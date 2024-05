Quobly nomme son comité scientifique

GRENOBLE, France, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Quobly, start up française qui développe un ordinateur quantique universel sans erreurs à base de qubits semiconducteurs dévoile aujourd'hui son comité de conseil scientifique. La stratégie de R&D de Quobly est d'adresser de manière concomitante, les défis scientifico-technologiques et l'industrialisation pour ouvrir la voie à la production de masse de millions de bits quantiques. Le comité scientifique représente donc un atout pour accélérer le passage à l'échelle.

Composé d'experts internationaux réputés dans le domaine de la recherche et des technologies quantiques, le comité scientifique consolidera la feuille de route de R&D de manière inestimable. Les membres sont les suivants :

Bich-Yen Nguyen , Senior Fellow chez Soitec, réputée pour son leadership dans le développement des technologies SOI pour les applications numériques/mixtes, analogiques et RF. Avec un parcours remarquable chez Freescale/Motorola, elle a été honorée de titres prestigieux tels que « Dan Noble Fellow » et « National Women in Technology Lifetime Achievement Award ». Ses contributions ont généré plus d'un milliard de dollars de recettes, avec un record prolifique de brevets et de publications dépassant respectivement 200 et 350.

Daniel Loss, professeur de physique théorique à l'université de Bâle, en Suisse, est un précurseur dans le domaine des qubits de spin et de l'informatique quantique. Ses travaux novateurs, qui ont fait l'objet de plus de 550 publications, ont fondé le domaine des qubits de spin, faisant de lui un érudit de haut niveau et lui a valu des récompenses telles que le prix Marcel Benoist, la médaille Blaise Pascal et le prix international scientifique du roi Fayçal. Il a fondé et dirige le Basel Center for Quantum Computing (QC2).

Min-Hsiu Hsieh, directeur du centre de recherche en informatique quantique de Hon Hai (Foxconn) à Taïwan, est à l'avant-garde de la recherche sur l'informatique quantique depuis 20 ans. Fort d'une riche expérience acquise auprès d'établissements réputés tels que l'Université de technologie de Sydney et l'Université de Cambridge, ses contributions à l'information et à l'informatique quantiques sont très réputées.

Seigo Tarucha, physicien émérite, dirige un laboratoire de recherche sur les systèmes fonctionnels quantiques au RIKEN Center for Emergent Matter Science ainsi qu'un laboratoire de recherche sur les dispositifs d'information quantique à semi-conducteurs au RIKEN Center for Quantum Computing. Grâce à ses réalisations notables dans le domaine de l'informatique quantique basée sur le spin, il a reçu de nombreux bourses et prix prestigieux.

Yasser Omar , titulaire d'un doctorat en information quantique obtenu à Oxford, dirige l'IST, le groupe de physique de l'information et des technologies quantiques de l'Université de Lisbonne. Son intérêt pour l'informatique quantique, les réseaux et l'énergétique technologique, associé à ses rôles clés au sein de Quantum Flagship et de l'initiative de technologie quantique du CERN, font de lui un membre clé du comité scientifique.

« Notre comité scientifique jouera un rôle essentiel dans la concrétisation de notre vision, à savoir la fabrication d'un processeur quantique qui révolutionne le monde du calcul», a déclaré Maud Vinet, PDG de Quobly. « Quobly s'appuiera sur les connaissances à l'état de l'art des membres du conseil pour favoriser l'innovation et accélérer ses progrès, non seulement au niveau du qubit, mais aussi en matière de développement technologique, d'algorithmes, de cas d'usage et de préparation à l'industrialisation. »

