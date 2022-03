Radancy dá as boas-vindas à Dra. Sarah Ali como economista global

NOVA YORK, 24 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Radancy, líder global em tecnologia de talentos, tem o prazer de anunciar que a Dra. Sarah Ali ingressará na empresa como economista global de tendências socioeconômicas. A Dra. Ali alavancará dados macroeconômicos, juntamente com os dados de aquisição de talentos exclusivos da Radancy, para lançar uma perspectiva única sobre as tendências de emprego, a fim de ajudar nossa empresa e nossos clientes a pensar de forma proativa.

A Dra. Ali é uma educadora respeitada, com dez anos de experiência como docente na Universidade de Missouri-Kansas City, na Universidade de Washington em St. Louis e na Universidade dos Emirados Árabes Unidos.

Mais recentemente, a Dra. Ali atuou como economista regional líder do Conselho Regional da Região Central dos EUA em Kansas City, onde, entre outras coisas, trabalhou como consultora do Centro de Análise da Força de Trabalho regional, em parceria com a Kauffman Foundation , uma organização sem fins lucrativos que financia programas dedicados a educar e inspirar o empreendedorismo. Nesse cargo, a Dra. Ali ajudou empresários regionais a entender a taxa de colocação pós-ensino médio até o emprego e o pipeline geral de talentos disponíveis. Também teve o orgulho de desenvolver um modelo preditivo que identificou a probabilidade de negação de empréstimo para residentes de Kansas City utilizando os dados da lei de divulgação de hipotecas residenciais (HMDA).

Anteriormente, a Dra. Ali trabalhou no Conselho Econômico da Grande Sacramento, onde foi especialista líder em tendências de níveis macro e micro sobre a análise de mão de obra e também identificando lacunas no treinamento da força de trabalho como parte da lei de oportunidades de mão de obra e inovação (WIOA).

"Os desafios que compreendem e respondem às mudanças macroeconômicas globais tornaram a contratação e a retenção de funcionários um processo cada vez mais difícil para os empregadores globais", disse Todd Maycunich, vice-presidente sênior da Radancy Labs. "Oferecer educação e modelagem e previsão econômicas globais ajudará nossos funcionários, equipes de produtos e clientes a olhar para o futuro com confiança e entendimento renovados." A Dra. Sarah Ali acrescentou: "Estou muito entusiasmada em me unir à equipe da Radancy e espero alavancar a economia para ajudar seus clientes a entender melhor e resolver seus desafios globais de aquisição de talentos."

Sobre a Radancy

A Radancy é líder mundial em tecnologia de talentos, que resolve de forma inteligente os desafios mais críticos para os empregadores e entrega resultados que fortalecem suas empresas. Nossa plataforma unificada, aprimorada por dados avançados e profunda experiência no setor, está revolucionando a forma como os empregadores atraem e contratam os talentos que necessitam.

