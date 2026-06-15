Revolune annonce la mise sur le marché de réactifs d'immunofluorescence multiplex

L'entreprise entre en phase de commercialisation après le succès de son programme d'accès anticipé et nomme Adrian Arechiga au poste de directeur commercial

OBERKOCHEN, Allemagne, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Revolune a annoncé aujourd'hui la mise sur le marché de sa gamme de réactifs d'immunofluorescence multiplexe et le lancement officiel de sa stratégie de commercialisation. Cette étape importante marque le passage de l'entreprise de la phase d'accès anticipé à la phase de commercialisation, avec des solutions de réactifs conçues pour soutenir des flux de travail en biologie spatiale efficaces, reproductibles et évolutifs, destinés à la recherche translationnelle, au secteur biopharmaceutique et à la découverte de biomarqueurs.

La biologie spatiale revêt une importance croissante pour la compréhension de l'architecture tissulaire, des mécanismes pathologiques et de la réponse au traitement. Cependant, de nombreux protocoles d'analyse tissulaire multiplexe restent difficiles à mettre en œuvre et à déployer à grande échelle en raison de la complexité des tests, de la longueur des protocoles et de la charge de travail qu'ils impliquent. Revolune a été fondé pour relever ces défis en rendant l'immunofluorescence multiplexe plus accessible pour une utilisation quotidienne en laboratoire.

La plateforme de réactifs de l'entreprise permet aux chercheurs de visualiser plusieurs biomarqueurs protéiques au sein de tissus intacts, tout en utilisant les anticorps primaires existants et les pratiques de laboratoire établies. En réduisant la complexité des processus et en simplifiant l'exécution des tests, Revolune aide les laboratoires à étendre leurs capacités de multiplexage sans alourdir significativement leur charge de travail.

Avant sa commercialisation, la technologie de Revolune a été évaluée dans le cadre d'un programme d'accès anticipé auquel ont participé plus de 30 laboratoires issus des milieux de la recherche universitaire, translationnelle et biopharmaceutique.

« Cette journée marque une étape importante pour Revolune, alors que nous entrons dans notre phase commerciale », déclare Florian Leiss, président-directeur général de Revolune. « Les utilisateurs de l'accès anticipé nous ont régulièrement indiqué qu'ils souhaitaient bénéficier des informations biologiques que permet le multiplexage, sans pour autant avoir à composer avec la complexité qui l'accompagne souvent. Notre lancement commercial tient compte de ces commentaires. Notre objectif est de proposer des solutions de multiplexage pratiques qui s'intègrent naturellement dans les flux de travail des laboratoires et permettent aux chercheurs de consacrer davantage de temps à l'interprétation des données biologiques et moins de temps à la gestion des tests. »

Cette première offre commerciale permet l'analyse multiplexe de protéines dans des échantillons de tissus conservés et est destinée à des applications dans la recherche en oncologie, la médecine translationnelle et le développement de biomarqueurs. L'entreprise prévoit de continuer à élargir son portefeuille afin de mieux soutenir les processus de recherche en biologie spatiale.

Dans le cadre de sa préparation au lancement commercial, Revolune a également annoncé la nomination d'Adrian Arechiga au poste de directeur commercial. À ce poste, M. Arechiga sera chargé de diriger la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi que ses initiatives de croissance à l'international.

« Les chercheurs ont besoin de solutions scientifiquement rigoureuses, mais également pratiques, évolutives et faciles à mettre en œuvre », avance Adrian Arechiga, directeur commercial de Revolune. « Notre objectif est d'aider les laboratoires à réaliser plus efficacement l'analyse tissulaire multiplexe en leur fournissant des réactifs qui simplifient les processus de travail et permettent aux chercheurs de se concentrer sur l'obtention de résultats biologiques pertinents. »

À propos de Revolune

Revolune est une entreprise spécialisée dans les sciences de la vie qui s'est donné pour mission de rendre l'immunofluorescence multiplexe aussi accessible et pratique que l'analyse tissulaire de routine. Ses technologies de réactifs sont conçues pour simplifier les processus de travail en biologie spatiale, réduire la complexité opérationnelle et permettre aux laboratoires de se concentrer sur les questions biologiques plutôt que sur la gestion des tests. Revolune accompagne les chercheurs dans les domaines de l'oncologie, de la médecine translationnelle et du développement biopharmaceutique grâce à des solutions multiplexes évolutives, conçues pour les environnements de laboratoire réels.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.revolune.com.