Radancy place l'équité au centre de toutes les décisions, pour un avenir de travail plus inclusif

NEW YORK, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Radancy, le leader mondial de la technologie de recrutement des talents, a annoncé son engagement en faveur de l'équité au sein de l'organisation et fait part de ses efforts dans l'ensemble de l'industrie.

La première étape de cette mission consiste à investir dans les employés. Radancy a connu une croissance extraordinaire à l'échelle mondiale et accorde la priorité à l'harmonisation de sa nouvelle marque avec ses valeurs organisationnelles.

Pour accroître l'engagement interne dans les programmes et les initiatives axés sur les employés, Radancy a élargi l'accès à des groupes regroupant des catégories spécifiques, en commençant par la charte de deux groupes : celui sur les femmes en position de leadership (Women in Leadership Group) et celui relatif à l'équité et l'ouverture (Equity and Openness Affinity Group). Ces groupes visent à créer des espaces et des programmes pour des discussions ouvertes et s'attachent à définir comment soutenir les employés de tous les horizons à chaque étape de leur carrière. Grâce à ces plateformes, les membres du personnel seront davantage exposés à divers leaders d'opinion et à divers points de vue.

Radancy renforce également son efficacité dans les domaines de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'appartenance en s'appuyant sur une expertise externe, par le biais de programmes de sensibilisation culturelle et de formation sur les préjugés. Dans le but de créer un environnement inclusif pour une variété d'identités raciales, ethniques, de genre, sexuelles et handicapées, Radancy souhaite la bienvenue au Dr Steve Robbins, un expert renommé en matière d'inclusion, d'innovation et de leadership, qui animera une séance en direct avec son organisation. Le Dr Robbins utilise les neurosciences et la psychologie pour démontrer comment le cerveau fonctionne en ce qui concerne les préjugés. Il a également été nommé membre de l'initiative Together Forward @Work de la Society for Human Resource Management (SHRM), qui vise à s'attaquer aux inégalités raciales sur le lieu de travail.

« J'étudie depuis longtemps le comportement humain. Je crois que nous ne sommes pas à la hauteur de nos aspirations. Nous nous laissons emporter par nos mauvaises habitudes », déclare Steve L. Robbins, Ph.D. « J'ai hâte d'aider Radancy à placer l'inclusion au cœur de sa culture. »

« Ce moment exige plus que de l'empathie. Il demande des actions réfléchies et ciblées pour réinventer ce que devraient être des environnements de travail équitables », a déclaré Michelle Abbey, PDG de Radancy. « Nous sommes optimistes quant à la réalisation de ces objectifs audacieux mais nécessaires. »

Radancy poursuit l'élaboration de buts et d'objectifs précis en vue d'attirer un personnel diversifié, qui reflète le monde et ses clients. L'entreprise accroît ainsi la représentation de son leadership et élargit la portée de ses relations avec les fournisseurs pour prioriser les sociétés appartenant à des entrepreneurs noirs, autochtones et de couleur (« BIPOC », de l'anglais « Black, Indigenous and People of Color »). L'objectif de Radancy est de placer l'équité au centre de toutes ses décisions, alors que l'entreprise envisage un avenir de travail plus inclusif.

