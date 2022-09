Fosun: Notícia da mídia estrangeira sobre "autoridades reguladoras pedindo aos bancos a revisão das exposições à Fosun" é completamente falsa

HONG KONG, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em resposta aos relatos da mídia estrangeira sobre "autoridades reguladoras chinesas pedindo aos bancos e algumas das empresas estatais a revisão das exposições à Fosun" em 13 de setembro, a Fosun disse que tais relatórios são completamente falsos.

Entende-se que a Fosun tem solicitado a confirmação das autoridades reguladoras por meio de vários canais. A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC) não pediu aos bancos comerciais que verificassem sua exposição financeira à Fosun, e muitos bancos comerciais que cooperam com a Fosun nunca receberam avisos relacionados.

Gong Ping, Presidente Executivo e CFO da Fosun International, disse: "As recentes reduções aparentemente frequentes da Fosun em participações e desinvestimentos são uma continuação da sua estratégia financeira de equilibrar investimento e desinvestimento nos últimos anos. A Fosun vem classificando e otimizando dinamicamente os seus portfólios de ativos. Tais movimentos não são apenas para lidar com o atual ambiente de mercado. No entanto, notamos que o ambiente externo complexo levantou a opinião pública sobre a alienação dos ativos do Grupo, resultando em uma interpretação unilateral sobre a alienação de ativos, sem levar em consideração o princípio geral de otimização de ativos do Grupo, que é nossa otimização dinâmica de ativos de longo prazo."

De acordo com os resultados intercalares anunciados em 30 de agosto, os quatro principais segmentos de negócios da Fosun, Saúde, Felicidade, Riqueza e Manufatura Inteligente, demonstraram resiliência. No primeiro semestre do ano, a Fosun alcançou um crescimento sustentável da receita, a sua receita total atingiu RMB 82,89 bilhões, representando um aumento ano a ano de 17,7%. O seu lucro de operação empresarial aumentou 35,5% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, os fundos do Grupo permaneceram estáveis. No final do período do relatório, o caixa, os saldos bancários e os depósitos a prazo foram abundantes, totalizando RMB 117,65 bilhões; o NAV ajustado permaneceu estável em HK$ 24,2 por ação.

