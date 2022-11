Raffles et Fairmont font leurs débuts au Qatar

OUVERTURE DU RAFFLES ET DU FAIRMONT DOHA POUR LES INVITÉS ET LA DÉLÉGATION VIP DE LA FIFA

LES RESTAURANTS DES ÉTABLISSEMENTS SONT OUVERTS AU PUBLIC, SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

DOHA, Qatar, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'hôtel ultra-luxueux Raffles Doha et le luxueux Fairmont Doha, qui marquent l'arrivée des marques Raffles Hotels & Resorts et Fairmont Hotels & Resorts au Qatar, sont maintenant ouverts exclusivement aux invités et à la délégation VIP de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™.

The dual-branded Raffles Doha and Fairmont Doha, housed within Katara Towers

Ayant accueilli leurs premiers invités, les deux établissements cinq étoiles, situés dans les Katara Towers, soutiennent le tournoi historique de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™ organisé par le pays en offrant un service exemplaire et des expériences véritablement exceptionnelles.

En parallèle, sept restaurants et lieux de restauration de premier rang ont ouvert leurs portes au public, dont quatre au Raffles Doha et trois au Fairmont Doha. Le Raffles Doha invite les clients qui ne séjournent pas à l'hôtel à découvrir ses établissements de restauration, sur réservation uniquement : Alba, premier restaurant à l'étranger du célèbre établissement du chef trois étoiles Michelin Enrico Crippa, où les invités peuvent savourer des expériences gastronomiques de nouvelle génération ; L'Artisan, qui célèbre l'art de la restauration moderne au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner ; le salon Blue Cigar, proposant une fine sélection de cigares et une collection de 6 000 classiques littéraires, dont de premières éditions d'ouvrages classiques ; ainsi que Malaki Lounge, le lieu idéal pour savourer un thé gourmand dans la cour intérieure ou dans le hall principal de l'hôtel.

Au Fairmont Doha, les clients peuvent savourer la cuisine indienne progressive de Masala Library, conçu par le restaurateur, l'animateur de télévision et l'auteur Jiggs Kalra, et les spécialités d'Amérique latine de Vaya, un restaurant dynamique où des plats et des boissons d'inspiration sud-américaine sont préparés côté table dans des cuisines ouvertes et des stations interactives. En outre, les clients peuvent se rendre au salon de thé chic et élégant du Dôme, un endroit idéal pour savourer un thé gourmand, ainsi que des mets et boissons d'inspiration française.

Le Raffles Doha, un luxueux établissement de 132 chambres et le seul hôtel entièrement constitué de suites au Qatar, combine une expérience d'hébergement grandiose avec un décor spectaculaire, le tout couronné par une vue sur le paysage urbain de Doha. Chaque suite est agrémentée d'un service de majordome personnalisé, des produits d'accueil sur mesure, dont un parfum exclusif de Frederic Malle, une bibliothèque murale abritant des livres soigneusement sélectionnés, ainsi qu'une boutique en suite.

Au cœur de l'hôtel, le merveilleux Katara Hall incarne un nouvel idéal pour les somptueuses réceptions, avec des plafonds de 22 mètres de haut qui font de la salle la plus grande salle de bal éclairée par la lumière du jour au pays. En outre, l'hôtel propose des services de beauté et de bien-être avancés, notamment neuf suites spa et fitness, chacune équipée de ses propres salles de soins de pointe. Certaines de ces suites offrent des terrasses et piscines extérieures privées.

Le luxueux Fairmont Doha compte 270 chambres, 92 suites, quatre suites à thème et une suite présidentielle, toutes inspirées par l'intérieur des yachts de luxe. Il recèle en outre le Fairmont Gold, un étage lifestyle offrant une expérience privilégiée d'hôtel dans l'hôtel. Ornées de mosaïques murales d'or et de somptueuses boiseries, les chambres présentent un spectacle visuel exceptionnel, un aménagement spacieux et des éléments inspirés du design qatari, avec une salle de bains séparée et une grande terrasse meublée offrant une vue panoramique sur le littoral.

Les chambres du Raffles Doha et du Fairmont Doha seront ouvertes à la réservation après la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™.

À PROPOS D'ACCOR

Accor est un groupe hôtelier de premier plan qui compte plus de 5 300 établissements et 10 000 lieux de restauration dans 110 pays. Le groupe possède l'un des écosystèmes hôteliers les plus diversifiés et les mieux intégrés du secteur, avec plus de 40 marques d'hôtels de luxe, haut de gamme, milieu de gamme et économiques, des lieux de divertissement et de vie nocturne, des restaurants et des bars, des résidences privées de marque, des logements en colocation, des services de conciergerie, des espaces de travail, etc. La position inégalée d'Accor dans l'hôtellerie de luxe, l'une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est menée par Ennismore, une joint-venture dont Accor détient la majorité des parts. Ennismore est une entreprise d'hospitalité créative qui regroupe un collectif mondial de marques créées par des entrepreneurs et des fondateurs et dont la finalité est au cœur de leurs activités. Accor possède un portefeuille inégalé de marques et compte environ 230 000 collaborateurs dans le monde. Les membres bénéficient du programme de fidélité complet de la société, ALL (Accor Live Limitless), un compagnon de vie quotidien qui donne accès à une grande variété de récompenses, de services et d'expériences. Au travers de ses engagements mondiaux en matière de développement durable (tels que la neutralité carbone d'ici 2050, la suppression globale des plastiques à usage unique de l'expérience client dans les hôtels, etc.) Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, de diversité et d'inclusion. Fondée en 1967, Accor SA a son siège social en France et est cotée à la Bourse de Paris Euronext (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC (Ticker : ACCYY) aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com, ou suivez Accor sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

Contacts relations médias Sarah Fernandez, directrice des relations publiques et communications, Inde, Moyen-Orient, Afrique et Turquie, T . +971 56 544 8997, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952685/Accor_Raffles___Fairmont_make_debut_in_Qatar.jpg

SOURCE Accor