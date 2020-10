El ultrarrápido Switch Óptico Titan de Roccat sale mañana en los teclados Vulcan Pro y en el Ratón Burst Pro

El Switch Titan Optical Ofrece una Tasa de Respuesta hasta 100 Veces más Rápida que los Switches Mecánicos Normales y Duplican la Vida Útil con 100 Millones de Clics

Récord de Reserva de ROCCAT en los Teclados Vulcan, el ratón Burst Pro y los Auriculares Elo

SAN DIEGO, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ROCCAT, la marca de Turtle Beach de periféricos de PC con sede en Hamburgo (Alemania), ha anunciado hoy que los nuevos teclados gaming de PC Vulcan Pro y Vulcan TKL Pro y el nuevo ratón gaming de PC Burst Pro estarán disponibles en las tiendas con las que hay un acuerdo mañana viernes, 30 de octubre de 2020. Los últimos productos Pro de ROCCAT incluyen el totalmente nuevo interruptor Titan Optical Switch, una tecnología rompedora que registra las pulsaciones 100 veces más rápido que un interruptor mecánico estándar y duplica su vida útil con 100 millones de clics. Para los jugadores de PC que se lo toman en serio y necesitan el equipamiento mejor, el más rápido y preciso, los teclados Vulcan Pro y TKL Pro ofrecen el premiado diseño y la innovación de ROCCAT con la velocidad de respuesta ultrarrápida del nuevo Titan Optical Switch. El Vulcan Pro de tamaño completo estará disponible a un precio de venta recomendado de 199,99€ mientras que el popular y compacto Vulcan TKL Pro sin teclado numérico estará disponible a un precio de venta recomendado de 129,99 €. El flamante ratón gaming de PC Burst Pro se beneficia de la tecnología Titan Optical Switch para registrar los clics del ratón más rápido que la competencia y estará disponible a un precio de venta recomendado de 59,99€. La comunidad ha demostrado una alta demanda de los últimos teclados Vulcan y del ratón Burst Pro de ROCCAT que, al igual que los auriculares gaming de PC de la serie Elo que han salido a la venta recientemente, han marcado cifras récord de reservas, lo que demuestra el crecimiento de la marca de productos para PC

"Es un momento muy emocionante para ROCCAT ya que nuestros auriculares de la serie Elo, los nuevos teclados Vulcan y el ratón Burst Pro han sido los productos más reservados de nuestra historia. Los jugadores podrán experimentar mañana de primera mano la ventaja que supone la tecnología Titan Optical Switch en los teclados Vulcan Pro y el ratón Burst Pro", afirma René Korte, fundador de ROCCAT y General Manager para Productos de PC en Turtle Beach. "Hemos estado tres años desarrollando la tecnología Titan Optical para sacar partido a las ventajas de velocidad, precisión y la durabilidad que proporciona la tecnología óptica a la vez que manteníamos ese 'clic' familiar que tanto gusta a nuestros fans".

Korte continúa: "Confiamos en que los jugadores de PC notarán de verdad la ventaja que la tecnología Titan Optical Switch de ROCCAT pone sobre la mesa. Y qué mejor forma de presentar esta nueva tecnología que en el producto favorito de los fans, el teclado Vulcan, que ahora está disponible en el formato compacto tenkeyless, y en un nuevo ratón con una forma y un diseño totalmente nuevos".

A continuación, se indican detalles adicionales sobre las últimas incorporaciones a la premiada serie de teclados gaming para PC Vulcan y sobre el nuevo ratón Burst Pro.

El Vulcan Pro ofrece el mismo diseño elegante y galardonado del Vulcan 121 y cuenta con el nuevo Titan Optical Switch con actuación lineal. La tecnología del switch óptico sustituye el contacto físico del habitual interruptor mecánico por un rayo de luz que se interrumpe por el switch óptico cuando se pulsa la tecla, lo que supone un tiempo de respuesta más rápido y una vida útil más larga. El Vulcan Pro viene con una base de aluminio anodizado Ash Black, se conecta a través de una entrada USB-A y cuenta con un teclado de teclas ergonómicas de poca altura. El Vulcan Pro es parte de la familia de productos de ROCCAT preparados para AIMO, por lo que ofrece una iluminación brillante RGB y también incluye un reposamuñecas magnético extraíble. El Vulcan Pro estará a la venta a un precio recomendado de 199.99 €.

Dado que hay bastantes jugadores profesionales o amateurs que prefieren un teclado más compacto para jugar, el Vulcan TKL Pro es la versión tenkeyless del Vulcan Pro, con un tamaño más pequeño que se logra reduciendo el tamaño del chasis y eliminando el teclado numérico. El TKL Pro viene con un cable USB-C extraíble y, como las demás variantes Vulcan, ofrece un modo de juego que permite a los jugadores configurar macros para sus juegos favoritos. El Vulcan TKL Pro también es compatible con el sistema de iluminación AIMO, lo que lo convierte en el compañero perfecto para otros productos de la gama AIMO. El Vulcan TKL Pro estará disponible a un precio recomendado de 159.99€.

El ratón Burst Pro utiliza también la tecnología de ROCCAT Titan Optical Switch, lo que lo convierte en uno de los ratones gaming con mayor sensibilidad del mercado y promete velocidad, rendimiento y fiabilidad a los jugadores que buscan un ratón ligero y simétrico al tiempo que ergonómico. Para ofrecer el mejor rendimiento posible, el Burst Pro también incluye el Owl-Eye Optical Sensor que se puede ajustar hasta 16.000 DPI. El Burst Pro viene con una sólida carcasa que cubre su estructura en forma de panal, lo que lo convierte en un ratón sumamente ligero de solo 68 gramos, y como esa carcasa es traslúcida deja ver mejor que nunca la iluminación inteligente AIMO de ROCCAT. El Burst Pro estará disponible a un precio de venta recomendado de 59.99 €.

Además del Burst Pro, ROCCAT ha desarrollado el Burst Core a un precio más asequible. El ratón Burst Core también cuenta con el Titan Optical Switch así como un sensor PMW3331 PixArt que va a 8.500 DPI y tiene una sólida carcasa en forma de panal. El Burst Core estará disponible el 16 de noviembre con un precio de venta recomendado de 29.99€.

Los nuevos teclados Vulcan Pro y TKL Pro y el ratón Burst Pro se unen a los auriculares gaming de PC de ROCCAT de la serie Elo que acaban de salir al mercado y han tenido una acogida excelente, así como al nuevo teclado gaming mecánico Vulcan TKL y a la alfombrilla de ratón Sense AIMO XXL. Ambos ofrecen la iluminación inteligente AIMO de ROCCAT que añade luz orgánica para crear una estética de escritorio brillante y a la última.

