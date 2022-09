Fosun: Ausländische Medienberichte über „Aufsichtsbehörden fordern Banken auf, ihr Engagement bei Fosun zu überprüfen" sind falsch.

HONGKONG, Sept. 14, 2022 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf ausländische Medienberichte über „chinesische Aufsichtsbehörden, die Banken und einige staatliche Unternehmen auffordern, ihr Engagement bei Fosun zu überprüfen", erklärte Fosun am 13. September, dass solche Berichte nicht den Tatsachen entsprechen.

Fosun hat sich über mehrere Kanäle eine Bestätigung von den Regulierungsbehörden eingeholt: Die Chinesische Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde (CBIRC) hat die Geschäftsbanken nicht aufgefordert, ihr finanzielles Engagement bei Fosun zu überprüfen und Geschäftsbanken, die mit Fosun zusammenarbeiten, haben nie eine entsprechende Mitteilung erhalten.

Gong Ping, Geschäftsführer und CFO von Fosun International, sagte: „Fosuns in letzter Zeit scheinbar häufigen Veräußerung von Beteiligungen ist eine Fortsetzung seiner Finanzstrategie, die das Gleichgewicht zwischen Investitionen und Veräußerungen zum Ziel hat. Fosun hat sein Anlageportfolio geordnet und optimiert. Diese Maßnahmen dienen nicht nur der Anpassung an das aktuelle Marktumfeld. Wir haben festgestellt, dass das komplexe äußere Umfeld die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Veräußerungen von Vermögensgegenständen der Gruppe erhöht und zu einer einseitigen Interpretation des Veräußerungsverhaltens geführt hat, während das allgemeine Prinzip der langfristigen dynamischen Vermögensoptimierung der Gruppe vernachlässigt wurde."

Gemäß der am 30. August bekannt gegebenen Zwischenergebnisse haben sich Fosuns vier Hauptgeschäftsbereiche Gesundheit, Glück, Wohlstand und Intelligente Fertigung als widerstandsfähig erwiesen. In der ersten Jahreshälfte hat Fosun ein nachhaltiges Umsatzwachstum erzielt. Der Gesamtumsatz erreichte 82,89 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 17,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Betriebsgewinn des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35,5%. Gleichzeitig blieben die Finanzmittel der Gruppe stabil. Zum Ende des Berichtszeitraums waren Barmittel, Bankguthaben und Termineinlagen reichlich vorhanden und beliefen sich auf 117,65 Mrd. RMB; der bereinigte Nettovermögenswert blieb mit 24,2 HK$ pro Aktie stabil.

