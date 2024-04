Roadstead lance la vente de licences de propriétaire pour le nouveau film du réalisateur primé Kiyoshi Kurosawa, « Chime », limité à 999 exemplaires dans le monde

TOKYO, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Roadstead, une plateforme Web3 gérée par Nekojarashi Inc. basée à Tokyo, a lancé la vente simultanée à l'échelle mondiale de licences de propriétaires pour « Chime », un film d'horreur réalisé par Kiyoshi Kurosawa et invité par le 74e Festival international du film de Berlin.

Qu'est-ce que « Roadstead » ?

Roadstead met en relation les créateurs et les fans par le biais d'échanges collaboratifs de contenus cinématographiques sur une plateforme Web3 révolutionnaire alimentée par la blockchain. Le concept est défini comme « DVT » (Digital Video Trading, échange de vidéos numériques). Le DVT est similaire au NFT, mais en plus grand, car il permet la location et la diffusion en plus de la revente.

*Pour plus d'informations sur le concept "Roadstead", rendez-vous sur : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404169543-O1-EFYdfN07.pdf

Aperçu de « Chime »

Réalisateur / scénario : Kiyoshi Kurosawa

Produit et tous droits réservés par : Roadstead 2024

45 min. / 4K / 2 ch / sous-titres anglais

Images :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108159/202404169543/_prw_PI1lg_496B8u94.jpeg

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108159/202404169543/_prw_PI2lg_Xg0u8YUX.jpeg

Fonctions DVT disponibles pour les propriétaires de « Chime »

- Revente

Les propriétaires peuvent librement déterminer le prix de leur contenu et le vendre. Une fois la vente réalisée, le détenteur des droits reçoit un pourcentage prédéterminé du produit de la vente, le revendeur gagnant le reste, soit 50 % du prix de revente dans le cas de « Chime ».

- Location

Les propriétaires peuvent louer leur contenu contre rémunération. Dans le cas de « Chime », le revenu du propriétaire est de 10 % du prix de location et le prix minimum de location est de 3 dollars américains.

- Diffusion

Les propriétaires peuvent faire connaître leurs films ou créateurs préférés en diffusant leur contenu sur Roadstead et en le proposant gratuitement à des tiers.

Détail des ventes

Prix : environ 99 dollars américains (14 850 JPY au 19 mars 2024)

Fin de la période de vente : 23 h 59 (JST), 11 mai 2024

* Toutefois, les ventes cesseront lorsque le nombre total d'unités vendues dans le monde atteindra 999.

Avantages liés à l'achat

(1) Documentaire sur le tournage de « Chime » (63 minutes), réalisateur : Yunsoo Kim

(2) Affiche numérique de « Chime ».

L'offre spéciale sera remise gratuitement aux acheteurs sur Roadstead.

Date de début de l'utilisation secondaire (revente, location et diffusion) : 13 mai 2024, à partir de 00 h 00 (JST), y compris le film original « Chime » et les avantages liés à l'achat (1) et (2).

À propos de Nekojarashi Inc.

Siège social : 4-4-12, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo

PDG : Misaki Kawamura

Activités commerciales : services informatiques cloud

Page de « Chime » sur Roadstead et sur les réseaux sociaux : https://roadstead.io/chime