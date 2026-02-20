Ribbon fournit des solutions de pointe pour l'expansion des services vocaux d'entreprise de Salt

L'innovateur suisse élargit son offre commerciale grâce à la technologie de pointe de Ribbon

PLANO, Texas, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq : RBBN), fournisseur mondial de technologies de communication en temps réel, de routage IP et de solutions de réseaux optiques, annonce aujourd'hui la fourniture à Salt, un innovateur de services mobiles, fixes et de télévision en Suisse, un ensemble de solutions de pointe qui alimentent l'offre de voix d'entreprise récemment lancée par Salt Business pour les entreprises suisses. Ribbon a pour mission d'aider les prestataires de services du monde entier à pénétrer de nouveaux marchés et à fonctionner plus efficacement.

« Nous sommes heureux de soutenir Salt Business dans son expansion sur le marché des entreprises et de soutenir sa croissance dans ce nouveau segment important. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration sur le long terme », déclare Christian Erbe, responsable des ventes de Ribbon pour la région EMEA.

Salt exploite le serveur d'application hautement évolutif et géographiquement résilient, ainsi que les SBC de Ribbon, reconnus pour leurs performances et leur évolutivité à la pointe de l'industrie, ainsi que pour leur capacité à assurer une efficacité opérationnelle et une qualité de service sans compromis. L'entreprise a également déployé le serveur centralisé de politique et de routage (PSX) et la plateforme de gestion des applications (RAMP) de Ribbon dans son réseau afin d'obtenir une politique de réseau et un contrôle de routage hautement efficaces, centralisés et évolutifs, ainsi qu'une gestion efficace, garantissant une expérience sécurisée et transparente pour les clients.

« Nous avons choisi Ribbon pour la qualité de son produit, qui soutient la fourniture de notre solution vocale d'entreprise », déclare Christian Aveni, directeur commercial de Salt Business.

