Recorded Future annonce la première intelligence artificielle au monde pour le renseignement

L'IA de Recorded Future fournit une analyse automatisée en temps réel à l'échelle d'Internet

Un modèle GPT OpenAI amélioré, formé grâce aux conseils d'experts transmis sur une décennie et en utilisant les plus grands fonds de renseignements au monde

BOSTON, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Recorded Future, société spécialisée dans le renseignement, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale immédiate de la première intelligence artificielle au monde pour le renseignement. Avec l' IA de Recorded Future , les organisations peuvent obtenir en temps réel des évaluations automatiques de l'ensemble des menaces représentant un risque pour elles et prendre des mesures immédiates. Recorded Future a formé le modèle GPT d'OpenAI grâce aux conseils transmis pendant une décennie par les experts d'Insikt Group, la plus grande équipe d'analystes du renseignement sur les menaces au monde. Recorded Future s'est également appuyée sur les plus grands fonds de renseignements au monde construits à partir de plus de 100 téraoctets de texte, d'images et de données techniques, l' Intelligence Cloud de Recorded Future . La combinaison unique du modèle Intelligence Graph structuré en temps réel et des compétences linguistiques de GPT porte l'intelligence automatisée à un tout nouveau niveau.

« Il y a dix ans, nous avons créé Recorded Future pour aller au-delà de la recherche et organiser Internet à des fins d'analyse. Nous avons réalisé cette mission avec l'Intelligence Cloud, dont la croissance est analogue à la vitesse d'Internet et qui permet aux pays et aux organisations les plus importantes du monde de disposer de renseignements. Nous sommes fermement convaincus que désormais, grâce à l'IA de Recorded Future, nous pouvons éliminer la pénurie de compétences en cybernétique et accroître la capacité de préparation cybernétique en trouvant immédiatement des renseignements exploitables ». — Christopher Ahlberg, PDG et cofondateur de Recorded Future

Intégrant le modèle de transformateur de pointe d'OpenAI, GPT, avec son Intelligence Cloud de pointe, Recorded Future, a démontré l'impact révolutionnaire de l'intelligence artificielle dans l'industrie du renseignement. L'IA de Recorded Future est formée sur plus de 40 000 notes d'analystes d'Insikt Group, la division de recherche sur les menaces de l'entreprise, et les données du modèle Recorded Future Intelligence Graph. Recorded Future recueille et structure automatiquement les données relatives aux adversaires et aux victimes à partir de textes, d'images et de sources techniques, et utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour analyser et cartographier en temps réel des informations sur des milliards d'entités.

Intégrée à l'échelle de Recorded Future Intelligence Cloud, l'intelligence artificielle de Recorded Future est accessible à tous les clients actuels aujourd'hui. En appliquant de véritables capacités d'IA au renseignement sur les menaces, l'IA de Recorded Future fournit une analyse en temps réel du paysage des menaces et une capacité d'action à l'échelle d'Internet; permet aux analystes d'être efficaces pour aider à compenser les pénuries de compétences; et fournit des renseignements éclairés pour que les organisations puissent prendre des décisions avant que les activités de leurs adversaires aient une incidence sur les résultats opérationnels.

Pour de plus amples renseignements sur l'IA de Recorded Future et pour regarder notre événement virtuel, cliquez sur le lien ci-après : www.recordedfuture.com/introducing-recorded-future-ai .

Rendez-vous au stand 934 de la RSA Conference 2023 pour une démonstration de l'IA de Recorded Future : www.recordedfuture.com/rsac-2023

Pour une démonstration, faites votre demande à l'adresse ci-après : www.recordedfuture.com/demo .

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignements au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future offre une couverture complète des adversaires, des infrastructures et des cibles. En combinant la collecte et l'analyse automatisée de données persistantes et omniprésentes à l'analyse humaine, Recorded Future offre une visibilité en temps réel sur le vaste paysage numérique et permet aux clients de prendre des mesures proactives pour perturber leurs adversaires et assurer la sécurité de leurs employés, de leurs systèmes et de leur infrastructure. Basée à Boston et disposant de bureaux et d'employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 600 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 74 pays. Pour en savoir plus, consultez le site recordedfuture.com.

