Riyadh Air choisit le directeur de la création Ashi comme créateur de mode pour le personnel de cabine

Les concepts de conception des uniformes seront dévoilés lors de la Haute Couture Week à Paris, le 27 juin, et le lancement complet de l'uniforme est prévu pour plus tard cette année

RIYADH, Arabie saoudite, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Riyadh Air a choisi Ashi, styliste saoudien de renommée mondiale, pour concevoir et créer la toute première gamme de vêtements pour les équipages de cabine de la compagnie aérienne. Ce partenariat marque une nouvelle étape importante pour la nouvelle compagnie aérienne start-up du Royaume, qui devrait combiner une haute mode spectaculaire et un design exceptionnel avec des fonctionnalités avant son vol inaugural en 2025.

La nouvelle collection d'uniformes sera une étonnante manifestation visuelle du design de pointe qui reflète l'approche dynamique de Riyadh Air pour faire les choses différemment, ainsi que l'établissement de nouvelles normes en matière de service à la clientèle et de style, car elle perturbe positivement l'avenir de l'aviation grâce à sale premier état d'esprit et une attention constante aux détails. Riyadh Air et Ashi partagent un ADN commun de luxe, de style et d'orientation vers l'avenir, tous deux engagés à présenter au monde entier l'ingéniosité, l'excellence et l'innovation de classe mondiale de l'Arabie saoudite.

Tony Douglas, PDG de Riyadh Air, a déclaré : « C'est une grande fierté pour Riyadh Air de travailler avec un créateur exceptionnellement talentueux comme Ashi pour notre belle gamme de vêtements pour le personnel de cabine. Notre personnel de cabine incarne le panache et le style que représente Riyadh Air, il est donc impératif de s'associer à un innovateur qui comprend non seulement la culture et l'hospitalité saoudiennes, mais qui capture également l'essence de notre marque avec un impact visuel audacieux. La gamme de vêtements pour le personnel de cabine est l'une des premières choses que nos clients verront lorsqu'ils monteront à bord de nos avions en 2025 et nous sommes convaincus que les conceptions uniques d'Ashi laisseront une impression durable, assurant une expérience durable dans leur mémoire après leur atterrissage. »

Ashi, fondateur et directeur de la création d'ASHI STUDIO, a déclaré : « C'est un grand honneur de collaborer avec Riyadh Air pour concevoir la toute première gamme de vêtements pour les équipages de cabine de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne jouera un rôle important dans l'avenir de l'Arabie saoudite en faisant de Riyad l'une des principales destinations du monde. Je suis ravi de participer à un projet aussi important pour notre nation. C'est une période passionnante pour être en Arabie saoudite et voir une autre marque saoudienne se mondialiser. J'ai hâte de partager la ligne de mode du personnel de cabine avec le monde entier et de voir l'équipe de Riyadh Air porter mes créations lorsqu'elle prendra son premier vol en 2025. »

Ashi a passé ses premières années à maîtriser son art aux États-Unis, travaillant pour des maisons de couture internationales avant de s'installer à Paris. Ses créations ont été portées et vues par les grandes célébrités et les redevances, devenant ainsi une figure emblématique en Arabie saoudite.

La gamme de vêtements pour le personnel de cabine de Riyadh Air suivra les mêmes normes que celles établies par les designs historiques audacieux à double livrée de la compagnie aérienne qui ont été révélés en 2023, dégageant une élégance avec des détails méticuleusement conçus combinant style, sophistication et confort, tout en rendant hommage à la chaleur de l'Arabie saoudite, authentique, hospitalité et vision tournée vers l'avenir. Les conceptions d'Ashi garantiront à l'équipage de la cabine de Riyadh Air non seulement une apparence impeccable, mais aussi un confort et un service inégalé, professionnel et de premier ordre à ses clients.

Ashi dévoilera les concepts de conception des uniformes et partagera son inspiration pour les créations uniques lors de la Haute Couture Week à Paris, du 22 au 27 juin, avec le lancement complet de l'uniforme prévu plus tard cette année.

Riyadh Air est en bonne voie pour effectuer son premier vol en 2025, révolutionnant l'avenir du transport aérien en repensant l'expérience d'aviation de qualité supérieure pour les clients et le personnel.

Photo 1 : https://mma.prnewswire.com/media/2425574/Riyadh_Air_Creative_Director_Ashi.jpg

Photo 2 : https://mma.prnewswire.com/media/2425575/Riyadh_Air_CEO_Tony_Douglas.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2367414/Riyadh_Air_Logo.jpg