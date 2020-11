Réouverture officielle du complexe tout inclus JA Manafaru Maldives avec de nombreuses nouveautés

Situé à la pointe la plus septentrionale des Maldives dans le magnifique atoll de Haa Alifu, le JA Manafaru offre une intimité et un éloignement avec les autres îles, car il se trouve à l'endroit idyllique où la mer d'Arabie rencontre le vaste océan Indien. Bordée de plages de sable fin immaculées et d'eaux cristallines regorgeant de vie marine exotique, cette enclave chic compte 84 villas et résidences de luxe en bord de mer et sur l'eau, chacune avec sa propre piscine privée. Les options d'hébergements varient entre 135 m² et 1 600 m² offrant une sérénité totale, et l'emplacement de l'île entourée de lagon assure la sécurité des clients.

Une multitude d'options de restauration sont disponibles, de la cuisine traditionnelle de l'océan Indien, aux plats internationaux et aux festins de fruits de mer ; toutes ces options sont accessibles dans la formule de repas tout compris qui offre également des boissons haut de gamme de 11 h à 23 h. L'un des endroits les plus pittoresques de l'île a été transformé en White Orchid Lounge qui ouvrira ses portes en décembre, salon d'ambiance avec vue sur l'océan qui invitera les clients à profiter d'une brise rafraîchissante, de cuisine de rue asiatique et de rythmes mélodiques. Les clients peuvent également profiter de Kakuni, le centre névralgique de l'île, d'Andiamo Bistro avec son décor verdoyant et d'Ocean Grill, un incroyable restaurant en bord de mer, avec dîner sous les étoiles.

Inauguré prochainement, le Centre culturel des Maldives représentera un point fort pour les visiteurs, présentant les arts et l'artisanat traditionnels des Maldives ainsi que des objets anciens trouvés sur l'île. Outre cet espace, la galerie Utheemu présente des photographies liées à la culture et un accès à des publications spécifiques sur le pays. Les activités supplémentaires proposées pour les adultes et les enfants sont multiples : centre de plongée certifié PADI, jet-ski, ski nautique, monoski, bouée tractée par un bateau, wakeboard, planche à voile, kayak et catamaran. Le complexe dispose d'un centre de sensibilisation à la marine, de terrains de beach-volley, de futsal, de tennis, de badminton, d'une table de billard et d'une salle de jeux ainsi que d'un pavillon de remise en forme récemment modernisé avec l'ajout récent d'une terrasse pour le yoga. Les voyageurs peuvent suivre des cours de cuisine maldivienne, observer les dauphins, effectuer des croisières en bateau, aller pêcher, faire du yoga, du golf écologique et se relaxer dans le Calm Spa Sanctuary primé, qui propose des sessions d'ayurvéda, d'aromathérapie et de bien-être.

JA Manafaru Maldives suit un programme complet de sécurité et d'assainissement qui comprend des directives et des protocoles gouvernementaux de l'initiative #SafeTravels de l'Organisation mondiale du tourisme.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1325172/JA_Resorts_Hotels_Maldives.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1325116/JA_Resorts_Hotel_Developments.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg

Liens connexes

https://www.jaresortshotels.com



SOURCE JA Resorts & Hotels