La 10e édition du sommet du Retail Leaders Circle du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord réunit à Riyad les plus importantes discussions sur le commerce de détail au monde, soulignant la position du Royaume comme pôle commercial régional et favorisant des collaborations novatrices.

RIYAD, Arabie Saoudite, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Retail Leaders Circle (RLC), le principal forum stratégique annuel du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour les secteurs du commerce de détail, de l'immobilier, du tourisme et des secteurs connexes, annonce le thème de sa 10e édition : « L'innovation sans peur : tracer les prochaines frontières ». L'événement phare réunira des leaders mondiaux et régionaux de l'industrie les 19 et 20 février 2024 au Ritz-Carlton de Riyad, afin de souligner l'importance du dialogue international, de l'action et du consensus pour conduire un changement positif systémique.

Riyad accueille la 10e édition du sommet du Retail Leaders Circle et occupe une place centrale dans le commerce de détail mondial

La 10e édition du sommet réunira des PDG, des décideurs politiques de haut niveau, des innovateurs et des investisseurs de plus de 40 pays et de tous les domaines, notamment le commerce de détail, l'immobilier, le tourisme et la technologie, qui mèneront les discussions et partageront leurs diverses perspectives et expériences.

Les thèmes de discussion comprendront :

Le nouveau programme de croissance

Les styles de vie

L'IA et la technologie : stimuler les progrès

Le leadership dans la nouvelle normalité

But, profit et consommation consciente

Les catalyseurs de disruption du futur.

« Depuis une décennie, le Retail Leaders Circle a consolidé son héritage en repoussant les limites, en embrassant la disruption et en étant un pionnier dans le secteur mondial du commerce de détail, a déclaré Panos Linardos, président du Retail Leaders Circle. Riyad est la ville hôte idéale pour le 10e anniversaire du Retail Leaders Circle, car l'histoire du commerce de détail en Arabie saoudite va au-delà du commerce ; elle illustre comment, grâce à l'innovation et à la collaboration intersectorielle audacieuses, le commerce de détail peut redéfinir la trajectoire d'un pays. »

Dans le cadre du parcours de transformation de l'Arabie saoudite en vue de devenir l'un des premiers centres mondiaux de vente au détail et le plus important du Moyen-Orient et de l'Afrique, le Retail Leaders Circle souligne également le rôle central du secteur du détail en tant que pilier de Vision 2030. Pierre angulaire du PIB du Royaume, le commerce de détail stimule la croissance économique, en mettant l'accent sur les sources de revenus non pétrolières et en stimulant les dépenses de consommation.

En servant de plateforme stratégique pour des discussions de haute volée, le Retail Leaders Circle reconnaît les jalons du commerce de détail en Arabie saoudite et positionne le Royaume comme une force de premier plan dans le paysage mondial du commerce de détail.

