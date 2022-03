Radancy verwelkomt dr. Sarah Ali als wereldeconoom

NEW YORK, 24 maart 2022 /PRNewswire/ -- Radancy, marktleider wereldwijd op het gebied van talenttechnologie, verkondigt met trots dat dr. Sarah Ali zich bij de organisatie zal voegen als globaal econoom, gespecialiseerd in sociaal-economische trends. Dr. Ali zal macro-economische gegevens combineren met Radancy's eigen data over talentacquisitie om daarmee een uniek perspectief op werkgelegenheidstrends te bieden en zo zowel onze eigen organisatie als klanten te helpen, proactief te denken.

Dr. Ali is een gerespecteerde docente met 10 jaar onderwijservaring en heeft o.a. gedoceerd aan de University of Missouri-Kansas City, Washington University in St. Louis en aan de universiteit van de Verenigde Arabische Emiraten.

Kortgeleden, was dr. Ali de leidende regionale econoom voor de Mid-America Regional Council in Kansas City, waar ze onder andere als adviseur optrad van het regionale Workforce Analytics Center, e.e.a. in samenwerking met de Kauffman Foundation – een non-profitorganisatie die programma's financiert die gericht zijn op onderwijs in en inspiratie voor ondernemerschap. In deze functie hielp dr. Ali regionale bedrijfsleiders inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen postsecundair onderwijs, plaatsing op de arbeidsmarkt en in de totale beschikbare talentenaanwas. Eveneens heeft zij met trots een voorspellend model ontwikkeld, dat aan de hand van de gegevens van de Home Mortgage Disclosure Act (HMDA), de waarschijnlijkheid vaststelde dat de meeste inwoners van Kansas City een lening zouden worden geweigerd.

Eerder werkte dr. Ali voor de Greater Sacramento Economic Council, waar zij een vooraanstaand deskundige was op het gebied van trends op macro- en microniveau, over arbeidsanalyses en het identificeren van tekorten bij de opleiding van arbeidskrachten als onderdeel van de Workforce & Innovation Opportunity Act (WIOA).

"Door de uitdagingen om de wereldwijde macro-economische veranderingen te begrijpen en erop in te spelen, wordt het voor werkgevers wereldwijd steeds moeilijker om werknemers in dienst te nemen en te houden," aldus Todd Maycunich, Senior Vice President van Radancy Labs. "Het aanbieden van onderwijs, wereldwijde economische modellering en prognoses zal onze werknemers, productteams en klanten helpen om met hernieuwd vertrouwen en begrip naar de toekomst te kijken." Dr. Sarah Ali voegt zelf toe: "Ik ben erg enthousiast om me bij het Radancy-team aan te sluiten en kijk ernaar uit om de economie te benutten bij het helpen van hun klanten, om hun wereldwijde uitdagingen op het gebied van talentacquisitie beter te begrijpen en op te lossen."

