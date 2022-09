Réponse de Fosun aux fausses informations diffusées par des médias étrangers : la soi-disant "demande des autorités de régulation d'enquêter sur Fosun" est purement et simplement inexistante

HONG KONG, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- En réponse aux reportages parus dans les médias étrangers le 13 septembre, selon lequel « les régulateurs chinois ont demandé aux banques et à une partie d'entreprises d'État d'enquêter sur leur exposition aux sociétés appartenant au groupe Fosun », Fosun a déclaré que la soi-disant « demande des régulateurs d'enquêter sur Fosun » était purement et simplement inexistante.

Fosun a vérifié, selon le journaliste, auprès des régulateurs par plusieurs canaux : la Commission de régulation des banques et des assurances de Chine n'a pas demandé aux banques commerciales d'enquêter sur les expositions financières de Fosun et de nombreuses banques commerciales ayant établi un partenariat avec Fosun n'ont jamais reçu de notification à ce sujet.

Gong Ping, président exécutif et CFO de Fosun International, a déclaré : « Les récentes diminutions et cessions de participation apparemment fréquentes de Fosun s'inscrivent dans la continuité de sa stratégie financière poursuivie au cours des dernières années, basée sur un équilibre entre l'investissement et le retrait de celui-ci ; le tri dynamique et l'optimisation du portefeuille d'actifs relèvent d'un effort continu de Fosun, et ce n'est pas uniquement pour répondre à l'environnement de marché actuel. Cependant, nous constatons que l'environnement externe complexe a accru l'attention de l'opinion publique sur les cessions d'actifs du groupe, ce qui a conduit à une interprétation partielle des cessions ponctuelles d'actifs, sans prendre en compte le principe général d'optimisation des actifs du groupe, à savoir l'optimisation dynamique à long terme. »

Selon les résultats intermédiaires annoncés le 30 août, les quatre secteurs d'activité de Fosun, à savoir la santé, le bonheur, la richesse et la fabrication intelligente, ont fait preuve de résilience, le revenu total ayant augmenté de façon constante au premier semestre pour atteindre 82,89 milliards de RMB, soit une hausse de 17,7 % par rapport à la même période de l'année dernière, et le bénéfice d'exploitation de l'entreprise ayant augmenté de 35,5 % par rapport à la même période de l'année passée. Dans le même temps, le financement du Groupe est resté solide, avec des fonds en caisse, des soldes bancaires et des dépôts à terme qui abondaient à 117,65 milliards RMB à la fin de la période considérée ; la VNI ajustée est restée stable à 24,2 HK$ par action.

SOURCE Fosun