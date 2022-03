Radancy nomme Sarah Ali au poste d'économiste mondiale

NEW YORK, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- Radancy , leader mondial de la technologie de recrutement des talents, est heureux d'annoncer que Sarah Ali rejoindra son équipe en qualité d'économiste mondiale spécialisée dans les tendances socio-économiques. Mme Ali s'appuiera sur des données macroéconomiques et sur les données exclusives de Radancy en matière de recrutement de talents pour présenter une perspective unique sur les tendances de l'emploi et aider notre société et nos clients à penser de manière proactive.

Mme Ali est une enseignante respectée qui possède 10 ans d'expérience dans l'enseignement auprès de différents établissements, dont l'Université du Missouri-Kansas City, l'Université de Washington à Saint-Louis et l'Université des Émirats arabes unis.

Plus récemment, elle a occupé le poste d'économiste régionale principale pour le Mid-America Regional Council à Kansas City, où elle a notamment été conseillère du centre régional d'analyse de la main-d'œuvre en partenariat avec la Fondation Kauffman, une organisation à but non lucratif qui finance des programmes visant à enseigner et à encourager l'esprit entrepreneurial. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Ali a aidé les chefs d'entreprise de la région à comprendre le taux de placement dans l'enseignement supérieur et la disponibilité globale des talents. Elle a également développé non sans fierté un modèle prédictif qui a permis d'identifier la probabilité d'un refus de prêt pour les résidents de Kansas City à partir des données de la Home Mortgage Disclosure Act (HMDA), qui oblige les prêteurs à rendre publics leurs résultats en matière d'activités de prêt.

Mme Ali travaillait auparavant pour le Greater Sacramento Economic Council en tant qu'experte des tendances macro et microéconomiques en matière d'analyse de la main-d'œuvre, ainsi que de l'identification des lacunes en matière de formation de la main-d'œuvre dans le cadre de la Workforce & Innovation Opportunity Act (WIOA), une loi pour la promotion de l'emploi.

« Les défis à relever pour comprendre et répondre aux changements macroéconomiques mondiaux ont fait du recrutement et de la fidélisation des employés un processus de plus en plus difficile pour les employeurs internationaux, a déclaré Todd Maycunich, Senior Vice President de Radancy Labs. L'éducation ainsi que la modélisation et les prévisions économiques mondiales permettront à nos employés, à nos équipes produits et à nos clients de voir l'avenir avec une assurance et une compréhension renouvelées. » Sarah Ali a ajouté : « Je suis très heureuse de rejoindre Radancy et j'ai hâte de pouvoir mettre à profit l'économie pour aider les clients à mieux comprendre et à résoudre leurs problèmes de recrutement de talents à l'échelle internationale. »

À propos de Radancy

Radancy est le leader mondial de la technologie de recrutement des talents qui résout intelligemment les défis les plus critiques pour les employeurs et produit des résultats qui renforcent leurs organisations. Notre plateforme unifiée, enrichie de nombreuses données et d'une expertise sectorielle approfondie, révolutionne la manière dont les employeurs attirent et embauchent les talents dont ils ont besoin.

