Quobly renforce sa présence en Amérique du Nord avec l'ouverture d'une filiale au Canada, au cœur de l'écosystème quantique québécois

GRENOBLE, France et SHERBROOKE, QC, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Quobly, pionnier de la microélectronique quantique sur silicium, annonce l'ouverture de sa filiale canadienne à Sherbrooke (Québec). Cette implantation stratégique vise à renforcer les capacités de recherche, d'intégration technologique et de partenariats industriels de l'entreprise en Amérique du Nord, dans un environnement reconnu pour son excellence en technologies quantiques.

Quobly Canada in Sherbrooke (Quebec), within the Quebec quantum ecosystem

Au-delà des enjeux technologiques, cet ancrage au Québec vise également à accélérer le déploiement commercial de Quobly, en s'appuyant sur un écosystème structuré couvrant formation, logiciels, acculturation des utilisateurs et premiers cas d'usage industriels.

L'annonce a été faite à l'occasion d'un événement organisé hier soir à Montréal, réunissant acteurs académiques, industriels et institutionnels de l'écosystème quantique canadien.

Un ancrage au sein d'un écosystème de référence pour les technologies quantiques sur silicium

Le choix de Sherbrooke repose sur la concentration unique de compétences en spin qubits sur semi-conducteurs, en technologies de fabrication et de packaging avancé, ainsi qu'en infrastructures cryogéniques, éléments clés pour le passage à l'échelle industrielle des processeurs quantiques.

Quobly s'appuiera notamment sur l'expertise de l'Université de Sherbrooke et de son Institut Quantique, notamment en matière de formation et de recherche en ingénierie quantique, ainsi que sur les infrastructures et plateformes technologiques du C2MI (Centre de collaboration MiQro Innovation).

L'entreprise rejoint également l'écosystème animé par DistriQ, pôle d'innovation quantique du Québec, qui favorise les synergies entre recherche académique, développement technologique et acculturation des acteurs industriels et utilisateurs finaux.

Cette implantation permettra à Quobly de structurer des collaborations autour de l'intégration de processeurs quantiques sur silicium, de l'interface électronique-cryogénique et de la co-conception matériel-logiciel, en lien avec des partenaires académiques, industriels et applicatifs canadiens, en particulier dans l'écosystème logiciel et applicatif de Montréal, reconnu pour son expertise en calcul avancé et en technologies quantiques.

Accélérer l'exécution de la feuille de route industrielle de Quobly

L'ouverture de la filiale canadienne s'inscrit dans la stratégie globale de Quobly d'industrialisation de l'informatique quantique sur silicium, en s'appuyant sur des écosystèmes complémentaires à ceux développés en Europe. Elle contribue à la feuille de route industrielle à horizon 2032, visant le développement d'un ordinateur quantique universel tolérant aux fautes, reposant sur des processeurs quantiques à grande échelle capables d'exécuter des circuits de très grande complexité.

La présence en Amérique du Nord permettra également de renforcer les interactions avec les acteurs du calcul haute performance (HPC), de l'électronique avancée et des applications industrielles du quantique, dans un contexte d'accélération des approches hybrides combinant calcul classique et quantique.

Développement des équipes au Canada

Quobly, qui emploie aujourd'hui plus de 80 collaborateurs en Europe, prévoit de constituer une équipe locale au Canada et d'y recruter une dizaine d'ingénieurs et chercheurs sur les deux à trois prochaines années, afin de soutenir ses activités de R&D, l'intégration de ses technologies quantiques et le développement de projets collaboratifs avec des partenaires académiques et industriels.

« Sherbrooke offre un environnement scientifique et technologique exceptionnel, particulièrement aligné avec notre approche de l'informatique quantique sur silicium. Cette implantation nous permet de renforcer nos capacités d'intégration et d'accélérer l'exécution de notre feuille de route industrielle, en lien étroit avec des partenaires de tout premier plan », déclare Maud Vinet, cofondatrice et CEO de Quobly.

« L'arrivée de Quobly à Sherbrooke confirme l'attractivité internationale de l'écosystème quantique québécois. Elle renforce notre positionnement sur les technologies quantiques industrielles et les semi-conducteurs avancés », ajoute Michel Pioro-Ladrière, directeur général de DistriQ.

« L'arrivée de Quobly au Québec témoigne de l'attractivité de l'écosystème et de notre capacité collective à accompagner des entreprises internationales dans le passage de la recherche fondamentale à l'industrialisation des technologies quantiques. À travers son action et celle des Zones d'innovation, Investissement Québec International contribue activement à structurer et à faire rayonner l'écosystème quantique québécois. La Zone d'innovation Distriq réunit une masse critique d'acteurs académiques, industriels et entrepreneuriaux, à laquelle nous sommes ravis de voir s'ajouter l'expertise de Quobly », conclut Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

À propos de Quobly

Quobly est un pionnier de la microélectronique quantique, développant des puces quantiques en silicium compatibles avec les procédés industriels de fabrication des semi-conducteurs. Fondée en 2022 à Grenoble, l'entreprise s'appuie sur plus de 15 ans de recherche collaborative menée au sein d'institutions de référence mondiale, le CEA-Leti et le CNRS, combinant expertise en physique quantique et en microélectronique.

Co-fondée par Maud Vinet, docteure en physique quantique, auteure de plus de 300 publications et détentrice de plus de 70 brevets, et par Tristan Meunier, spécialiste reconnu de l'ingénierie quantique sur semi-conducteurs formé auprès du prix Nobel Serge Haroche, Quobly fait le lien entre science et industrie pour rendre l'informatique quantique scalable et industrialisable.

L'entreprise a conclu un partenariat stratégique avec STMicroelectronics afin d'accélérer l'industrialisation de ses puces quantiques en silicium. En 2023, Quobly a levé 19 M€, un record européen pour un tour d'amorçage dans le quantique matériel, suivis en 2025 de 21 M€ pour soutenir son programme Q100T, une étape clé vers le calcul quantique tolérant aux fautes. Quobly est aujourd'hui implantée en France, à Singapour et au Canada.

Suivez-nous sur LinkedIn .

Contact media

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872830/Quobly_Canada.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2576657/Quobly_Logo.jpg