Roccat lance demain le clavier vulcan pro et la souris burst pro, dotes du titan switch optical

Le Titan Switch Optical offre un actionnement optique à la vitesse de la lumière pour un niveau de réactivité et une durée de vie encore jamais vus

Les claviers Vulcan, la souris Burst Pro et les casques Elo battent des records de précommandes

SAN DIEGO, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- ROCCAT et Turtle Beach (Nasdaq: HEAR) annoncent annonce que les nouveaux claviers gaming pour PC Vulcan Pro et Vulcan TKL Pro, et la toute nouvelle souris gaming Burst Pro, seront disponibles le 30 octobre 2020.

Les derniers produits Pro de ROCCAT sont dotés de la toute nouvelle technologie Titan Switch Optical - merveille d'ingénierie optique, qui s'actionne à la vitesse de la lumière pour un niveau de réactivité et une durée de vie encore jamais vus. Le taux de réponse est environ 100 fois supérieur que pour les claviers mécaniques standard ! Pour les gamers PC qui exigent le meilleur, le plus rapide et le plus précis des équipements, les claviers Vulcan Pro et TKL Pro offrent le design et l'innovation primés de ROCCAT et l'innovation de la technologie Titan Switch Optical.

Le Vulcan Pro sera disponible au prix public conseillé de 199,99 €, et le Vulcan TKL Pro, un clavier compact sans pavé numérique, sera disponible au prix public conseillé de 159,99 €. La toute nouvelle souris gaming pour PC Burst Pro est aussi dotée de la technologie Titan Switch Optical, qui lui permet d'enregistrer les clics plus rapidement que la concurrence, et sera commercialisée au prix public conseillé de 59,99 €.

La communauté a réagi favorablement à l'annonce de ces nouveautés, qui rejoignent les casques gaming PC de la gamme Elo récemment lancée. Tous ont battu des records de précommandes !

« C'est une période prometteuse pour ROCCAT car nos casques de la gamme Elo, nos nouveaux claviers Vulcan et notre souris Burst Pro sont nos produits les plus pré-commandés à ce jour, et dès demain les joueurs PC pourront découvrir les avantages de la technologie Titan Switch Optical des claviers Vulcan Pro et de la souris Burst Pro », a déclaré René Korte, Fondateur et Directeur Général de ROCCAT. « Nous avons passé trois ans à développer la technologie Titan Optical qui permet de profiter pleinement des avantages de la vitesse, de la précision et de la durée de vie de l'optique tout en gardant cette sensation familière de « clic » que les fans adorent. »

« Nous sommes convaincus que les joueurs PC apprécieront vraiment la technologie Titan Switch Optical de ROCCAT. Et quelle meilleure façon de l'introduire que notre clavier Vulcan, le préféré des fans, également disponible dans un format compact sans clavier numérique, et une souris inédite avec une nouvelle forme et un nouveau design. »

Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires sur les claviers de la série

Vulcan et sur la souris Burst Pro.

Le Vulcan Pro présente le même design élégant et primé que le Vulcan 121 et est équipé du nouvel interrupteur Titan Switch Optical qui s'actionne à la vitesse de la lumière. Cette technologie remplace le contact physique d'un interrupteur mécanique par un faisceau de lumière qui est interrompu par l'interrupteur optique lorsqu'on enfonce la touche, pour une meilleure réactivité et durée de vie.

Le Vulcan Pro est doté d'une plaque en aluminium anodisé noir cendré, d'un connecteur USB-A et de touches ergonomiques pour plus de confort. C'est un produit ROCCAT compatible AIMO qui offre un superbe environnement lumineux. Il propose également un repose-poignet magnétique amovible et sera disponible au prix public conseillé de 199,99 €.

De nombreux core et pro gamers préférant un clavier plus compact pour jouer, le Vulcan TKL Pro est la version sans pavé numérique du Vulcan Pro. Il est doté d'un câble USB-C amovible et, comme les autres variantes de Vulcan, offre des options permettant aux gamers de définir des macros pour leurs jeux préférés. Il est équipé du moteur d'éclairage AIMO qui se synchronise aux autres périphériques compatibles et sera commercialisé au prix public conseillé de 159,99 €.

La souris Burst Pro est aussi dotée de la technologie Titan Switch Optical qui en fait l'une des souris les plus réactives du marché, promettant vitesse, performances et fiabilité aux joueurs qui recherchent une souris légère, symétrique et ergonomique.

Elle est aussi équipée du capteur optique Owl-Eye de ROCCAT réglable jusqu'à 16 0000 DPI, et bénéficie d'une coque alvéolée solide mais ultralégère d'un poids de seulement 68 g. Elle met également en avant l'éclairage AIMO. Elle sera disponible au prix public conseillé de 59,99 €.

ROCCAT a aussi développé la souris Burst Core qui sera commercialisée à un prix plus léger. Elle est équipée de la technologie Titan Switch Optical d'un capteur 8,500 DPI PMW3331 PixArt, et d'une coque alvéolée solide. Elle sera disponible à partir du 16 novembre au prix public conseillé de 29,99 €.

Les tout nouveaux claviers Vulcan Pro et TKL Pro rejoignent les casques gaming PC de la gamme Elo récemment lancée et très bien accueillie de ROCCAT, ainsi que le nouveau clavier gaming mécanique Vulcan TKL et le tapis de souris Sense AIMO XXL. Chacun d'eux bénéficie du moteur d'éclairage AIMO de ROCCAT, qui crée un environnement lumineux vivant sans montage.

Pour plus d'informations sur les produits et accessoires gaming PC de ROCCAT, rendez-vous sur ROCCAT.org. Retrouvez toute l'actualité de la marque sur Twitter, Instagram, Facebook, et YouTube.

A propos de Turtle Beach Corporation :

Turtle Beach Corporation (www.corp.turtlebeach.com) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de casques et accessoires gaming. La marque Turtle Beach (www.turtlebeach.com) est connue pour avoir été la première à commercialiser des fonctionnalités et des innovations brevetées dans le domaine des casques pour joueurs de tous les horizons. Très appréciée, la marque est leader sur le marché de l'audio pour consoles depuis dix ans.

La marque ROCCAT de Turtle Beach (www.roccat.org) associe l'innovation allemande, l'attention aux détails et une véritable passion pour concevoir les meilleurs produits et accessoires gaming sur PC. ROCCAT conçoit des claviers, des souris, des casques, des tapis de souris et d'autres accessoires pour PC qui ont été primés. Turtle Beach est cotée au Nasdaq sous le symbole : HEAR.

