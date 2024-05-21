Quobly 提名其科學技術委員會

法國格勒諾布爾2024年5月21日 /美通社/ -- 法國量子技術新創公司 Quobly 公布其科學技術委員會，針對矽自旋量子位元量子處理器在工業化上的去風險邁出一大步。

該委員會包含量子研究與技術方面備受敬重的國際專家，將提供珍貴的科學指導。成員包含：

梭意科 (Soitec) 資深研究員阮璧嚴 ( Bich-Yen Nguyen )，因主持開發絕緣層上覆矽 (SOI, silicon on insulator) 技術而聞名，該技術用於數位/混合訊號類比/射頻領域。憑藉在飛思卡爾 (Freescale)/摩托羅拉 (Motorola) 的出色成就，曾獲得「丹尼爾•諾布爾研究獎 (Dan Noble Fellow)」及「全國科技領域傑出女性終身成就獎 (National Women in Technology Lifetime Achievement Award)」等殊榮。她做出的貢獻至今已產生超過 10 億營收，擁有 200 份以上專利及 350 份以上出版著作的豐富紀錄。

)，因主持開發絕緣層上覆矽 (SOI, silicon on insulator) 技術而聞名，該技術用於數位/混合訊號類比/射頻領域。憑藉在飛思卡爾 (Freescale)/摩托羅拉 (Motorola) 的出色成就，曾獲得「丹尼爾•諾布爾研究獎 (Dan Noble Fellow)」及「全國科技領域傑出女性終身成就獎 (National Women in Technology Lifetime Achievement Award)」等殊榮。她做出的貢獻至今已產生超過 10 億營收，擁有 200 份以上專利及 350 份以上出版著作的豐富紀錄。 瑞士巴賽爾大學理論物理學教授丹尼爾•洛斯 ( Daniel Loss )，為自旋量子位元及量子計算領域的開路先鋒。他極富開創性的研究奠定自旋量子領域的基礎，擁有超過 550 份出版著作，也讓他成為首屈一指的學者，並榮獲許多獎項，像是馬賽爾•貝努瓦獎 (Marcel Benoist Prize)、布萊斯•帕斯卡 ( Blaise Pascal ) 獎章以及費薩爾國王國際科學獎 (King Faisal International Prize in Science)。他也建立並帶領巴賽爾量子計算中心 (QC2)。

)，為自旋量子位元及量子計算領域的開路先鋒。他極富開創性的研究奠定自旋量子領域的基礎，擁有超過 550 份出版著作，也讓他成為首屈一指的學者，並榮獲許多獎項，像是馬賽爾•貝努瓦獎 (Marcel Benoist Prize)、布萊斯•帕斯卡 ( ) 獎章以及費薩爾國王國際科學獎 (King Faisal International Prize in Science)。他也建立並帶領巴賽爾量子計算中心 (QC2)。 鴻海 (Foxconn) 研究院量子計算研究所長謝明修 ( Min-Hsiu Hsieh ) 超過二十年來一直身處先進量子計算研究領域的最前線。憑藉在澳洲雪梨科技大學與劍橋大學等著名機構的豐富資歷，其對於量子資訊與計算的貢獻獲得極高肯定。

) 超過二十年來一直身處先進量子計算研究領域的最前線。憑藉在澳洲雪梨科技大學與劍橋大學等著名機構的豐富資歷，其對於量子資訊與計算的貢獻獲得極高肯定。 傑出物理學家樽茶清悟 (Seigo Tarucha) 為日本理化學研究所新世代物質研究中心的量子功能系統研究實驗室主持人，以及日本理化學研究所量子計算研究中心的量子資訊裝置研究實驗室主持人。他憑藉在自旋量子計算方面的卓越成就獲得無數著名獎項與院士頭銜。

牛津大學量子資訊博士亞瑟•奧馬爾 ( Yasser Omar ) 為里斯本大學 (IST) 資訊物理與量子技術研究團隊主持人。 他著重於量子計算、網路與能量技術，同時在量子旗艦計劃 (Quantum Flagship) 歐洲核子研究組織 (CERN) 量子技術計劃扮演重要角色，因此他的加入將為委員會帶來重要價值。

Qoubly 執行長莫德•維奈 (Maud Vinet) 說道：「本科學技術委員會將發揮關鍵作用，幫助我們實現願景，也就是製造出具備廣泛量子計算功能的量子處理器。」「Quobly 將運用自身洞見，不僅在量子位元等級方面，也在技術發展、演算法、使用案例及工業就緒性層面促進創新並加速進程。」

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SOURCE Quobly