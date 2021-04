Redhead Real Estate stapt over op Yardi Property Management Platform

Duitse fee manager gaat vastgoed van klanten en eigen commerciële vastgoedportefeuille beheren met cloud-gebaseerde oplossing

MAINZ, Duitsland, 22 april 2021 /PRNewswire/ -- Redhead Real Estate, opgericht in 2015, beheert meer dan 1 miljoen m² aan logistieke activa en industrieterreinen in Duitsland. Het bedrijf koos voor het cloud-gebaseerde platform van Yardi om de eigendommen van klanten te beheren.

Redhead zal kiezen voor Yardi® Voyager voor commercieel vastgoedbeheer. Dit combineert vastgoedbeheer en boekhouding met eigendom en financiën. Redhead zal ook werken met Yardi® Procure to Pay. Dit is een gecentraliseerde inkoopoplossing die leveranciersbeheer en compliance, geautomatiseerde inkoop en elektronische factuurverwerking omvat.

"De implementatie van Yardi betekent duidelijk een keerpunt voor onze organisatie. Na meer dan 12 jaar succesvol met Yardi te hebben gewerkt aan klantgebaseerde oplossingen, is het team van Redhead nu zeer verheugd om alle relevante vastgoed- en boekhoudkundige gegevens in onze eigen, op maat gemaakte structuur op te zetten, te bewaren en te gebruiken," aldus Martina Hellmann, managing director van Redhead Real Estate.

"Wij zijn heel blij Redhead te mogen verwelkomen als onze nieuwste nieuwe klant in Duitsland," zei Neal Gemassmer, vice president international voor Yardi®. "Dit bewijst nog maar eens onze inzet om oplossingen aan te reiken die voldoen aan de behoeften van lokale vastgoedmarkten. Wij zijn dan ook blij dat we hun activiteiten en groeidoelstellingen kunnen ondersteunen."

Over Redhead Real Estate

Redhead GmbH is opgericht in oktober 2015 en legt zich toe op diensten voor commercieel vastgoed. Het kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring in commercieel vastgoed in de activaklassen retail, kantoren en industrie/pakhuizen. Meer informatie vindt u op redhead-realestate.com

Over Yardi

Yardi® is een wereldwijd technologiebedrijf, dat toonaangevende investerings-, asset- en property management-software en apps voor alle types en groottes van vastgoedbedrijven en activaklassen ontwikkelt en ondersteunt. Yardi is opgericht in 1984 en is gevestigd in Santa Barbara, Californië. Het ondersteunt wereldwijd klanten vanuit zijn kantoren in Australië, Azië, het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika. Meer informatie vindt u op yardi.eu

