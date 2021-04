Redhead Real Estate adopte la plateforme de gestion immobilière de Yardi

Le gestionnaire de frais allemand gérera les propriétés de ses clients et son propre portefeuille de biens immobiliers commerciaux à l'aide d'une solution basée sur le Cloud

MAYENCE, Allemagne, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Fondée en 2015, Redhead Real Estate gère plus d'un million de mètres carrés d'actifs de parcs industriels et logistiques en Allemagne. L'entreprise a adopté la plateforme Cloud de Yardi pour gérer les propriétés de ses clients.

Pour la gestion des propriétés commerciales, Redhead adoptera Yardi® Voyager , qui combine la gestion des propriétés et la comptabilité avec la propriété et les finances. Redhead adoptera également Yardi® Procure to Pay, une solution d'approvisionnement centralisée qui comprend la gestion et la conformité des fournisseurs, l'approvisionnement automatisé et le traitement électronique des factures.

« La mise en œuvre des solutions de Yardi marque clairement un tournant pour notre organisation. Après avoir travaillé avec succès avec Yardi pendant plus de 12 ans sur des solutions basées sur le client, l'équipe de Redhead est maintenant très heureuse de pouvoir mettre en place, conserver et utiliser toutes les données pertinentes relatives à la propriété et à la comptabilité dans notre propre structure », a déclaré Martina Hellmann, directrice générale de Redhead Real Estate.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Redhead, c'est notre tout dernier client en Allemagne », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président de Yardi® pour l'international. « Cela démontre une fois de plus notre engagement à fournir des solutions qui répondent aux besoins des marchés immobiliers locaux, et nous sommes ravis de soutenir leurs opérations et leurs objectifs de croissance. »

À propos de Redhead Real Estate

Redhead GmbH a été fondée en octobre 2015 et est spécialisée dans les services pour le secteur de l'immobilier commercial. L'entreprise a plus de 20 ans d'expertise dans l'immobilier commercial durant lesquels elle a couvert les catégories d'actifs suivantes : vente au détail, bureau et industriel/entrepôt. Pour plus d'informations, rendez-vous sur redhead-realestate.com

À propos de Yardi

Yardi®, une société technologique internationale, conçoit et soutient des logiciels et des applications de placement et de gestion immobilière et d'actifs de pointe pour tous les types et toutes les tailles de sociétés civiles immobilières ainsi que pour toutes les catégories d'actifs. Établie en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert des clients du monde entier depuis ses bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site yardi.eu

