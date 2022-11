Rentokil Initial se lance dans un projet mondial d'expérience client numérique avec le groupe Sabio

Sabio soutient le déploiement progressif de sa solution d'expérience client Genesys Cloud CX™

Le projet implique plus de 500 agents de centres de contact dans 18 pays

Sabio fournit également un support de services gérés dans le cadre d'un accord pluriannuel

LONDRES, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Rentokil Initial plc s'est lancé dans un important projet de transformation numérique qui modernisera les opérations de son centre de contact et son infrastructure technologique dans 18 pays.

Le leader de la lutte antiparasitaire met actuellement en œuvre Genesys Cloud CX™, une solution tout-en-un de Cloud, de centre de contact et d'expérience, en tant que plateforme de centre de contact dans le cadre d'un projet de communications unifiées.

La livraison mondiale, soutenue par le groupe Sabio, spécialiste de la transformation de l'expérience client numérique, permettra de standardiser les processus et la technologie de l'expérience client de Rentokil Initial.

Son nouveau centre de contact Genesys Cloud permettra à l'entreprise de renforcer ses opérations de téléphonie et d'ouvrir de nouveaux canaux pour des interactions plus larges avec les clients.

Dan McCormick, directeur des produits numériques et de l'IA chez Rentokil, a déclaré : « Il s'agit d'un projet ambitieux, mais crucial pour rester un leader en matière de service et d'expérience client dans notre secteur.

Nous travaillons avec Sabio depuis plusieurs années et nous connaissons leurs capacités en tant que spécialiste mondial de l'expérience client.

Ce projet nous permettra de standardiser les expériences de service à la clientèle, en fournissant une expérience client de bout en bout et sans faille sur de multiples points de contact ».

Si la téléphonie reste son principal canal, Genesys Cloud CX assure un support omnicanal. Dans ce cadre, Rentokil Initial a introduit les e-mails, les chatbots, les systèmes ICAB et CCM, l'identification et la vérification (ID&V) et WhatsApp, avec la capture et l'analyse d'intention (IC&A) et l'intégration avec son CRM également au programme.

Dix marchés (le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Lituanie, la Malaisie, l'Australie et l'Afrique du Sud) sont déjà opérationnels et affichent des performances supérieures aux indicateurs clés de performance de l'entreprise.

Huit autres vont faire l'objet d'un déploiement dans les prochains mois.

En plus de fournir une expertise technique pour aider au déploiement dans chaque pays, Sabio, le premier partenaire Genesys Gold en Europe, soutiendra Rentokil Initial par le biais d'un accord pluriannuel de services gérés.

À propos du groupe Sabio

Le groupe Sabio est un spécialiste mondial de la transformation de l'expérience client (CX) numérique, avec des activités importantes au Royaume-Uni, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Malaisie, à Singapour, en Afrique du Sud et en Inde.

Le groupe fournit des solutions et des services qui combinent de manière transparente les interactions numériques et humaines pour favoriser une expérience client exceptionnelle, en aidant les organisations à optimiser les parcours client en prenant de meilleures décisions sur de multiples canaux de contact.

