Om een meer inclusieve toekomst te verzekeren, plaats Radancy gelijkheid centraal in alle beslissingen

NEW YORK, 27 april 2021 /PRNewswire/ -- Radancy, de wereldwijde leider op het gebied van talenttechnologie, maakt zich sterk voor meer gelijkheid binnen de organisatie en daarmee in de gehele branche.

Investeringen in medewerkers is de eerste stap om deze missie te realiseren. Radancy heeft wereldwijd een enorme groei doorgemaakt en geeft prioriteit aan het afstemmen van hun nieuwe merk op de waarden van hun organisatie.

Om de interne betrokkenheid van gerichte programma's en initiatieven voor medewerkers te vergroten, heeft Radancy de toegang tot doelgroepspecifieke groepen uitgebreid, te beginnen met het handvest van Women in Leadership Group en de Equity and Openness Affinity Group. Deze groepen hebben tot doel ruimtes en programmering te ontwikkelen voor eerlijke discussies en het formaat om medewerkers uit alle lagen van de bevolking in elke fase van hun carrière te ondersteunen. Door gebruik te maken van deze platforms zullen medewerkers meer worden blootgesteld aan diverse opinieleiders en een verscheidenheid aan perspectieven.

Radancy streeft ook naar grotere effectiviteit op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en gemeenschappelijkheid door gebruik te maken van externe expertise met trainingsprogramma's op het gebied van cultureel bewustzijn en vooroordelen. Om een inclusieve omgeving te ontwikkelen voor een verscheidenheid aan raciale, etnische, gender-, seksuele en gehandicapte identiteiten, verwelkomt Radancy Dr. Steve Robbins, de gerenommeerde expert op het gebied van inclusie, innovatie en leiderschap, om een livesessie te organiseren met hun organisatie. Dr. Robbins gebruikt neurowetenschappen en psychologie om aan te tonen hoe hersenen werken met betrekking tot vooroordelen. Hij werd ook benoemd als lid van het Together Forward @Work-initiatief van de Society for Human Resource Management (SHRM), dat zich richt op het aanpakken van raciale ongelijkheid op de werkplek.

"Op basis van mijn levenslange studie van menselijk gedrag, geloof ik dat wij niet de hoogten van onze ambities bereiken. Wij vallen in de diepte van onze routines," zegt Steve L. Robbins, Ph.D. "Ik verheug me dat ik Radancy kan helpen inclusiviteit centraal te stellen in hun bedrijfscultuur."

"Onze tijd vereist niet alleen empathie, maar ook doordachte en gerichte acties om opnieuw bepalen wat een rechtvaardige werkomgeving zou moeten zijn," aldus Michelle Abbey, President en CEO van Radancy. "Wij zijn optimistisch in het nastreven van deze ambitieuze maar noodzakelijke doelen."

Radancy maakt vorderingen bij het ontwikkelen van specifieke doelen en doelstellingen met betrekking tot ontwikkelen van een divers personeelsbestand dat een afspiegeling is van de wereld en hun klanten, het vergroten van de vertegenwoordiging van hun leiderschap en het verbreden van de reikwijdte van leveranciersrelaties om voorrang te geven aan bedrijven die eigendom zijn van BIPOC. Hun doel is om rechtvaardigheid centraal te stellen bij al hun beslissingen terwijl ze gericht zijn op een meer inclusieve toekomst op de werkplek.

Over Radancy

Radancy is de wereldwijde leider in talenttechnologie die op intelligente wijze de meest kritieke uitdagingen voor werkgevers oplost en resultaten levert die hun organisaties versterken. Ons uniforme platform, aangevuld met rijke data en diepgaande branchekennis, zorgt voor een revolutie in de manier waarop werkgevers het talent aantrekken en aannemen dat ze nodig hebben.

