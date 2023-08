Ready Education nomme son nouveau Directeur général et poursuit sa croissance

Jim Brigadier, un expert du secteur la EdTech, rejoint l'entreprise en tant que nouveau Directeur général

BURLINGTON, Massachusetts, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Ready Education, leader mondial des plateformes mobiles d'engagement étudiant, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jim Brigadier au poste de Directeur général (DG). M. Brigadier sera le fer de lance des initiatives visant à renforcer la position de Ready Education sur le marché afin d'améliorer la réussite des étudiants en les connectant avec leurs pairs, leurs professeurs et les ressources de l'établissement.

Ready Education Sets Stage for Next Phase of Growth with New Chief Executive Officer - Jim Brigadier

M. Brigadier rejoint Ready Education après 23 ans d'expérience dans la croissance et la direction d'entreprises spécialisées dans les technologies de l'éducation (EdTech). Il a récemment occupé le poste de Président des marchés mondiaux chez Anthology, un fournisseur de solutions Saas/Cloud, qui permet aux établissements d'offrir des expériences personnalisées et sur-mesure aux étudiants dans 88 pays.

Auparavant, M. Brigadier a assumé diverses fonctions de direction chez Academic Partnerships et Ellucian. Il a notamment augmenté le chiffre d'affaires, internationalisé les marchés et développé la stratégie d'accompagnement des clients de ces entreprises. Avant de travailler dans le secteur de la EdTech, il a été officier de renseignement dans le Corps des Marines des États-Unis pendant plus de 8 ans.

"La première valeur de Ready Education est la réussite étudiante", déclare M. Brigadier. "En mettant l'étudiant au centre de toutes les décisions que nous prenons, nous continuerons de développer des expériences numériques innovantes pour des communautés plus fortes et engagées. Les bases solides de Ready - une large gamme de produits favorisant l'engagement étudiant, une présence internationale et une équipe talentueuse - fournissent un tremplin pour la croissance et l'innovation. C'est avec joie que je rejoins l'équipe de Ready Education afin d'œuvrer en faveur des établissements d'enseignement supérieur partout dans le monde, tout en donnant la priorité à la réussite des étudiants dans un monde digital en constante évolution".

Depuis 2020, Ready Education est passé de +425 établissements partenaires situés principalement en Amérique du Nord, à +715 établissements dans le monde entier, au service de plus de 7 millions d'étudiants.

"Ready Education est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de solutions de communication et d'engagement des étudiants, avec une envergure et une portée mondiales inégalées", affirme Gautam Gupta, membre du conseil d'administration de Ready Education et partenaire de Level Equity. "Avec ses grandes qualités de leader et son expérience sans appel pour développer des entreprises de la EdTech, Jim est la personne idéale pour accompagner Ready Education dans sa prochaine phase de croissance et amener l'entreprise vers de nouveaux sommets".

À propos de Ready Education :

Plébiscitée par plus de 700+ établissements pour créer des communautés et favoriser la rétention, Ready Education améliore la réussite des étudiants de l'enseignement supérieur partout dans le monde. En tant qu'entreprise multinationale, elle offre aux établissements des applications mobiles qui rassemblent toutes les informations et les ressources dont les étudiants ont besoin. Cette expérience étudiante 360° a un taux d'adoption de plus de 90% et permet aux universités de personnaliser et d'optimiser leur accompagnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166097/Ready_Education_Jim_Brigadier_new_CEO.jpg

SOURCE Ready Education