une connaissance approfondie des marchés des matières premières, notamment de la dynamique des marchés, des facteurs géopolitiques et de la gestion des risques. Son expertise technique et son sens aigu du marketing stratégique et de la communication profiteront à la liste croissante des clients de Qorvis dans le domaine du transport et du commerce.

« Alors que l'économie mondiale est aux prises avec des incertitudes géopolitiques et réglementaires, les transporteurs et les négociants doivent être prêts à adapter leurs modèles commerciaux », a déclaré Matt J. Lauer, PDG de Qorvis. « Les décennies d'expérience de Benoit Lioud sur les marchés des matières premières nous permettront de mieux aider les entreprises ayant des besoins bancaires et commerciaux diversifiés à s'orienter dans les complexités des paysages de conformité en constante évolution dans les différents pays. »

M. Lioud a passé près de 20 ans chez Mercuria Energy Trading, l'une des plus grandes sociétés mondiales de commerce d'énergie, basée à Genève. Il a contribué au développement des activités de commerce de biodiesel de Mercuria, notamment en menant les négociations pour l'acquisition d'une usine de biodiesel en Allemagne et en mettant en place une équipe commeriale complète. En parallèle, il a soutenu l'équipe de direction dans le domaine de la communication d'entreprise, assurant la liaison principale avec les médias et les parties prenantes francophones, et contribuant aux premiers rapports ESG de Mercuria et aux initiatives en matière de transparence et de droits de l'homme.

Auparavant, il a travaillé chez Elf Trading, aujourd'hui TOTSA, la branche commerciale du producteur mondial d'énergie TotalEnergies. Il a passé 13 ans dans le secteur des produits dérivés, d'abord en tant qu'analyste de la gestion des risques. Il a ensuite rejoint l'équipe marketing, où il a aidé les clients à structurer des stratégies de couverture énergétique, notamment en gérant les risques liés à leurs portefeuilles énergétiques et les questions liées au carbone. Il a commencé sa carrière dans la gestion des risques sur les marchés des métaux non ferreux.

« Je suis ravi de rejoindre Qorvis pour aider les entreprises à s'orienter et à communiquer efficacement des questions complexes à leurs parties prenantes », a déclaré M. Lioud. « Je me réjouis de pouvoir mettre à profit mon expertise dans le secteur des matières premières pour aider nos clients à relever les défis de ce secteur dynamique et en pleine évolution. »

Leader reconnu dans la recherche et l'analyse des marchés de matières premières, M. Lioud a développé des programmes de formation organisés par Suissenégoce, l'association des négociants en matières premières, notamment en collaboration avec l'Université de Genève. Il a reçu l'un des prix de Suissenégoce 2024, récompensant « les membres qui consacrent leur temps et leur expertise au-delà de l'industrie, auprès des médias et des autorités, pour faire connaître le secteur du négoce de matières premières basé en Suisse. »

M. Lioud est membre des comités scientifiques des programmes de master, de certificat et de diplôme en négoce de matières premières à la GSEM. Il est titulaire d'un master en organisation des marchés financiers de l'Université Lumière Lyon 2 en France.

Basé à Genève, M. Lioud travaillera avec les équipes de l'agence dans les domaines de la communication stratégique, de l'intelligence économique, de la conformité et de la réglementation, et contribuera au développement commercial en Suisse et en Europe.