Rentokil Initial begint aan wereldwijd digitaal project rond klantervaring (CX) met Sabio Group

Sabio ondersteunt de gefaseerde uitrol van de Genesys Cloud CX™-klantervaringsoplossing

Bij het project zijn meer dan vijfhonderd contactcentermedewerkers in achttien landen betrokken

Sabio biedt ook ondersteuning voor beheerde diensten in een meerjarige overeenkomst

LONDEN, 15 november 2022 /PRNewswire/ -- Rentokil Initial plc is begonnen aan een belangrijk project rond digitale transformatie dat zijn contactcenteractiviteiten en technologie-infrastructuur in achttien landen zal moderniseren.

De leider op het gebied van ongediertebestrijding implementeert Genesys Cloud CX™ — een allesomvattende cloud-, contactcenter- en ervaringsoplossing — als zijn contactcenterplatform als onderdeel van een project rond eengemaakte communicatie.

De wereldwijde levering, ondersteund door Sabio Group, de specialist op het gebied van digitale klantervaringstransformatie, zal de klantervaringsprocessen en -technologie van Rentokil Initial standaardiseren.

Dankzij het nieuwe Genesys Cloud-contactcentrum kan het bedrijf zijn telefonieactiviteiten versterken en nieuwe kanalen openen voor een bredere interactie met klanten.

Aldus Dan McCormick, Group Digital Products en AI Director bij Rentokil: "Dit is een ambitieus project, maar wel een dat cruciaal is om een leider te blijven op het gebied van klantenservice en klantervaring (CX) in onze branche.

"We werken al enkele jaren samen met Sabio en zijn ons bewust van hun capaciteiten als wereldwijde CX-specialist.

"Dit project stelt ons in staat om de klantenservice-ervaring te standaardiseren en een end-to-end, naadloze klantervaring te bieden op meerdere contactpunten."

Hoewel spraak het belangrijkste kanaal blijft, biedt Genesys Cloud CX ondersteuning op meerdere kanalen. Als onderdeel hiervan heeft Rentokil Initial e-mail, chatbots, ICAB's & CCM Pops, identificatie en verificatie (ID&V) en WhatsApp geïntroduceerd, met ook nog op de agenda intent capture en analyse (IC&A) en integratie met zijn CRM.

Tien markten - het VK, Ierland, Portugal, België, Nederland, Zwitserland, Litouwen, Maleisië, Australië en Zuid-Afrika - zijn al live en presteren beter dan de KPI-indicatoren van het bedrijf.

In de komende maanden staan er nog acht landen gepland.

Naast het leveren van technische expertise om te helpen bij de uitrol in elk land, zal Sabio - de toonaangevende Genesys Gold-partner in Europa - Rentokil Initial ondersteunen via een meerjarige overeenkomst voor beheerde diensten.

Sabio Group is een wereldwijde specialist op het gebied van digitale klantervaringstransformatie met grote vestigingen in het VK, Spanje, Frankrijk, Nederland, Maleisië, Singapore, Zuid-Afrika en India.

De groep levert oplossingen en diensten die digitale en menselijke interacties naadloos combineren om uitstekende klantervaring te ondersteunen en organisaties te helpen om het klanttraject te optimaliseren door betere beslissingen te nemen via meerdere contactkanalen.

