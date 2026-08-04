Revolune annonce le lancement d'un programme de prestataires de services en collaboration avec CellCarta, Concept Life Sciences et Propath UK

OBERKOCHEN, Allemagne, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Revolune a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de prestataires de services, un nouveau modèle de partenariat conçu pour élargir l'accès des clients aux flux de travail d'immunofluorescence multiplexe optimisés par Revolune, par l'intermédiaire de laboratoires de services expérimentés. Le programme est lancé avec CellCarta, Concept Life Sciences et Propath UK comme prestataires de services participants, afin d'offrir aux chercheurs et aux équipes de recherche translationnelle de multiples possibilités d'évaluer, d'adopter et de déployer à grande échelle des flux de travail modulables pour la coloration multiplexe.

Revolune Service Providers

Le programme de prestataires de services Revolune s'adresse aux clients qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités avancées d'immunofluorescence multiplexe, mais qui ne disposent pas encore de l'infrastructure, de la capacité ou des compétences internes nécessaires pour gérer en interne toutes les étapes du flux de travail. Grâce à ce programme, les clients peuvent collaborer avec des prestataires de services qualifiés pour la conception des panels, la réalisation de la coloration, l'imagerie et l'analyse en aval, tout en ayant toujours accès à la technologie de coloration multiplexe adaptable de Revolune.

« De nombreux clients recherchent des approches plus souples en matière d'immunofluorescence multiplexe, mais ils ont besoin de solutions concrètes pour démarrer », déclare Florian Leiss, directeur général de Revolune. « En lançant notre programme de prestataires de services en collaboration avec CellCarta, Concept Life Sciences et Propath UK, nous proposons à nos clients des solutions fiables pour accéder aux flux de travail optimisés par Revolune, qu'ils souhaitent en externaliser l'exécution, développer leurs capacités en interne ou combiner ces deux approches. »

Ce programme voit le jour alors que les chercheurs, les équipes de recherche translationnelle et les entreprises biopharmaceutiques étudient de nouvelles pistes pour la découverte et la mise au point de biomarqueurs tissulaires. La technologie de Revolune est pensée pour prendre en charge des protocoles de coloration multiplexe personnalisables, capables de s'adapter à l'évolution des sujets de recherche, des types d'échantillons et des besoins de la recherche translationnelle. En collaborant avec des prestataires de services spécialisés dans la recherche sur les tissus, les services liés aux biomarqueurs et la mise en œuvre de tests complexes, Revolune entend accélérer et faciliter l'adoption de ses solutions par un éventail plus large de clients.

Chaque partenaire apporte des atouts complémentaires. S'appuyant sur ses compétences approfondies en histopathologie ainsi qu'en génomique, protéomique et immunologie, CellCarta propose des services de laboratoire de médecine de précision à l'échelle mondiale. Nos équipes apportent leur soutien à toutes les étapes de l'analyse, de la découverte de biomarqueurs au développement de tests diagnostiques compagnons. Profitez de notre réseau mondial de pathologistes et de nos tests validés (en simplex, multiplex et hyperplex).

Concept Life Sciences fournit des services de recherche, de développement, d'analyse et de laboratoire spécialisé dans l'ensemble du secteur des sciences de la vie.

Propath UK, qui offre des services spécialisés en biologie spatiale et dans le domaine des biomarqueurs tissulaires, dispose notamment d'une expérience dans la prise en charge de flux de travail de protéomique et de transcriptomique multiplexes complexes.

Le lancement du programme de prestataires de services marque une étape importante dans la stratégie commerciale globale de Revolune. Outre la fourniture directe de solutions technologiques à ses clients, Revolune continuera à développer un écosystème de partenaires destiné à en faciliter l'adoption sur la base de la prestation de services, de ses compétences en matière d'applications et de l'accompagnement des flux de travail.

À propos de Revolune

Revolune conçoit des technologies de coloration multiplexe flexibles qui visent à rendre les flux de travail avancés liés aux biomarqueurs tissulaires plus accessibles, plus adaptables et plus pratiques pour la recherche et les applications translationnelles.

À propos de CellCarta

CellCarta est une société mondiale de recherche sous contrat qui accompagne les entreprises biopharmaceutiques en leur fournissant des données fiables et conformes aux exigences réglementaires sur les biomarqueurs, de la recherche translationnelle au test diagnostique compagnon. Grâce au fonctionnement coordonné de son réseau de laboratoires en propriété exclusive répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Chine, CellCarta offre des capacités intégrées couvrant l'immunologie, l'histopathologie, la protéomique et la génomique, soutenues par des solutions complètes de gestion des échantillons et de logistique.

À propos de Concept Life Sciences

Concept Life Sciences est une société de recherche sous contrat de premier plan au service du secteur mondial des sciences de la vie. La société propose des services de pointe en biologie spatiale et translationnelle, des capacités de découverte et de mise au point de biomarqueurs, ainsi que des compétences exceptionnelles de bout en bout en chimie pour accompagner les programmes de recherche et de développement de médicaments.

À propos de Propath UK

Propath UK — The Spatial Biology CRO® est une société de recherche sous contrat spécialisée en biologie spatiale qui apporte les compétences, la qualité et le partenariat scientifique nécessaires pour transformer des échantillons tissulaires complexes en informations biologiques pertinentes.

Contact

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