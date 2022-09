RE-Luxury, le premier rendez-vous ouvert à tous pour repenser le luxe de demain

RE-Luxury sera le premier évènement dédié au Re-Commerce des objets de luxe et de collection, mais aussi aux initiatives dans le domaine de l'économie circulaire. Organisé du 4 au 7 novembre 2022 à l'hôtel Président Wilson à Genève, cet évènement, ouvert au public et aux professionnels, accueillera une trentaine de participants suisses et internationaux.

GENÈVE, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Avez-vous déjà acheté des objets de luxe de seconde main ? Sans crainte et en toute confiance et transparence ? Avez-vous des objets précieux (montres, bijoux, sacs à main et vêtements de luxe) que vous aimeriez faire évaluer, certifier et pourquoi pas revendre ?

C'est exactement ce que Re-Luxury va vous permettre de faire.

Lors de l'événement, le public et les professionnels pourront découvrir une sélection d'artisans spécialisés dans la réparation et la restauration d'articles de luxe ; rencontrer des startups et découvrir leurs innovations technologiques vers le luxe durable ; et assister à des conférences pour s'informer sur les nouvelles tendances de l'économie circulaire dans le monde du luxe.

Bref, mettre en œuvre concrètement cette circularité positive dont tout le monde parle et dont notre planète et notre économie ont tant besoin.

Plurisectoriel, Re-Luxury proposera donc tout à la fois de l'horlogerie, de la joaillerie, de la mode et des sacs à main et accessoires de Luxe.

Parmi les participants à cette première édition figure le leader mondial du commerce en ligne eBay qui, en tant que partenaire principal de ReLuxury, présentera sa sélection inégalée d'articles de luxe authentiques, notamment des sacs à main, des montres et des bijoux, catégories phares de la marketplace.

WatchBox, la première plateforme mondiale de montres de luxe de collection, sera présente et proposera une sélection de montres des marques les plus respectées et établies ainsi que des horlogers indépendants émergents, toutes certifiées authentiques et couvertes par une garantie mondiale de deux ans. L'inventaire sélectionné par WatchBox est complété par une équipe de conseillers de confiance, une présence internationale et un programme médiatique dynamique, tous conçus pour soutenir la vie d'un collectionneur de montres.

Richard Mille, la marque des amateurs de Haute Horlogerie, allie à la fois un savoir-faire unique, dans le plus grand respect des traditions horlogères, mais également technologie de pointe et innovation. Une marque sans compromis dont le but ultime est de proposer des pièces d'exception. Quelques montres rares seront exposées aux visiteurs à cette occasion.

La Fondation Origyn, qui identifie et authentifie des objets de valeur, sera le partenaire principal du programme des Talks.

Plus d'informations sur https://www.reluxuryevent.com/

SOURCE Salon RE-Luxury